Brácha vs. brácha, Martincové proti sobě: Snad se to povede v play off

Nevidíte zrovna často, aby proti sobě na lavičkách stáli jako trenéři dva bráchové. Patrik Martinec (51) pracuje pro Spartu jako asistent, Tomáš Martinec (49) vede Hradec. Když přišli na tiskovku, plácli si spolu. Ale jinak byste po zápase rodinná pouta nehádali, až na tu podobu. „Už několikrát jsme to zažili. Zvláštní by to bylo asi v play off,“ mrknul starší Patrik. Jeho Sparta prohrála v Hradci 2:3.

Logicky se to téma nabízí. Přejí si Martincové, aby do sebe vrazili v play off? „Doufejme, že se to povede,“ usmál se Patrik. „Před zápasem jsme si tedy nevolali, ale neřekl bych, že by šlo o něco mimořádného,“ vysvětloval, že to s ním příliš nehýbalo, když na druhé straně stál bratr. „Jen to play off by jiné asi bylo,“ přidal.

Oba rodáci z Hradce patřili v 90. letech ke skvělým útočníkům, váleli v extralize. Patrik byl úspěšnější i proto, že Tomáše dost trápila zranění. Když se vrátili k zápasu, kde vedli své hráče, byli oba spíš nespokojeni.

„My jsme prospali první třetinu a jen díky brankáři Kovářovi jsme prohrávali pouze o dva góly a drželi se v zápase,“ spustil Patrik Martinec. „O přestávce jsme si něco museli říct, obraz hry se změnil a troufnu si říct, že jsme po vyrovnání byli lepší. Ale beru to tak, že jsme potrestaní za tu první třetinu. Hradec vyhrál zaslouženě,“ dodal.

Bratr na lavičce Mountfieldu si hodně užíval atmosféru duelu: „Sparta je velký tým. My jsme rádi, že přišlo do haly tolik vynikajících fanoušků, kteří nás hnali. První třetina byla od nás výborná, jen jsme v jejím závěru začali zápas malinko ztrácet.“ Ano, postupně začala být Sparta lepší, vyhrabala se z manka 0:2, stáhla na 2:2. „Začínali jsme si asi myslet, že to půjde samo a Spartu přehrajeme,“ mračil se Tomáš Martinec.

„Dvě třetiny nás Sparta tlačila, z ojedinělé šance jsme šťastným gólem překlopili utkání na naši stranu. Kluky musím pochválit za bojovnost i nasazení. Ale z takových zápasů se musíme poučit, držet naši hru, neustupovat od ní. Jindy by se nám to mohlo vymstít,“ ukončil svůj zápasový souhrn hradecký kouč.

Mountfield HK Vše o klubu ZDE

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE