VIDEO: Sparta vyhrála v Kladně 5:2, pálil i Simon. Olomouc vede tabulku

Třinec zdolal Plzeň 3:2

Obhájce titulu prohrával od sedmé minuty gólem Vojtěcha Budíka, ale ještě v úvodní třetině vyrovnal Daniel Voženílek. Oceláři odskočili v prostřední části v přesilových hrách trefami Tomáše Marcinka a Andreje Nestrašila. Hosté už jen zápas v 55. minutě zdramatizovali, v početní převaze pět na tři se trefil Aleksi Oskari Rekonen.

Úvodní gól padl pět sekund po vypršení trestu domácího Marcinka. Střela Kaňáka se odrazila od brusle bránícího Doudery příhodně mezi kruhy k Budíkovi, který zamířil zblízka přesně na vyrážečku Mazance a připsal si první branku v sezoně. Třinec brzy vyrovnal. Útok podpořil bek Jeřábek a díky jeho aktivitě se puk dostal k Voženílkovi, jenž zametl puk do prázdné branky. Šlo o pětitisící gól Ocelářů v extralize.

Třinec - Plzeň: Nestrašil v přesilovce prostřelil Pavláta, 3:1 Video se připravuje ...

Zápas se zlomil v prostřední třetině v přesilových hrách, ve které se Plzeň neprosadila, zatímco Oceláři využili obě. První už po deseti sekundách, když po vyhraném buly pálil Růžička a puk doklepl do odkryté branky Marcinko. Při druhé Třinec uzamkl bránící čtveřici téměř celé dvě minuty a na konci se trefil z pravého kruhu Nestrašil, který skóroval v sezoně poprvé. Plzeň se svou šancí naložila bídně. Při vyloučení Chmielewského na čtyři minuty za vysokou hůl nic moc extra nevymyslela.

Hned v úvodním střídání třetí třetiny protáhl Daňo v přečíslení dva na jednoho Pavláta, který vzápětí vychytal i Chmielewského. Třinec ale hlavně hlídal vedení a až na závar, který vytvořili Bitten s Dvořákem, kontroloval náskok vcelku bez problémů. Závěr si ale zkomplikoval v 55. minutě rychlými vyloučeními Kurovského s Marcinkem a Rekonen švihem z pravého kruhu snížil. Faul hostujícího Kodýtka ale připravil Plzeň o další výhodu a domácí už ve zbytku zápasu odolali.

Hlasy trenérů:

Zdeněk Moták (Třinec): „Hrál se vyrovnaný zápas, Plzeň byla těžkým soupeřem. Její hráči dobře bruslili, byli odolní v osobních soubojích. Nám vyšla prostřední třetina, kdy jsme šli do dvoubrankového trháku (3:1). Nicméně nás oslabilo (čtyřminutové) vyloučení v závěru druhé třetiny. Ve třetí části Plzeň trošku roztočila motory a my jsme lehce přestali hrát, jako bychom se něčeho báli. Ale jsme rádi, že jsme uspěli a máme tři body, to je pro nás důležité.“

Petr Kořínek (Plzeň): „Odehráli jsme slušný zápas. Dostali jsme se do vedení, Třinec vyrovnal, ale přesto byla první třetina velmi dobrá. Ve druhé jsme udělali nějaké zbytečné fauly, soupeř nás potrestal dvěma brankami. Měli jsme poté (čtyřminutovou) přesilovku, kterou jsme nevyužili, ale stále jsme věřili a třetí třetina byla z naší strany velmi dobrá. I když jsme prohrávali, povedlo se nám snížit. Bohužel jsme už nevyrovnali, ale chceme kluky pochválit za nasazení a obětavost. Už byly v naší hře věci, které chceme, a vypadalo to velmi dobře.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:31. Voženílek, 22:17. Marcinko, 36:01. Nestrašil Hosté: 06:14. Budík, 54:38. Rekonen Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, M. Doudera, Čukste, J. Jeřábek, Zahradníček, Jaroměřský – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Lyszczarczyk, Hrehorčák – Svačina, Dravecký (A), Kurovský. Hosté: Pavlát (Mi. Svoboda) – Budík, Zámorský, Kaňák, Houdek, Kvasnička, Vitaloš, Kremláček – Suchý, Kodýtek (A), Rekonen – Schleiss (C), Mertl (A), Blomstrand – Hrabík, Malát, Adamec – A. Dvořák, Bitten, Lang. Rozhodčí Hradil, Cabák – Hlavatý, Axman. Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 3534 diváků

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:11. Koblasa, 28:22. Koblasa, 37:27. Jiskra, 38:56. Vondráček Hosté: 07:15. Krieger, 27:07. Krieger, 34:08. Lakatoš, 36:17. Gewiese, 55:35. Lakatoš Sestavy Domácí: Lukeš (Habal) – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Pulpán (A), Rohan, Mikyska – Rachůnek (A), Gríger, Kohout – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Redlich, Hladonik, Vondráček (C) – Jiskra, J. Baláž, Kružík. Hosté: Stezka (Klimeš) – Mikuš (A), J. Stehlík, Koch, Raskob, Gewiese, L. Kovář, Prčík – Bukarts, Krieger, Mueller (C) – Dej, Marosz, Lakatoš (A) – Šlahař, Lindberg, Kalus – Fridrich, Chlán, Lednický. Rozhodčí Pražák, Sýkora – Ondráček, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Karlovy Vary - Vítkovice: Vyrovnáno! Dorážející Vondráček našel prostor pod betonem Dolejše, 4:4 Video se připravuje ...

