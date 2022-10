Pomalu mi ukápla slza. Poláka při rozlučce dojal vzkaz od Lamoriella

Vítkovice se emotivně rozloučily s Romanem Polákem (36), který v létě ukončil úspěšnou kariéru. I řízný bek neskrýval dojetí. Když o něm z videa mluvil legendární manažer Lou Lamoriello, neměl daleko k slzám. „Největší profík, se kterým jsem spolupracoval,“ říkal v natočené zdravici Lamoriello, s nímž spolupracoval v Torontu. „To mě příjemně překvapilo a dostalo, to jsem nečekal,“ přiznal Polák. „Tam mi pomalu i ukápla slza. Lou je obrovská persona a v NHL světě uznávaný GM, má toho za sebou strašně moc. Nečekal jsem to, tohle mě překvapilo.“

Polák děkoval vítkovickému klubu i fanouškům. Před zápasem s Libercem (6:3) mu aplaudovaly slušně zaplněné tribuny. Od Romana Šimíčka, sportovního ředitele Vítkovic, dostal zarámovaný dres, se kterým dohrál minulou sezonu. U rozlučky byla i manželka a obě děti.

„Kariéra? Začala dávno a skončila rychle,“ usmíval se Polák. „Jsem vděčný, potkal jsem strašně moc lidí. Bylo to krásné. I tahle tečka. Musím poděkovat Vítkovicím, že pro mě takové překvapení připravily, bylo to krásné. Děkuji všem, dojemný zážitek, moc mě to potěšilo.“

Jestliže Lamoriello s rozlučkovým přáním Poláka dojal, tak Marek Malík ho rozesmál. „Kdo? Nějaký houslista?“ nechápal naoko Malík. „Jo, hokejista...“ Teprve pak ocenil Polákovu kariéru. „To je klasický Malda,“ zasmál se teď už bývalý vítkovický obránce. „Od něho mě to nepřekvapilo, bylo to vtipné. Prý houslista.“

