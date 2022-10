Čiliak šel do sebe, Šalé dostane víc. Charakter rozhoduje, říká kouč Brna

Jaká je nálada v Kometě, taková je v celém Brně a okolí. To jsou známá a prověřená fakta. Momentální rozpoložení je vynikající, tým kapitána Zaťoviče vydřel výhry nad dvěma vedoucími týmy a právě rvavost o výsledky v kombinaci s hokejovým kumštem přítomných dává klubu naději na dlouhou sezonu. „Klíčové je, že mužstvo chce,“ těší hlavního kouče Martina Pešouta. V rozhovoru pro iSport Premium popisuje i to, jak se podařilo výkonnostně nakopnout gólmana Marka Čiliaka nebo jaké jsou další úmysly s talentem Eduardem Šalém.

Konkurenci přepustili kanón Petera Muellera a čekali, zda se uvolněného prostoru chopí jiní. Plán se zatím daří, Luboš Horký napálil už devět gólů a perfektní dílo s ohledem na dosavadní minutáž odevzdává sedmnáctiletý Eduard Šalé. V Kometě teď zkrátka jdou věci, jak by měly jít. Možná to v úterý pozná i sám Mueller, který se do jihomoravské metropole dostaví s Vítkovicemi.

Kometa se v neděli vrátila domů z Olomouce nadšená ze zisku tří bodů. Měl výkon parametry, jaké si od týmu představujete?

„Musíme být spokojení se dvěma třetinami, na druhé straně nemůžeme být spokojeni s dalšími zbytečnými fauly, po nichž soupeře necháme zvednout z kolen, na které jsme ho sami dostali. Kdyby někdo přišel na olomoucký zimák až na poslední třetinu, viděl by úplně jiné utkání, než probíhalo prvních čtyřicet minut. Z toho se musíme poučit.“

Sami hráči se dostali ve třetí části do potíží, ale stejně tak sami se z nich vytáhli buldočí vůlí. V těžké chvíli obstáli, to kouč vždy rád vidí a potřebuje vědět, ne?

„Ukazuje to na výborný krok našeho vedení, které v létě přivedlo vyloženě charakterní hráče. Od začátku sezony je to vidět. Na startu se nám herně nedařilo, a tak jsme to museli rvát bojovností. Tři, možná čtyři klíčové hráče jsme navíc měli mimo hru, teď se nám vrátili a na schopnostech týmu je to znát. Na mančaftu je jasně vidět, že chce. Že věří systému a že chce hrát jeden za druhého. Což je velmi pozitivní. Jasně, přijdou prohry, přijdou i špatné výkony, ale pro mě jako pro trenéra je klíčové, že mužstvo chce pracovat.“

Pro nezaujatého pozorovatele je celkem vtipné, že v přesilovkách je Kometa nejúdernější v extralize, zatímco v oslabení na opačném pólu. V Olomouci jste hned dvakrát inkasovali ve čtyřech, čelili šesti oslabením, zatímco domácí jednomu. Jak z toho ven?