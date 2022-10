Vlají nám vlasy? Polák s Muellerem lanařili fanoušky, teď bude rozlučka

„Roman patří mezi nejlepší hokejisty své generace, pro Vítkovice, ale i český hokej toho udělal hodně,“ říká Roman Šimíček, sportovní ředitel Vítkovic. „Zaslouží si pořádnou oslavu a důstojné ukončení profesionální kariéry. Už ve chvíli, kdy nám oznámil, že bude muset skončit, jsme věděli, že mu uděláme pořádnou rozlučku. Věřím, že u toho budou i fanoušci a bude to před zaplněnou halou, protože tohle si Roman jednoznačně zaslouží.“

Roman Polák odehrál v NHL za St. Louis, Toronto, San Jose a Dallas v základní části 806 zápasů (140 bodů/ 26+114), dalších 71 zápasů přidal ve Stanley Cupu (0+4). Se San Jose si v roce 2016 zahrál finále. Reprezentoval na Světovém poháru (2016) a dvou světových šampionátech (2009 a 2014). Z mistrovství světa do 18 a 20 let má dva bronzy (2004 a 2005). V minulé sezoně byl kapitánem Vítkovic, play off stylově dohrával se zlomeninou.

V létě oznámil konec kariéry. Pomáhal pak i s kampaní pro vítkovický klub. S Peterem Muellerem, nejvýraznější posilou klubu, nafotil reklamní poutač. Jedna osobnost odchází, druhá přichází. Společně na americkém stroji – Roman Polák v motorkářském, Peter Mueller v hokejové zbroji.

„Super nápad,“ vzpomínal s úsměvem Polák. „Ale motorka na fotce není moje, já už svoji zazimoval před dvěma lety, jen mi stojí v garáži. Tahle byla půjčená, já na ní jen zapózoval.“

Ani Mueller neměl s reklamním focením pro fanoušky problém. Naopak. Sám se hned po příchodu do Ostravy vyptával, co by mohl udělat, aby se lidi do ochozů nalákali a bavili se. I s Polákem byl v kontaktu ještě před podpisem smlouvy, aby si předběžně „proklepl“, co a jak v klubu chodí.

Při focení se Polák i Mueller bavili. Třeba když jedna z asistentek ze strany pustila fén, aby za Muellerem vlály rozpuštěné vlasy. Udržet kamennou tvář bylo v tu chvíli pro oba těžké.

Symbolické je i to, že Polák se s Vítkovicemi loučil jako kapitán. A právě Mueller teď po zranění Lukáše Krenželoka dostal kapitánské céčko na dres. Takže jeden kapitán přivezl na americkém stroji druhého.

Vítkovice sleduje Roman Polák dál. Nejenom kvůli nové práci skauta. Z dosavadních výkonů i výsledků má upřímnou radost. „Úplně parádní,“ hlásí okamžitě. „Vítkovice mají krásný nástup, tak jim to, doufám, vydrží co nejdéle. Hrají dobře, bodují, moc jim přeju, ať se daří. A ať jsou fanoušci v ochozech spokojení.“

