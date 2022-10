Doležal z Motoru: Můj vztah s koučem není dobrý. Trenér Modrý reaguje

Kdo je příznačným symbolem soužení Motoru, jenž bral tři body naposledy ve třetím kole? Zdeněk Doležal. Devětadvacetiletý útočník platí za kanonýra, kterého si loni dokonce vytáhla Sparta, odkud už se ovšem zase vrátil na jih. Z tuctu extraligových utkání, do nichž byl nominován, nevydoloval jediný bod, v průměru dostává deset minut. Není to moc, ale zase ne tak málo, aby mu na kartě svítila dvě vajíčka. Evidentní je, že s koučem Jaroslavem Modrým není naladěný na stejnou vlnu. „Trenér má se mnou očividně problém,“ zmínil se Doležal v rozhovoru pro iSport.cz po utkání v Brně.

Na Kometě jste neodvedli špatnou práci, bojovali jste, přestříleli ji 43:23, ale padli 0:3. Brněnská koncovka byla na jiné úrovni, souhlasíte?

„Asi tak bych to řekl. Minimálně půl zápasu jsme měli stejně, ne-li víc šancí než Kometa. Bohužel zrovna v mém případě tam byly dvě vyložené šance v první třetině. Měl jsem dát gól. Když je nedáte, s tak kvalitním týmem vás to stojí zápas.“

Pokud zůstanu přímo u vás, vše souvisí s nízkým sebevědomím, že? Mít víc bodů na kontě, asi byste koncovku řešil s větším klidem.

„To je asi můj nešvar. Nebo jak to říct… Pár zápasů jsem teď vynechal, o to víc jsem tady a teď chtěl. Kdybych zachoval chladnější hlavu a střelu líp umístil… Mrzí mě to. Gól tam ode mě měl rozhodně být. Zápas by pak vypadal jinak.“

Dokážete si nepřipouštět svou aktuální hokejovou nepohodu a zůstávat nad věcí? Anebo si berete práci domů?

„Nebrat si práci domů nejde. Nedovedu si představit, že to někde dovede. To, co se tady momentálně děje, mě strašně mrzí. V kolonce nuly mám, na druhou stranu jsem toho tolik nenahrál, do utkání s Kometou jsem měl v průměru osm nebo devět minut na zápas. Kdybych hrál všechna utkání tolik jako dnes (16:19 minuty), mrzelo by mě to víc. Dneska o sobě můžu říct akorát to, že jsem lempl, když jsem gól nedal. Co bylo předtím, to bych rád hodil za hlavu a doufám, že příště to bude jen lepší.“

Máte teď vůbec z hokeje radost?

„No, je to hodně nepříjemný. Snad to zlomím.“

Kdo budějovický hokej sleduje, hodně řeší váš vztah s koučem. I na různých sociálních sítích se rozebírá, že nemáte důvěru Jaroslava Modrého. Jak to vnímáte vy?

„Ačkoli diskuze na sítích nevyhledávám, stejně se to na mě valí ze všech stran. Což je nepříjemný. Nehraju nebo se do zápasu vůbec nedostanu a po utkání mám na telefonu padesát zpráv od různých kamarádů, fanoušků a podobně. S otázkami, co jsem trenérovi udělal, co se děje a podobně. Je to fakt nepříjemný.“

Má váš vztah s trenérem vývoj? Hýbe se to někam?

„K tomu bych asi nechtěl říkat nic. Povím jen to, že náš vztah určitě není dobrý. Nevím, co k tomu říct víc. Možná tam chybí trochu víc upřímnosti. Nevím, asi bych to radši nerozebíral. Ten vztah není dobrý, trenér má se mnou očividně nějaký problém. Nějak jsme to řešili a vyřešilo se to tím, že teď dostanu prostor ve hře, snažil jsem to tam dneska nechat, dvě tři šance jsem tam měl. Být v lepším rozpoložení, asi by nějaká skončila gólem. Ale na to se vůbec nevymlouvám. Že jsem ho nedal, je jenom moje chyba. Naštvaný můžu být jen sám na sebe.“

Řešili jste v klubu odchod jinam?

„Nebudu říkat, že se to neřešilo. Samozřejmě se to řešilo. Pro mě je to těžší. Budějovice jsou můj druhý domov. V létě jsem přesvědčil rodinu, že půjdeme zpátky, i když jsme se v Praze usazovali. Z tohoto hlediska je to velice nepříjemný. Kdyby byl člověk svobodný a mladší, kopne do stolu a rozhodne se jinak. Sám od sebe jsem nikam nechodil, že chci pryč. Zatím jsem tady, chci být tady. Doufám, že se zvedneme jako tým a i já osobně.“

Věříte tomu, že jeden dva góly vaši palbu odšpuntují?

„Pořád věřím tomu, že se to zlomí. Musím se přiznat, že pokud se mi v hokeji nedaří, hlavu nemám úplně čistou. Je to něco, na čem bych chtěl do budoucna zapracovat. Jenže člověk je nějak nastavený a já si věci hodně beru. Neumím nad tím mávnout rukou.“

Očima kouče Jaroslava Modrého Pokud se ti nedaří, nejde přicházet poslední a odcházet první „Na to, aby se Zdeněk Doležal zbavil nul na svém kontě, je úplně jednoduchý recept: musí začít pracovat. Začíná to tréninkovou pílí. Pokud se hráči nedaří, je žádoucí, aby na trénink chodil první a odcházel poslední. A ne že přijde poslední a odejde první. Takhle se totiž nic nezmění. Takže: Nejdřív začni pracovat, dělej věci navíc, dělej to pro sebe, nejen pro mě jako pro trenéra. Ukaž spoluhráčům, že ti tvé výkony vadí a že to chceš změnit. Mluvit o nějaké krizi nebo o tom, že tě někdo nemá rád… Hráč si přece musí najít svou vlastní cestu k tomu, jak být prospěšný pro tým. Pokud ji najde, společně se dobereme úspěchu, u něhož jednotlivec bude součástí. Nejde se pořád jen dívat sám na sebe. Proto říkám: Nedívej se pořád jen sám na sebe. Pojď se dívat na to, co můžeš udělat pro tým, abychom se dostali z téhle situace.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:50. Koblížek, 16:59. Zaťovič, 37:19. Flek Hosté: Sestavy Domácí: Furch (Kavan) – Ščotka, Ďaloga, Kučeřík, Holland, Hrbas, Kundrátek (A), Gulaši (A) – Flek, Holík, Koblížek – Zaťovič (C), Strömberg, Vincour – Kollár, Sallinen, Šalé – Dufek, Zbořil, Kratochvíl. Hosté: Strmeň (Cinka) – Vráblík, Štencel (A), Kachyňa, Bindulis, Marcel, Šenkeřík, Šedivý – Chlubna, Koláček, Přikryl – Valský, Hanzl (A), Čachotský – Doležal, Pech (C), Dzierkals – Tomeček, M. Toman, Strnad. Rozhodčí Hejduk, Obadal – Lederer, Axman Stadion Winning Group Arena

