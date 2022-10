Sparta má nejméně střel v extralize. Chybí automatismy, myslí si Tomášek

Prostý pohled na papír říká, že má Sparta možná nejnabitější ofenzivu napříč soutěží. Obrovská kvalita. Útok by měl být hlavní zbraní a dominantou hry. Brutální nebezpečnost v útočném pásmu. Jenže na startu ročníku to úplně neplatí.

Góly Pražané zatím dávat dovedou. Na kontě jich mají po jedenácti utkáních 32, jen čtyři kluby jsou dál. Drží taky vysokou úspěšnost střelby, aktuálně skoro dvanáct procent. Lepší je pouze Kometa.

Přesto všechno si jsou ve Spartě vědomi, že v útoku zdaleka nejsou nepříjemní. Kdo by čekal, že co do četnosti střelby se ocitnou na dně tabulky. V průměru na jeden zápas vypálí mezi tři soupeřovy tyče pouze 24,3 střel.

Průměrně střel na branku za zápas 1. Mountfield HK 34,7 2. Liberec 33,7 3. Pardubice 31,6 4. Mladá Boleslav 31,5 5. Třinec 31,4 6. Olomouc 30,5 7. Vítkovice 30,3 8. Litvínov 30,2 9. Karlovy Vary 29,6 10. Motor ČB 28 11. Plzeň 27 12. Kladno 25,5 13. Kometa 25,2 14. Sparta 24,3

„Je to strašně málo. Furt si říkáme, že se do koncovky musíme tlačit daleko víc. Bohužel to z nějakého důvodu neděláme. Teď si to před zápasem s Kometou povíme znovu. Některé situace přehráváme, strašně málo to pouštíme na branku, přitom v dnešním hokeji můžou být i obyčejné nahazované puky pořádně nebezpečné. Je to jedna z věcí, na které musíme rozhodně zapracovat,“ říká bez obalu útočník Miroslav Forman.

Pro srovnání: v minulé sezoně byla Sparta ve střelách na branku na extraligové špici s průměrem 31,2. Aktuálně v tomto ohledu soutěži vládne hradecký Mountfield, který atakuje hranici 35 pokusů za večer.

Pražané na branku soupeřů vyslali v jedenácti duelech 271 střel. Hned 286 jich pak mířilo mimo, do tyček, nebo byly zblokované soupeřem.

„Máme trochu problém se udržet na puku v útočném pásmu. Od začátku sezony nás to trápí. Hrajeme na náhodu, musíme to zjednodušit. Zavést puk do třetiny, rozehrát na beky, kteří to hodí na kasu. My ale máme fakt problém hned v prvních sekundách v pásmu, kdy nás soupeř přečíslí a rychle nám puk sebere. Čeká nás v tomhle i v dalších věcech ještě spousta práce,“ přiznává další forvard David Tomášek, s deseti body zatím nejproduktivnější hráč týmu.

V minulém ročníku přitom právě síla na útočné půlce kluziště klub z metropole zdobila. „O to víc mě to štve a vadí mi to. Nevím, co teď děláme jinak, proč se to otočilo. Těžko říct. Nemáme ještě úplně zažité určité automatismy, vloni jsme všechno dělali rychleji, ve větším tempu. Teď jsme v tom pomalejší,“ přidává Tomášek.

Nejméně střel na branku má Sparta prakticky ve všech herních situacích. Při hře pět na pět i v přesilových hrách. Například třinečtí Oceláři, kteří odehráli v početních výhodách o čtyři minuty méně času, mají na kontě 77 střel. Sparta pouze 44, suverénně nejmíň napříč kluby soutěže. V průměru za šedesát minut přesilové hry jsou na 41 střelách. Stejná statistika z uplynulé sezony? 65,8. Nikdo nebyl lepší.

Znovu je nutno zmínit, že i s minimem střelby je Sparta ve využívání přesilových her pátá nejlepší v lize. Úspěšnost má na 21,4 procentech. Lepší čísla vykazuje jen Kometa, která právě dnes vyzve rivala v O2 areně.

Trenér Pavel Patera zatím marně hledá ideální složení útočních trojic. Lajny se hodně protáčí, mění zápas od zápasu. Progres však stále patrný není. „Je možné, že je to i tím, nevím. Nemůžeme se na to ale vymlouvat. Třeba naše lajna byla poslední tři utkání stejná. Souhra se zlepšuje, ale pořád tam jsou velké nedostatky,“ dodává Tomášek.

Sám nyní nastupuje vedle Romana Horáka a Erika Thorella. Ostatní útoky se ovšem mění. Stabilní dvojicí jsou jen Michal Řepík s Vladimírem Sobotkou. Místo se stále hledá pro Dominika Simona, který také hledá ideální formu. Na kontě má jediný bod, ve statistice plus/minus v rovnovážném počtu hráčů na ledě je se čtyřmi zápornými body ze sparťanů nejhorší. Za očekáváním zůstávají i bratři Thorellové.

Od začátku sezony zároveň přetrvává problém s nadměrným množstvím faulů. Celkem Pražané vyfasovali 57 dvouminutových trestů, což dělá průměr 5,2 na utkání. Víc eviduje pouze Olomouc (5,5). „Vyloučení máme hrozně moc, opakuje se nám to už dlouho. Musíme na disciplinovanosti zapracovat,“ uvědomuje si Horák.

Nejaktivnější střelci Sparty hráč zápasy střely úspěšnost Michal Řepík 11 32 12,5 % David Tomášek 11 28 7,14 % Jakub Krejčík 11 21 4,76 % Miroslav Forman 11 17 11,76 % Roman Horák 11 17 23,33 %

Nejlepší přesilovky Kometa 36,8 % Třinec 28,9 % Vítkovice 25 % Ml. Boleslav 22,6 % Sparta 21,4 %

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE