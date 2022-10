Zasypaný led, rachot a úžasný Furch. Tak modrobílá vlna utopila Spartu

Odehráno bylo osm sekund, když museli rozhodčí písknout do píšťalky a na několik minut zastavit hru. Bujaří fanoušci Komety zaházeli ledovou plochu papírovými konfetami. „Jsem rád, že lidi přišli, byla tu krásná atmosféra. Bylo to na začátku utkání, nešlo o žádné ohně a dělbuchy. Pět minut se počkalo, uklidilo se a hrálo se dál. Žádný problém jsem v tom neviděl,“ nestěžoval si na soupeře domácí asistent trenéra Patrik Martinec.

Podobně mluvil i obránce Komety Marek Ďaloga. „Byla to chvilka. Atmosféra byla jinak skvělá, stálo to za to. Věřím, že si lidi přišli na své. I když jsem Slovák, tak tenhle zápas beru jako obrovské derby. Předtím jsem hrál za Spartu, teď za Kometu. Beru to tak pořád. Stejně to bylo cítit i z lidí, tenhle duel pro ně hodně znamená.“

Rachot si užívali všichni. Byl nabíjející. Na tribunách O2 areny se mačkalo více než třináct tisíc fanoušků. Atmosféra byla zdravě napjatá. Ve vzduchu byla cítit velká rivalita, nevraživost. Krom pokladních ruliček létaly éterem samozřejmě i jadrné nadávky. Kotel Komety se taky na čas díky odvaze několika desítek mládenců proměnil v nudapláž.

Oba tábory hnaly své týmy k vítězství, bičovaly je k nejlepšímu možnému výkonu. Hrál se hokej, který bavil. Byť nakonec po výsledku 3:2 slavili hosté, hráčům aplaudovaly obě strany.

„Jsme zklamaní. Prohráli jsme. Hráči bojovali, bohužel jsme nebyli efektivní. Nedokázali jsme proměnit velké množství šancí. Zatím je to náš velký problém, trápí nás to,“ soukal ze sebe Martinec. Sparta padla potřetí v řadě. V tabulce je desátá. Z 36 možných bodů jich zatím v sezoně vykutala sedmnáct, tedy pouze necelou polovinu.

V pátek však nebyl alespoň nějaký bodový lup daleko. V závěru Pražané dupali za vyrovnáním. V cestě jim však stál úžasný Dominik Furch, v jednom případě pak taky tyč. Furch si v největším středoevropském hokejovém paláci zachytal poprvé od února 2015, kdy zde ještě měla domov Slavia. Z 37 střel nestačil jen na dvě. Hlavně ve třetí třetině se v už tak vyhřáté hale hodně zapotil, Sparta poslední část na střely vyhrála 16:2.

„Zbytečné fauly, zase jsme pustili Spartu do hry,“ kroutil hlavou trenér Komety Martin Pešout. „Na konci nás domácí hodně přitlačili, to si musíme přiznat. Hlavně díky skvělému a klidnému Furchovi jsme to ubránili, i když to tam několikrát viselo na vlásku,“ přidal.

Cestu do šatny si Brňané náležitě užili. Buráceli tak, aby to soupeř dobře slyšel. „Chutná to skvěle! Připravili jsme se výborně, cítili jsme šanci. Dali jsme do toho všechno, jsme nadšení, že se to takhle podařilo. Věděli jsme, že když budeme hrát svou hru, můžeme uspět. Strašně jsme se těšili, je to pro nás velké derby. Hrálo se v úžasné atmosféře, před kterou byla fakt radost hrát,“ usmíval se Ďaloga.

Recept na soka? Rychlost, která pomalejší obraně Sparty dělá na prahu ročníku problém. „Ano, bavili jsme se o tom. Věděli jsme, že rychlostí je můžeme přehrát. Trenérský štáb nám ukazoval videa. Opravdu to na ně platilo. Rychle otáčet hru, jít do nich. Sparta má ale kvalitní kádr, na konci nás hodně motali a nebyli daleko vyrovnání,“ potvrdil slovenský bek.

