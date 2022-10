Boj u dna: Schleiss měl rozhodnout, ale přejel. Pak se modlil na trestné

Počty před soubojem dvou potápějících se týmů hovořily jasně. Kdo prohraje, bude poslední. Porážka v Plzni ještě víc uzemnila Litvínov. „Byl to určitě stokrát těžší zápas, než s týmem, který se drží nahoře a je v pohodě,“ povídal domácí útočník Schleiss. „Nechci říct, že by to podcenil, ale chce hrát s pukem. Kdežto tohle byl vyloženě boj. Litvínov nemá body, my jich máme málo, oba jsme byli na spodku tabulky. Velice důležitý a těžký zápas. V první třetině jsme skórovali dvakrát ze šesti střel, což je hrozně málo. Ale zvládli jsme to. Snad to půjde dál,“ povídal.

Litvínov šel do vedení jako první. Domácí v úvodní dvacetiminutovce jasně přestřílel, stejně jako v celém zápase. Přesto první část opět prohrál a z utkání nevydoloval nakonec taky nic. Plzeň srazila soupeře dvěma góly v závěru třetin, na údery Krušnohorců dokázala rychle odpovědět.

Jako Schleiss na úvodní branku už po 43 sekundách. Po ráně z mezikruží mohutně máchal rukama, pro autora 21 gólů z minulé sezony to byl v 11. kole první zásah. „Kodyho (Kodýtek) jsem prováhal, jel by sám na bránu. Podíval jsem se doprava, tam byl Aleksi (Rekonen) obsazený. Najednou jsem vystřelil, ani jsem nemířil. Jsem rád, ře to tam spadlo,“ líčil.

Plzeň - Litvínov: Schleiss krásně trefil horní růžek a rychle vyrovnal, 1:1 Video se připravuje ...

Zatímco dřív směřovaly finální přihrávky hlavně na Rekonena, tentokrát se finský snajpr předvedl taky jako nahrávač a tvůrce hry. Rozehrál dvě gólové akce. Hodně vidět byl taky Kryštof Hrabík a nejen kvůli vysoké postavě. Tihle dva se z letních posil povedli Indiánům nejvíc. Samuel Bitten měl obrovský podíl třeba na tom, že Plzeň v první části ubránila téměř minutové oslabení ve třech. Dán Nikolai Meyer se počtvrté za sebou ocitl mimo sestavu. V týmu dosud zanechal nejpatrnější stopu tím, že Ludwigu Blomstrandovi přitakal, když se zeptal, zda si má oholit vousy.

Dvakrát asistoval rovněž Lukáš Kaňák, po jeho pasu Na Adama Dvořáka odskočila Plzeň o dvě branky. Mohl mít o čárku víc, jakmile Litvínov snížil a usiloval o vyrovnání. Schleissův zásah do opuštěné branky však nebyl uznán. Stejný hráč byl pak vyloučen zadržování hry. Drama vrcholilo.

„No, šílený! Nejdřív mi to Kani dal, chtěl jsem dát gól a tolik jsem se soustředil, abych vystřelil, že jsem vjel sám do ofsajdu. Pak jsem obral Šimona (Stránský) o puk, chtěl vyhodit, jenže v poslední chvíli mi do toho klepnul a já to špičkou vzal doleva. Viděl jsem, jak kotouč padá ven a potom už jsem se jen modlil,“ dodal kapitán Indiánů. Viditelně se mu ulevilo.