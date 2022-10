Sparťan Kempný: Fanoušci Komety už mi píšou. Dřív říkal, že by do Sparty nešel

Pokud o návrat do NHL Michalu Kempnému nevyšel, po třech měsících se tak vrátil do Česka, kde se rychle dohodl se Spartou • HC Sparta Praha - Vladimír Koča

Co jednou veřejně vypustíte z úst, se už nedá vzít zpátky. A v budoucnu vás to leckdy dovede doběhnout. Obránce Michal Kempný (32) na jaře 2020 řekl, že si nedovede představit, že by se jednou jakožto někdejší dlouholetý hráč Komety upsal Spartě. Střih. Jsme v říjnu 2022 a český reprezentant podepsal pražskému klubu dvouletý kontrakt. „Nevidím na tom nic špatného, vzal jsem lepší nabídku,“ říká narovinu bek, který po třech měsících zabalil zámořské angažmá.

Jednocestná smlouva se Seattlem. Ambice odehrát dobrý ročník, říct si o NHL kontrakt i na další sezony. S takovým plánem odlétal v létě Michal Kempný v létě za oceán. Jenže přišlo zranění, pak farma. V AHL nevydržel ani dva týdny. Zvolil rychlý konec. O víkendu už se zkušený obránce hlásil na Spartě. „Upřímně? Chtěl jsem se sbalit a okamžitě odletět hned v moment, kdy jsem se dozvěděl, že jdu na farmu,“ přiznává teď nová posila Pražanů.

Kdy jste se rozhodl, že to v zámoří zabalíte a kývnete Spartě?

„Když to vezmu od začátku, tak v přípravě jsem odehrál jeden celý zápas. Ve druhém jsem pak utrpěl otřes mozku. Týden jsem se dával dohromady. Pak už jsem žádný přípravák nestihl odehrát. Poslali mě na farmu, z čehož jsem nadšený nebyl. Tam jsem naskočil do dvou utkání. Narovinu říkám, že jsem nechtěl být v situaci jako loni, kdy jsem celou sezonu na něco čekal. Jestli přijde call nahoru, nebo ne. S rodinou jsme se rozhodli, že se vrátíme. Teď jsem tady.“

Sparta byla jasná volba?

„Ano. Byli jsme spolu předběžně domluvení už v létě, pokud by neklapla NHL. Vážím si toho, že nabídka byla na stole i teď. V Praze jsme doma, máme tady zázemí. Pro rodinu i pro mě to bylo jednoduché rozhodnutí.“

Nepoohlíželi jste se třeba po Švýcarsku nebo Skandinávii?

„Byly tam i tyhle možnosti, nebudu lhát. Nějaké Švýcarsko jsme tam měli, ale nabídka ze Sparty mě oslovila natolik, že jsem nic dalšího neřešil. Jsou tu nejvyšší ambice, což mám rád.“

Takže manažeři Petr Ton s Jaroslavem Hlinkou jen vytáhli letní návrh smlouvy, oprášili ho a dali vám do ruky pero?

(usmívá se) „Takhle to úplně nebylo. Celý ten proces je zdlouhavý, komplikovaný. Jenom ukončení smlouvy se Seattlem nebylo vůbec jednoduché. Všechno to vzalo nějakou dobu, aby se to vyřešilo.“

Když se vrátím zpátky v čase, jak se na konci léta rodila dohoda se Seattlem? Sparta už s vámi přitom počítala, upekl se pakt s Krakeny rychle?

„S agentem jsme pořád věřili, že klapne NHL. Bavili jsme se s několika týmy. Doufali jsme, že to klapne, že někde na rok smlouvu dostanu a zahraju si o další kontrakt. Bohužel anabáze v Seattlu byla až moc rychlá. Máme říjen, a já jsem zpátky. Nevyšlo to, jak jsem si představoval.“

Jak velké zklamání to je? Měl jste jednocestnou smlouvu, očekávalo se, že budete mít místo mezi top šesti beky.

