Němeček o trápení Sparty: Nepomůžeme si. Něco si říkáme, ale...

Kdybyste měl zápas zhodnotit jedním slovem, jaké by to bylo? Ostuda?

„Asi jo. Dá se to tak říct. Výkon byl fakt špatný. Všude jsme zaostávali, ve všech disciplínách. Bruslařsky, střelecky, v přesilovkách i v oslabeních. Ve všem jsme byli horší, výsledek 0:4 je spravedlivý.“

Tři góly ze čtyř jste inkasovali v oslabení po mnohdy zbytečných faulech.

„Trápí nás to od začátku ročníku. Víme o tom. Furt si něco říkáme, ale změna na ledě nepřichází. Musíme být disciplinovanější. Bere to hodně sil. Kdo oslabení nehraje, pak na střídačce akorát vystydne. Pak se do toho těžko dostává. Vybere se ti svou daň. Potom jsme někde o krok pozadu a uděláme právě hloupej faul.“

Opět bylo k vidění velké množství ztrát puků ve vašem obranném pásmu. Jeden by řekl, že to bylo aktivitou Litvínova, jenže stejný problém se opakuje od začátku sezony.

„Jsou zápasy, kdy se nám daří rozehrávat poměrně slušně. Ale máte pravdu, několikrát nás rozehrávka taky dost trápila. Litvínov byl teď dost aktivní, na začátku na nás vletěli. Těžko se forček a tlak překonává. Jsme ale natolik dobré a zkušené mužstvo, že bychom si s tím měli umět poradit. Musíme hrát pospolu v pěti, což se nám nedaří. Jsme rozlítaní v pásmu, nepomůžeme.“

Asi se ani nejde divit zlobě fanoušků, kteří během zápasu i po něm skandovali hesla jako: Patera ven, nebo Bojujte za Spartu.

„Samozřejmě. Vnímáme to, taky nás to trápí, vadí nám to. Nejsme spokojení s tím, jak se to vyvíjí. Vždycky máme nějaký nádech, nasměrování, že by se to mohlo zvednout. Pak ale zase rychle spadneme zpátky do zajetých kolejí. Samozřejmě víme, že nám nikdo nepomůže. Je to jen o nás. O našem přístupu, o tréninku, přípravě. Zkrátka musíme začít sami u sebe. Musíme se z toho dostat sami.“

Taky si můžeme říct, že nebýt skvělého Jakuba Kováře v brance, prohrát jste mohli klidně 0:8. On byl znovu nejlepším hráčem Sparty, souhlasíte?

„No, ježišmarja! Jednoznačně. Hned v první třetině chytil tři jasné gólovky, tutovky. Kovy nám od začátku sezony dává šanci vyhrát, drží nás. My to ale zkrátka zase spláchneme do záchodu. Nevážíme si toho, dostatečně si toho neceníme. Kovymu nepomůžeme.“

Na nosítkách putoval do sanitky parťák Michal Kempný , kterému z nohy stříkala krev. Jak bylo těžké sledovat spoluhráče v takové nehokejové pozici?

„Nic příjemného. Krve bylo dost, to bylo vidět. Žádné zranění není příjemné. O to víc mě mrzí, že nás i tohle víc nesemklo, nenastartovalo. Nepromítlo se to na naší hře.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29:56. Gut, 32:08. Estephan, 53:44. Zdráhal, 58:02. Estephan Hosté: Sestavy Domácí: Tomek (Godla) – Zeman, Zile, Jaks, Strejček, Wesley, Demel (A), Šalda – Abdul, Sukeľ (C), Kudrna – Zdráhal (A), Estephan, Š. Stránský – Hlava, Gut, Straka – Havelka, Helt, Zygmunt. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Krejčík, Moravčík, Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus, Polášek (A) – Sobotka (A), Horák, Řepík (C) – E. Thorell, D. Vitouch, Tomášek – D. Simon, G. Thorell, Hauser – Safin, M. Vitouch, Konečný. Rozhodčí Šír, Kubičík – Frodl, Klouček Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5107 diváků

