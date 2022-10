Mueller zpět v Brně, dojali ho fanoušci: Budu si to pamatovat do konce života

Bylo to zvláštní. Peter Mueller (34) v jiném než brněnském dresu. Navíc s kapitánským céčkem na hrudi. Comeback americké hvězdy do „Ronda“ nevyprodal halu Komety, ale i tak měl zápas dvou rozjetých soků grády. Slovutného útočníka hned po svém uvítal ostrý zadák Michal Gulaši. U mantinelu ho dvakrát dohrál a ukázal mu, kdo je tady doma. „Čekal jsem to, nemá zelenou helmu pro nic za nic,“ usmál se Mueller po porážce 1:2. Na konci ho čekaly dojemné chvíle s fanoušky, kteří vyvolávali jeho jméno.

Jak jste si užil momenty s příznivci Komety po zápase?

„To bylo fakt něco. Je těžké to vyjádřit slovy, vážím si toho. Opravdu moc.“

Dojalo vás to?

„Samozřejmě, považoval jsem Brno čtyři roky za svůj domov. Město mě přijalo, tým a všichni lidé zde se ke mně chovali fantasticky. Na tohle jsem otáčel kalendář. Nevěděl jsem, jaké to bude, jestli přijde potlesk nebo něco jiného. Fanoušci Brna nezklamali, řekněme to takhle.“

Překvapilo vás to?

„Jsou tu vášniví fanoušci, ale prostě nevíte, co se stane. Některé věci se během léta změnily, takže netušíte, co se dá čekat. Ale během utkání udělali skvělou atmosféru. Ovace na konci si budu dlouho pamatovat do konce svého života.“

Gulaší vás přivítal dvěma hity. Vybavíte si to?

„No to jsem čekal, nemá zelenou helmu pro nic za nic. (úsměv) Holly (Holland) tam byl taky a dal mi dva navíc. Očekával jsem, že to bude tvrdý zápas. Brno teď hraje dobrý hokej. Věděli jsme, že to bude bitva, fyzický zápas.“

Kometa - Vítkovice: Mueller boduje proti svým! Připsal si druhou asistenci u branky Kriegera, 2:1 Video se připravuje ...

Byli jste nakonec hodně blízko bodu, cítili jste to?

„To ano, byli. Myslím si, že jsme měli dost dobrých šancí, ale jejich brankář chytal dobře. Byl to boj až do konce.“

Vaše první střídání trvalo devadesát vteřin, byl jste tak napumpovaný?

„Jak už jsem říkal, když jsem přišel do Vítkovic, hledal jsem tento zápas v kalendáři. Věděl jsem, že to pro mě bude speciální. Rád bych si myslel, že pro Kometu taky, že se těšila. Když sem přijedete, chcete mít silný začátek. Zvlášť v tomto prostředí. Byl jsem na opačné straně a vím, že to není legrace. Dařilo se nám, v první třetině jsme hráli dobře. Celkově si myslím, že jsme to zvládli slušně, ale je to 2:1 pro soupeře.“

Při absenci Lukáše Krenželoka děláte týmu kapitána. Je to pro vás jako cizince něco mimořádného?

„Jasně, celý večer byl speciální. Mít to písmeno na dresu, být kapitán jako hráč ze severní Ameriky, získat důvěru nejen v Brně, ale i v Ostravě. To je zodpovědnost. Neberu to na lehkou váhu. Hodně hráčů to písmeno nenosilo.“

Byl jste někdy v Evropě v takové pozici?

„Jedině asistent. Kapitána jsem doteď nikdy nedělal. Věděl jsem, že bude speciální podat si před utkáním ruce se Zaťou (Martinem Zaťovičem). Stalo se to už v přípravě, ale to je něco jiného než extraliga.“

Změnila Kometa styl po vašem odchodu?

„Nějaké podobnosti tam jsou. Oni hrají tvrdě. Momentum bylo v tomto zápase klíčové. Kometa měla za sebou několik dobrých zápasů, věděli jsme, že to bude těžké. Není překvapení, že se jí daří přesilovky, ale byli jsme na to připraveni. Malé odrazy tentokrát zahrály pro ně.“

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:43. Koblížek, 43:28. Koblížek Hosté: 51:05. Krieger Sestavy Domácí: Furch (Jekel) – Ščotka, Ďaloga, Kučeřík, Holland, Hrbas, Kundrátek (A), Gulaši (A) – Flek, Holík, Horký – Zaťovič (C), Strömberg, Koblížek – Kollár, Zbořil, Šalé – Dufek, Sallinen, Kratochvíl. Hosté: Klimeš (Stezka) – Mikuš (A), Grman, Koch, Raskob, Gewiese, L. Kovář, J. Stehlík – Bukarts, Krieger, Mueller (C) – Dej, Marosz, Lakatoš (A) – Kalus, Lindberg, Fridrich – Lednický, Chlán, Vildumetz. Rozhodčí Kika, Ondráček – Komárek, Hnát Stadion Winning Group Arena Návštěva 5819 diváků