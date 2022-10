Patera ven! křičeli fans Sparty. Kouč: Chápu je, jsme na dně. Co Kempný?

Takhle ne! Fanouškům Sparty došla po debaklu 0:4 v Litvínově trpělivost a poprvé v sezoně se jali skandování dožadující konec trenéra Pavla Patery. Pražané jsou aktuálně v tabulce osmí, na kontě mají 21 bodů ze 45 možných. Z patnácti duelů jich vyhráli osm, jen čtyři však v základní hrací době. „Sám hledám odpovědi, proč to nejde. Není to otázka jednoho zápasu,“ přiznává kouč. Na druhé straně slavil cenné vítězství při svém debutu na pozici hlavního trenéra Vervy Karel Mlejnek.

Show a juchání na jedné straně. Ostuda a totální zmar na té druhé. „Jo, fakt to byla ostuda. Bylo to fakt špatný. Všude jsme zaostávali, ve všech disciplínách. Bruslařsky, střelecky, v přesilovkách i v oslabeních. Ve všem jsme byli horší, výsledek je spravedlivý. Furt dokola si něco říkáme, ale na ledě to neplníme,“ soukal ze sebe obránce Sparty David Němeček.

Poslední Litvínov zdemoloval rudého obra z metropole 0:4. Od prvního buly po to poslední byl jasně lepší. Pražané předvedli nejhorší výkon sezony. Nebýt skvěle chytajícího brankáře Jakuba Kováře, gólů mohli dostat klidně tucet.

Není divu, že trpělivost s opakujícími se matnými výkony už dochází i jindy velmi trpělivým sparťanským fanouškům. Ti vlastně polovinu utkání křičeli hesla jako: „Bojujte za Spartu, nebo budíček.“

Když o druhé pauze přes led odcházel do kabiny trenér Pavel Patera, fans buráceli a žádali jeho konec. Poprvé v sezoně. Skandování „Patera ven!“ pak přišlo také po třetí trefě domácích a po závěrečném gongu.

„Vůbec se lidem nedivím. Co jsme tady předvedli, to bylo hodně špatný. Jejich naštvání si zasloužíme. Sám hledám odpovědi, proč to nejde. Není to otázka jednoho zápasu. Po dvou výhrách v prodloužení jsme si mysleli, že se zase nastartujeme. Namísto toho jsme ale spadli na dno,“ povídal pak po zápase kouč Pražanů.

Z výkonu týmu byl extrémně zklamaný. „Celý zápas nebyl dobrý. Byli jsme nedisciplinovaní. Během první půlky zápasu pět trestů. Někteří hráči jsou přetěžovaní, jiní jsou studení. To se pak hraje špatně. Když budeme takhle hrát dál, nebudeme úspěšní,“ přidal.

Kempný nedohrál

Už v první třetině z utkání odstoupila nová posila Sparty Michal Kempný. Zřejmě rána pukem mu způsobila větší tržnou ránu na noze. Kotouč trefil místo nad jazykem brusle a začátkem holenního chrániče. Zasáhl žílu, která praskla. Krev okamžitě prosákla skrz výstroj a zaplavila led. Sám hráč si zranění všiml až na střídačce. Rychle přijeli záchranáři s nosítky, obránce odjel na šití do nemocnice.

Původní hrůzná scéna však nakonec bude zřejmě mít pozitivní konec. „Přesnou diagnózu neznám. Ale Michal přijel před třetí třetinou zpátky a ještě chtěl hrát, což ale doktoři samozřejmě nedovolili. Doufám, že v sobotu bude v pořádku na tréninku,“ dodal Patera.

Vítěznou premiéru na hlavním trenérském můstku prožil jeho protějšek Karel Mlejnek. Po odvolání kouče Vladimíra Růžičky povýšil z pozice asistenta. Jako své kolegy si Mlejnek vybral Roberta Reichela a Davida Kočího.

Oba pak chválil. Zvláštní poklonu zaslouží hlavně Reichel, který má na povel přesilovky. Ty v pátek využila Verva hned tři! „Na prvním místě bych chtěl poděkovat kolegům, kteří skvěle připravili speciální týmy. Výkon byl velmi poctivý od všech hráčů. Na druhou stranu to není nic jiného než tři body. Víme, kde se nacházíme. Voláme po tom, aby naše výkonnost byla dál konstantní. Po ničem jiném netoužíme,“ hlásil trenér.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29:56. Gut, 32:08. Estephan, 53:44. Zdráhal, 58:02. Estephan Hosté: Sestavy Domácí: Tomek (Godla) – Zeman, Zile, Jaks, Strejček, Wesley, Demel (A), Šalda – Abdul, Sukeľ (C), Kudrna – Zdráhal (A), Estephan, Š. Stránský – Hlava, Gut, Straka – Havelka, Helt, Zygmunt. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Krejčík, Moravčík, Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus, Polášek (A) – Sobotka (A), Horák, Řepík (C) – E. Thorell, D. Vitouch, Tomášek – D. Simon, G. Thorell, Hauser – Safin, M. Vitouch, Konečný. Rozhodčí Šír, Kubičík – Frodl, Klouček Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5107 diváků

