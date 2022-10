Velký bek s příslibem. Liberec si ladí mladíka. Na povel ho má veterán

Sezonu rozjel na přelomu července a srpna na Hlinka Gretzky Cupu v Kanadě, pak se přesunul do Liberce, kde si vybojoval místo v extraligovém kádru. „Skvělý!“ rozzáří se 195 cm vysoký bek Jakub Dvořák. „Hlinka mi dodal určitou jistotu a sebevědomí. Snažím se to přenášet na led dál a sezona s Libercem se nám vyvíjí dobře, což je jednoznačně pozitivní,“ říká.

Vždycky je událost, když se v extralize objeví hokejista s mřížkou, a není to proto, že mu úsměv pročísla rána pukem. Není úplně běžné, když hráči pod 18 let dostávají pravidelně prostor. V Česku jsou aktuálně takoví dva. V Brně sbírá body mladý ofenzivní démon Eduard Šalé (6 v 10 zápasech), o něm se mluví docela dost i v souvislosti s umístěním v první pětce příštího draftu. O Dvořákovi se mluví méně, protože on body nedělá, má jim zabraňovat.

Dříve přiznal, že se mu stylem hry hodně líbí Victor Hedman, hvězda Tampy v NHL. Sem vede ještě hodně pater hokejového mrakodrapu, ale daleko to vypadalo i do extraligy, když o ní před lety básnil v rozhovoru pro liberecký web. Sen? Hrát nejvyšší soutěž doma za Bílé Tygry.

Fajn, splněno. Takže co dál? „Pokud bychom se bavili o seniorském hokeji na nejvyšší úrovni