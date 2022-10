Kladno znovu nulové: bodově i gólově. Plzeň odskočila ze dna, ale…

Doma proti Plzni chtěli napravit to, co se nepovedlo v Mladé Boleslavi. Ve městě automobilů vyhořeli Rytíři 0:4, o pět dní později ale schytali od Škodovky stejný příděl. Co na plat, že do utkání 8. kola nastoupili Středočeši aktivně, o výhře hostů ze západu Čech bylo rozhodnuto prakticky za tři minuty, kdy se po krátkém kladenském tlaku z protiakce prosadil plzeňský štírek Petr Kodýtek.

„Gól ve třetí minutě nás utlumil. Chtěli jsme mít dobrý začátek, ale jak jsme hned inkasovali, těžko jsme se dostávali do zápasu. Myslím si, že od druhé třetiny jsme zlepšovali pohyb, dostávali jsme se do šancí, ale bohužel jsme je neproměnili. V končící přesilovce nám navíc soupeř ujel a dal gól na 2:0, což pro nás bylo hodně složitý. Následně jsme neproměnili ani přesilovku pět na tři, proto jsme bez bodu,“ hodnotil zápas kladenský kouč Jiří Burger.

Efektivita a obzvláště důraz před brankou Rytířům v posledních zápasech hodně drhne. Že nedávají góly ani členové elitního útoku Tomáš Plekanec či Adam Kubík, si Burger uvědomuje. „Není to náhoda. Myslím si, že nejsme tak důrazní v koncovce, jak bychom měli být“.

Kladno - Plzeň: Důrazný Kodýtek přetlačil Bowa a otevřel skóre, 0:1 Video se připravuje ...

Zatímco na kladenské hokejky se po třech porážkách v řadě pomalu nabalují vrstvy nejistoty, z náčiní plzeňských hokejistů vyzařuje čím dál větší pohoda a klid. Hra Západočechů si pomalu začíná sedat. „Chci hlavně pochválit mužstvo za velkou bojovnost, obětavost,“ ocenil své svěřence trenér Petr Kořínek.

S řečmi, že se Plzeň zvedá, ale u hráčů moc nepochodíte, obzvláště ne u brankáře Miroslava Svobody.

„Máme teprve dvě výhry za tři body a před námi je ještě spousta hokeje. Výhra 4:0 na Kladně je samozřejmě dobrá, ale že se zvedáme… To bych úplně neříkal,“ držel se při zemi plzeňský gólman po prvním čistém kontu v sezoně. Z úvodní nuly měl ale Svoboda velkou radost, neboť v minulém ročníku odchytal zápas bez inkasovaného gólu až ve 4. předkole play off.

Z krátkého pobytu na posledním místě si Plzeňští nedělají těžkou hlavu. „Kdo je poslední a první, to teď nehraje až takovou roli. Samozřejmě Pardubice se asi budou těžko chytat,“ smál se Svoboda.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 02:48. Kodýtek, 35:01. Bitten, 48:44. Blomstrand, 59:36. Adamec Sestavy Domácí: Bow (Brízgala) – Slováček, Dotchin (A), Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Babka, Kehar – Procházka, Plekanec (C), Kubík – Melka, Klepiš, Brodecki – Beran, Zikmund (A), Filip – Bláha, Indrák, Machač. Hosté: Mi. Svoboda (Pavlát) – Budík, Zámorský, Kaňák, Houdek, Baránek, Kvasnička, Vitaloš – Schleiss (C), Kodýtek (A), Rekonen – Blomstrand, Suchý, Hrabík – Lang, Mertl (A), Adamec – A. Dvořák, Bitten, Malát. Rozhodčí Hribik, Horák – Komárek, Ondráček Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4073 diváků