Bum, bum a hotovo. Jsme blázni, řekl Schleiss. Plzeň doplácela na fauly

Mračna z úvodu sezony jsou rozehnána. Hra plzeňského mužstva se zvedá, bodové zisky přinesly potřebnou vzpruhu. Nálada se zlepšila, zdá se, že tým je na dobré cestě. Pořád se však najde dost věcí, na nichž musí pracovat. V první třetině Indiáni upletli bič z ničeho. Na střely 6:12, stav 2:1 pro Škodovku. Kometa poměrně rychle skórovala při prvním vyloučení Ludwiga Blomstranda, potom se domácí vzchopili, ale dopláceli na chyby.

„Dva zápasy jsme systém drželi dobře, teď jsme z něj trošku vypadávali. Občas propadneme, začneme bláznit. V první třetině úplně zbytečně jezdili tři na dva, dva na jednoho. Když to dokážeme držet, soupeře přehráváme. A pak tu jsou fauly. V první části byly dva, ve druhé já to samé. Bum, bum! Dva góly, hotovo. Zbytečně dostáváme soupeře do zápasu. Oni měli víc přesilovek, protože jsme blázni. My dali gól z té první, kdybychom využili i druhou, mohli jsme mít víc,“ stěžoval si Schleiss.

Hraje hokej na hraně, zápas ho bolel. Nejdřív mu šel vystřelený kotouč od hokejky do rozkroku. „Dostal jsem přímo na kule, takže jsem chvíli skákal na patách,“ poznamenal. Na konci dostal zásah do obličeje. Naštěstí bez následků. V závěru třetí třetiny mohl Schleiss za stavu 3:3 rozhodnout. V minulé sezoně nastřílel 21 gólů a byl třetím nejlepším střelcem Plzně. V sedmi zápasech tohoto ročníku se však zatím netrefil. V neděli měl pět střel, víckrát pálil jen spoluhráč Aleksi Rekonen se šesti pokusy.

„Nemůžu se z toho sesypat, ale zatím chybí gól, i když střílím. Musím to tam rvát, spadne to tam příště a odšpuntuje se to. Když se tím budu zaobírat a vytvářet na sebe ještě větší tlak, je to cesta do pekel. Musím střílet, střílet, někdy to přijít musí. Doufám, že to bude co nejdřív. Snažím se od toho dostat, i když mě to štve. Ale pokud se v tom budu hrabat, pošlu sám sebe do pekel,“ pokračoval Schleiss.

Plzeň - Kometa: Domácí otáčejí skóre! V přesilovce pálil přesně Rekonen, 2:1 Video se připravuje ...

V 54. minutě ho vyslal do úniku Petr Zámorský, mohl rozhodnout, jenže mířil do hrudi brněnského gólmana Čiliaka. „Oni pak provedli to samé. Hráč se rozjel, nabral rychlost a kluci na ledě to měli těžké. Udělal to rychle doprava jako já, akorát trefil přímo k tyči. Od tyče do brány. To rozhodlo,“ vracel se vítězné trefě Radka Koblížka ze 63. minuty zápasu.

Útok s Petrem Kodýtkem a Rekonenem šlape. Právě v něm našla Plzeň svého nového šutéra. Zapomeňte, že tu někdy váleli Gulaš s Bulířem. Na čtvrtý gól v sezoně Finovi v přesilovce nabíjel právě Schleiss, který ho našel křižnou přihrávkou na opačném kruhu.

„Pár zápasů bylo dobrých, ale pořád je na čem dělat. Je tam spousta puků, které nám zbytečně ujedou, šlapeme nahoru dolů, místo abychom si tam šikovně stoupli a měli toho víc. Ale určitě jsem za ty kluky rád, hraje se mi s nimi dobře. Chce to prostě pořád pracovat. Ale snad je vidět, že ten drajv máme,“ líčil Schleiss.

Rekonen má po sedmi utkáních osm bodů (4+4) a vede bodování týmu před dalším novým hráčem Kryštofem Hrabíkem (3+4). Ještě v prodloužení dvakrát pálil, další zásah však už nepřidal. „Ale je šikovný, dokáže výborně vystřelit bez velkého nápřahu. V minulé sezoně se ze strany dařilo mě, teď bek párkrát vystoupil. Dokud bude má Aleksi takovou formu, chce to prát na něj. Je vidět, že přišel z vciziny, dokáže vypálit strašně rychle, to se málo vidí. Takže je třeba ho využívat,“ dodal plzeňský kapitán.

SESTŘIH: Plzeň - Kometa Brno 3:4p. Vyrovnané utkání zlomil v prodloužení Koblížek Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:37. Mertl, 17:03. Rekonen, 37:06. Hrabík Hosté: 03:00. Holík, 28:25. Zaťovič, 36:04. Flek, 62:47. Koblížek Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Pavlát) – Kaňák, Zámorský, Baránek, Kvasnička, Budík, Vitaloš – Kodýtek (A), Schleiss (C), Rekonen – Blomstrand, Suchý, Hrabík – Meyer, Mertl (A), Adamec – Lang, Malát, Sedlák. Hosté: Čiliak (Furch) – Ščotka (A), Kučeřík, Holland, Gulaši (A), Hrbas, Fajmon – Flek, Holík, Horký – Zaťovič, Sallinen (C), Koblížek – Kollár, Zbořil, Šalé – Dufek, Malý, Vincour. Rozhodčí Hejduk, Vrba – Brejcha, Malý Stadion LOGSPEED CZ Aréna

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE