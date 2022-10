Vítkovice šlapou i bez opor. Pomáhá nám skvělá atmosféra, ocenil Klimeš

„Neřekl bych, že to bylo o mně, celý tým hrál velmi dobře, kluci mi fantasticky pomohli, jsem šťastný,“ oddechoval Klimeš. Za Vítkovice chytal třetí zápas, poprvé nastoupil doma. I v Praze proti Spartě (3:5) a v Brně (1:2) si vedl slušně, ale na body to nestačilo. „Za první výhru jsem strašně rád, navíc domácí premiéra, úžasné.“

Že bude muset o prostor za Alešem Stezkou bojovat, s tím Klimeš počítal. Už když v létě přicházel z Brna. „S tím jsem do toho trochu šel, protože Aleš měl perfektní sezonu. Věděl jsem, že si budu muset na šance a zápasy počkat.“

Stezka je momentálně jasná jednička Vítkovic, naskočil do čtrnácti zápasů. „Alda je nejvytíženější v lize, podle mého už ale není taková doba, že jeden brankář odchytá celou sezonu, takže jsem za vyrovnanou dvojici rád,“ pochvaloval si trenér Miloš Holaň. „Aleš má šanci si odpočinout a Lukáš doma ukázal, že je taky silný gólman. Šanci si zasloužil.“

Kromě parťáků Klimeš ocenil i atmosféru v Ostravar Aréně. Z Brna byl přitom na rachot docela zvyklý. „Jsem moc rád, že nám to doma takhle funguje, diváci jsou fantastičtí,“ přitakal gólman. „Hodně nám to pomáhá, je to radost. Diváci jsou součást hry, vnímáme je, je to tady špička. Děkujeme jim za podporu.“

Z brány ho pochopitelně těší i to, že Vítkovice dbají na defenzivu. Hradečtí do nich bušili vytrvale, měli šance, ale obrana v čele s Klimešem fungovala. „Obrana je základ. Navíc kluci vpředu mají formu jako blázen.“

To momentálně neplatí pro Mountfield. Alespoň podle slov Jakuba Lva. „Zase jsme dali jen dva góly, je to trápení,“ štvalo zkušeného forvarda. „Naše produktivita je slabá, musíme dávat góly.“

