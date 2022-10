Svoboda o první nule: Těší mě. Minulá sezona? Ostuda. Na Kladně rád chytá

S Plzní jste bodovali počtvrté v řadě. Řekli byste, že se začínáte herně zvedat?

„Máme teprve dvě výhry za tři body a před námi je ještě spousta hokeje. Výhra 4:0 na Kladně je samozřejmě dobrá, ale že se zvedáme… To bych úplně neříkal.“

Každopádně vybojované tři body z Kladna se rozhodně cení, viďte?

„Držíme při sobě v šatně, máme na to dobrý tým. V Plzni to vždycky bylo o tom, že kluci drželi při sobě. Snažíme se v tom pokračovat. Doufám, že tak budeme hrát i dál. Proti Kladnu to byla pecka od všech. Bylo to ubojované. Hráli jsme, co jsme potřebovali. Blokovali jsme střely a vždycky ujeli z brejku. Určitě je to dobrý výkon, od kterého se můžeme odrazit.“

A co vaše první vychytaná nula? Jistě muselo potěšit, když jste se tentokrát dočkal podstatně dřív než v minulé sezoně, že ano?

„Jasně. V minulé sezoně jsem měl první nulu až v play off po těch všech problémech, co jsem měl. To byla ostuda. Těší mě, že to přišlo tak brzy, můžu to pustit z hlavy a nějakým způsobem pracovat. Tyhle věci normálně tak nesleduji, ale teď mám z toho velkou radost, protože minulou sezonu jsem se fakt trápil.“

Zatímco s Plzní jste prožívali nepovedený start, Kladno do sezony vstoupilo až nečekaně povedeně. Měli jste to před zápasem u Rytířů v hlavách?

„Mně osobně se hraje dobře v Kladně na úzkém hřišti. Troufnu si říct, že jsem tady vyhrál už spoustu zápasů, takže jsem se do Kladna těšil. Chytá se mi tady dobře, teď je to navíc ještě lepší, protože v hale je to světlejší než dřív. Líbí se mi tady, takže kdyby mě v Kladně jednou někdy někdo chtěl, tak možná...“ (směje se)

Před zápasem s Rytíři vás Karlovy Vary na několik hodin srazily na poslední místo. Velice rychle se vám ale povedlo odrazit se. Krátký pobyt na dně zřejmě stačil, viďte?

„V životě už jsem byl párkrát poslední, ať už v Šumperku či ve Vítkovicích. To je pro vás každý zápas jako poslední a musíte hrát furt. Nemá cenu nad tím moc přemýšlet. Vyhráli jsme a dělí nás bod od Kladna. Kdo je poslední a první, to teď nehraje až takovou roli. Samozřejmě první Pardubice se asi budou těžko chytat.“ (usmívá se)

Kladno - Plzeň: Úplně zapomenutý Bitten nadvakrát využil samostatný únik, 0:2 Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 02:48. Kodýtek, 35:01. Bitten, 48:44. Blomstrand, 59:36. Adamec Sestavy Domácí: Bow (Brízgala) – Slováček, Dotchin (A), Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Babka, Kehar – Procházka, Plekanec (C), Kubík – Melka, Klepiš, Brodecki – Beran, Zikmund (A), Filip – Bláha, Indrák, Machač. Hosté: Mi. Svoboda (Pavlát) – Budík, Zámorský, Kaňák, Houdek, Baránek, Kvasnička, Vitaloš – Schleiss (C), Kodýtek (A), Rekonen – Blomstrand, Suchý, Hrabík – Lang, Mertl (A), Adamec – A. Dvořák, Bitten, Malát. Rozhodčí Hribik, Horák – Komárek, Ondráček Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4073 diváků

