Maturita, draft, NHL? Talent Komety Šalé jde za sny: Gulaši mě nešetří

Ta historka má potenciál stát se legendární. Když nemělo áčko Komety na tréninku dost hráčů, vyhmátli trenéři v posilovně čtrnáctiletého útočníka Eduarda Šalého (nyní 17 let). Dorostenec při jednom cvičení vymetl vingl a Peter Mueller se ptal, kdy nastoupí v extralize. Nemohl, nebylo mu patnáct… Dnes už v ní válí, může být do trojky příštího draftu a druhým Martinem Nečasem.

Od středy má Eduard Šalé na střední škole podzimní prázdniny. Dochází do ní po tréninku a po večerech se doma bifluje, aby měl maturitu. V hokeji nemá se zkouškami dospělosti problém. Nejlepší extraligový teenager? A kdo jiný…Brněnský boss Libor Zábranský ho bere jako projekt, piplá výjimečný talent pro NHL. „Vyhrávám se, zápas od zápasu je to lepší,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium.

Opravdu je ta historka z vašich čtrnácti let pravdivá?

„Jo jo. Měli jsme s dorostem led a po něm jsem šel do posilovny. Myslím, že jsem tam zůstal úplně poslední. Pak za mnou přišli, že áčku chybí hráči. Tak jsem tam šel. Byla to shoda náhod.“

A vymetl jste při cvičení „víko“, což zaujalo i hvězdného útočníka Petera Muellera.

„Když jsme hráli tři na tři, povedlo se mi to. Asi jsem byl předtím nervózní, ale snažil jsem si to i užívat. Moc jsem nervozitu neřešil. Při zápasech Komety jsem chodil zametat led. Věděl jsem, co je Peter Mueller za hráče. Na tréninku se mi to potom jenom potvrdilo. Díváte se na něj s otevřenou pusou, co předvádí.“

Do extraligy jste naskakoval už v předchozím ročníku, ale šlo o nárazové akce. Nyní už máte pevné místo v mužstvu, které je navíc silnější. Vnímáte ten rozdíl?