„Určitě, jsem z toho smutný. Zase jsem měl smůlu na zranění. Bohužel, tohle už člověk nevrátí, nezmění. Ten jediný zápas se mi povedl, odehrál jsem ho dobře. Pak mě ale trefil soupeř hitem za brankou, já jsem si dal hlavou o plexisklo a byl jsem na týden out. Jel jsem do Ameriky s plánem, že se potřebuju ukázat, že si o to musím říct. To jsem kvůli zranění nemohl. Když mě poslali dolů, bylo to jasné znamení, že to není dobré. I z rozhovorů s vedením jsem pak úplně necítil, že by mě brzy povolali nahoru.“

Že byste vydržel na farmě a porval se o šanci, vás tedy ani nenapadlo?

„Upřímně? Chtěl jsem se sbalit a okamžitě odletět hned v moment, kdy jsem se dozvěděl, že jdu na farmu. Agent mi to ale rozmluvil. Vydržel jsem ještě dva týdny, odehrál jsem dva zápasy. Oba jsme vyhráli, dal jsem gól, snažil jsem se všechno odmakat. Pomoct týmu. Cítil jsem ale, že tam zůstat nechci. Stojím si za tím, že je to správné rozhodnutí.“

Sezonu 2020/21 jste kvůli zranění celou vynechal. Na tribuně jste proseděl taky polovinu minulého ročníku. Je to tak, že teď chcete hlavně hrát, být šťastný a působit tam, kde vás opravdu chtějí?

„Říkáte to přesně, takhle to je. Takhle jsem to cítil, tohle byl hlavní důvod, proč jsem chtěl odejít. Všechno to začalo posledním rokem smlouvy ve Washingtonu. Dal jsem se do kupy, byl jsem připravený hrát, ale oni mě poslali dolů. Renomé se pak zpátky buduje hodně těžko. Bojoval jsem, nemám si co vyčítat, nechal jsem tam všechno. Teď si chci hokej užívat, mít dobrou pozici, vyhrávat. Proto jsem ve Spartě.“

Na sociálních sítích začalo hned po vašem podpisu kolovat video z pořadu Tiki-Taka na O2 TV, v němž jste v červnu 2020 řekl, že si nedovedete představit, že byste jako bývalý hráč Komety někdy v budoucnu podepsal Spartě. Vzal byste to zpátky?

„Budu mluvit úplně narovinu. Jsem hokejista. Celý život pro něco dřu, makám, abych si získal nějakou pozici na hokejovém marketu. Nevidím nic špatného na tom, že jsem vzal lepší nabídku. Něco, co mě osobně i mojí rodině dávalo větší smysl. Za tím si stojím. Těším se na nové začátky ve Spartě. Někdo na mě možná bude naštvaný, ale na to jsem připravený.“

Počítáte s tím, že si v Brně od fanoušků leccos vyslechnete?

„To už se v posledních dnech děje na sítích. Říkám to ale úplně upřímně a narovinu. Nemám, co skrývat nebo si vymýšlet.“

Sledoval jste extraligovou sezonu od jejího začátku?

„Jasně, sleduju to pořád. Hodně kluků se do soutěže vrátilo ze zahraničních angažmá. Nejsem fanatik, který sleduje komplet všechny zápasy, ale třeba utkání Sparty s Kometou jsem viděl. Překvapilo mě vysoké tempo i báječná atmosféra. Moc se těším, až takové zápasy tady okusím taky. Liga šla určitě nahoru.“

Stanley Cup už máte. Jak velkým lákadlem je domácí titul?

„Obrovským, proto jsem tady. Je to jedna z věcí, která mě přesvědčila. Sparta má ambiciózní tým. Už v minulé sezoně byla poháru blízko. Budu dělat všechno pro to, abychom teď byli ještě úspěšnější. Hrozně moc mě to láká a motivuje. Celý tým za tímhle půjdeme.“

Kdy se poprvé navlečete do sparťanského dresu?

„Ve středu proti Vítkovicím. Už se na to moc těším!“