Litvínov marně dotahoval a je stále poslední

Hokejisté Litvínova si připsali třetí nezdar v řadě a jsou i nadále poslední. Středočeši si vypracovali rozhodující čtyřbrankový náskok již v první třetině, Verva ale dokázala zápas zdramatizovat. Třemi asistencemi v utkání se blýskl útočník Mladé Boleslavi Pavel Kousal.

Utkání začalo tichým dvouminutovým protestem litvínovských fanoušků, kteří nejsou spokojeni s výkony hráčů v posledních zápasech. První třetina nabídla řadu šancí na obou stranách, ale přesnou mušku měli pouze Boleslavští.

Ve 4. minutě utkání pohotovou střelou překonal poprvé Godlu útočník Kantner. O čtyři minuty později bylo s Vervou ještě hůře, když Boleslav využila přesilovku dorážkou Najmana.

Těsně po polovině první části Litvínov prohrával už o tři branky. V přesilové hře pět na tři Aberg trefil Šaldovy brusle a puk doputoval až za Godlova záda. Chemici si sice dokázali vypracovat několik slibných šancí, ale chyby trestala pouze Boleslav. Třetí využitá přesilová hra po přesné střele Jana Stránského znamenala čtyřgólové vedení hostů.

Litvínov - Mladá Boleslav: Hned po vhazování snížil Zdráhal, 2:4 Video se připravuje ...

Od druhé třetiny nahradil Godlu v brankovišti domácích Tomek, nová posila z Brna. Nováček v litvínovské brance se při svém debutu ve žlutočerném dresu příliš nezapotil. Hrálo se především před hostující brankou, ale Boleslav si hlídala svůj náskok.

Obrovskou šanci měli Litvínovští v polovině zápasu, ale ani po chybě Novotného nedokázali svěřenci Vladimíra Růžičky vstřelil první branku v utkání. O dvě minuty později už mohl Litvínov slavit, přesnou střelou se Hlava trefil do horní části Novotného branky.

Třetí část se nesla v podobném duchu jako druhá. Litvínov se snažil dobývat branku hostujícího celku. K vidění byla i šarvátka mezi domácím obráncem Strejčkem a hostujícím útočníkem Janem Stránským, která skončila remízou.

Deset minut před koncem základní hrací doby vykřesal naději Litvínova Zdráhal, který z pravého kruhu prostřelil Novotného. Bruslaře v závěru ještě čekalo drama. Verva snížila na rozdíl jediné branky, když Šimon Stránský poslal puk pohotově za záda Novotného.

Mladá Boleslav ale v závěru přežila nápor Litvínova při hře bez brankáře a bodově dotáhla vedoucí Pardubice.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 33:30. Hlava, 50:04. Zdráhal, 57:36. Š. Stránský Hosté: 03:54. Kantner, 07:19. O. Najman, 10:20. Åberg, 18:28. J. Stránský Sestavy Domácí: Godla (21. Tomek) – Jaks, Zile, Wesley, Freibergs, Strejček, Demel (A), Šalda – Hlava, Sukeľ, Abdul – Zdráhal (A), Š. Stránský, Berka – Kudrna, Gut, Straka (C) – Havelka, Helt, Zygmunt. Hosté: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk (A), R. Jeřábek, Lintuniemi, Jánošík, Stříteský, Štich – Šmerha, Lantoši, Šťastný – Åberg, Fořt, J. Stránský (C) – Kantner, O. Najman (A), P. Kousal – Lunter, Bičevskis, M. Beránek. Rozhodčí Micka, Šindel – Lhotský, Špůr Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 3197 diváků

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 11:49. Mácha, 37:04. Nahodil, 57:43. Navrátil Sestavy Domácí: J. Růžička (Kiviaho) – McCormack, Kalina, Rymsha, Jank, Piegl, Nedomlel, Naar – Jergl, Kev. Klíma, Okuliar – Lev, Cingel, Smoleňák – Veselý, Moravec, Pajer – Štohanzl, R. Pavlík, Koukal. Hosté: Lukáš (Wolf) – Ondrušek (C), T. Černý, Rašner, Škůrek, Řezníček, Švrček, Dujsík – J. Káňa (A), Strapáč, Kunc – Klimek (A), Nahodil, Navrátil – Kusko, Menšík, Kucsera – Olesz, Anděl, Mácha. Rozhodčí Hribik, Horák – Hynek, Hnát Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3 896 diváků

Mountfield HK - Olomouc: Káňa našel hůl Nahodila, který to už neměl těžké, 0:2 Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:48. Indrák, 23:44. Plekanec Hosté: 15:30. Sobotka, 25:26. Konečný, 36:20. Tomášek, 47:03. D. Simon, 59:36. Sobotka Sestavy Domácí: Bow (Brízgala) – Slováček, Dotchin, Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Babka, Kehar – Melka, Plekanec, Brodecki – Procházka, Klepiš, Procházka – Beran, Zikmund, Filip – Machač, Indrák, Bláha. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Krejčík, Krutil, Polášek, Jurčina, Němeček, Jandus, Mikliš – Forman, Sobotka, Řepík – E. Thorell, Horák, Tomášek – Safin, G. Thorell, D. Simon – Konečný, Vitouch, Přibyl. Rozhodčí Hejduk, Kika – Frodl, Šimánek Stadion ČEZ stadion, Kladno

Kladno - Sparta: Simon využil přesilovku a svým prvním gólem po návratu do Extraligy navyšuje hostující vedení, 2:4 Video se připravuje ...