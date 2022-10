Růžička v Litvínově končí! Tým povede Mlejnek, asistenty dvě velká jména

Vůbec to nemělo být na stole. Vyhazov trenéra Vladimíra Růžičky? „Tohle pro nás vůbec není téma. Vůbec. I kdyby těch porážek bylo pět, sedm... My našemu trenérovi věříme. Hodně toho odtrénoval, hodně toho vyhrál. Tým jsme stavěli spolu. Že by od nás teď měl nějaké bodové ultimátum, to fakt ne. Ani nás to nenapadlo,“ odpovídal po třech úvodních porážkách na startu sezony na dotaz deníku Sport generální ředitel klubu Pavel Hynek.

Jenže porážky se dál vršily. A tak trpělivost došla nejvyššímu vedení ambiciózního celku. Na mimořádném zasedání v pondělí večer se představenstvo rozhodlo pro řez, Růžička byl s okamžitou platností odvolán. S ním se pakuje taky asistent Daniel Branda.

„Oběma děkujeme za služby odvedené pro Litvínov a přejeme jim v další kariéře i osobním životě mnoho štěstí a úspěchů,“ stojí ve strohém prohlášení na klubovém webu.

Tým převezme dosavadní druhý asistent Karel Mlejnek, který v minulosti vedl například Karlovy Vary nebo český juniorský národní tým.

Kdo mu bude k ruce? To zatím Litvínov neoznámil, podle spolehlivých zdrojů iSport.cz už jsou však dvě velká jména dohodnutá. Na lavičku by se měl vedle Mlejnka postavit legendární útočník Robert Reichel! S ním pak taky někdejší bijec z NHL David Kočí. Ten naposledy v sezoně 2020/21 stál na střídačce hradeckého Mountfieldu, kde dělal shodou okolností asistenta právě Růžičkovi.

