Růžička o vyhazovu: Lídrů bylo možná až moc. Utíkat nemám ve zvyku

Už zažil, že mu tým neprodloužil smlouvu po sezoně. Ale extraligový vyhazov v rozehrané soutěži musel skousnout poprvé. „Nejsem první, ani poslední,“ reaguje smířlivě hokejový kouč Vladimír Růžička po konci v Litvínově . V rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz se snaží popsat důvody, proč se Verva výsledkově zasekla a naznačí i to, kam by mohly vést jeho další kroky. „Rána na sebevědomí to trochu je, ale takový je sport,“ hlásí 59letý trenér dvojnásobných mistrů světa.

Jak jste zprávu o konci přijal?

„Myslím si, že vedení mělo ještě dlouho strpení. Počítal jsem, že to přijde dřív, abych řekl pravdu.“

Vy jste neuvažoval, že skončíte sám?

„Ne, to nikdy nedělám. Nemám ve zvyku něco balit a utíkat! To jsem nikdy nedělal jako hráč, ani jako trenér.“

Takže jste to přijal jako realitu.

„Jasně. Nevyhrává se, takové věci se stávají. Vím, že jsem udělal všechno, co šlo. S kolegy jsme to dělali s maximálním úsilím. Nejsem první ani poslední, kdo byl odvolaný. To prostě k trenéřině patří.“

Mrzí vás, že se jedná zrovna o Litvínov, což je pro vás srdcovou záležitostí? Tam jste s hokejem začínal.

„To určitě jo. Ale nedá se nic dělat. Když nejsou výsledky, přijde konec. To je normální ve všech sportech.“

Proč to nevyšlo?

„Je ještě hodně brzo na větší analýzy. Měli jsme výborné léto, dobrá přátelská utkání. Jasně, je tam ten podtext, že jsou to přáteláky. Ale byly tři čtyři zápasy, které byly opravdu dobré. Hlavně na konci srpna proti silnému Mnichovu, kdy jsme hráli v Garmischi. Z naší strany to bylo vynikající, perfektně odbráněné. Soupeř byl těžký… Takže jsme byli dost namlsaní