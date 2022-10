Vítězný Litvínov bez Reichla. Ale už brzy se vrátí, ujistil Růžičkův nástupce

Přišel o kolegu Vladimíra Růžičku, jenž litvínovskému áčku velel. Teď píská do píšťaly Karel Mlejnek. A zní to najednou jinak, líp. Stejní hráči se stejnými holemi předvádějí jiné výkony a hlavně odlišné výsledky. Litvínovští hokejisté po pátečním zbourání Sparty 4:0 otrávili Liberec na jeho ledě 3:2 v nastavení. Ze zašklebeného asistenta je rázem usměvavý velitel. Poznávací znamení? Skromnost, pokora, žádná velká slova, byť by po dvou výborných představeních mohl povolit uzdu přízemnosti. Neudělal to.

Z šesti možných bodů máte pět do tabulky. Jak jste k nim v Liberci došli?

„Utkání se pro nás od začátku nevyvíjelo moc dobře, první dvě, tři minuty jsme byli v tom, co jsme chtěli hrát, pak se to přelévalo, Liberec měl lepší útočné pásmo než my. Každý puk shazovali na bránu, každý puk byl nebezpečný. Postupem času, od druhé třetiny jsme dostávali půdu pod nohy, troufám si říct, že v situaci pět na pět jsme se soupeři minimálně vyrovnali. Přesilovky nám sice nevycházely tak dobře jako v pátek, ale to je hokej, to se nedá nic dělat. Nicméně za dva body jsme rádi.“

V 59. minutě došlo k nepříjemnému střetu gólmana Tomka s Kristapsem Zilem a Tomášem Filippim. Váš brankář odstoupil a nevypadá to s ním moc dobře. Jaké máte zprávy?

„Tu situaci jsme si prohlídli, byly tam emoce. Určitě se to bude posuzovat jako sporná situace, šlo o souboj jeden na jednoho, řešit se může pouze to, zda se jeden či druhý hráč mohl vyhnout. Tomek chytal velice solidně, přesnou diagnózu zatím nemáme, buď přijde večer po příjezdu do Litvínova, možná až zítra. Bylo to velice nepříjemné, minutu a půl před koncem šel na led studený gólman, ale Denis Godla to zvládl dobře, mužstvo mu velmi pomohlo, myslím, že do konce šedesáté minuty nemusel řešit jediný zákrok. To bylo od mančaftu dobré.“

Ve 42. minutě Nicolas Hlava vstřelil gól, sudí Hejduk jej uznal, vše měl z jednoho metru před sebou. Ale domácí střídačka branku nakonec úspěšně vyreklamovala. Chápete, proč sudí změnili názor?

„Bylo mi řečeno naším kapitánem, že v brankovišti stál Nicolas Hlava a tudíž to takhle vyhodnotili. Neviděl jsem to, nepídil se po tom, takhle mi to bylo vysvětlené. Jsem rád, že to kluci v hlavách správně přebrali a dál si šli za vítězstvím. V overtimu se vždy čeká na nějaké přečíslení a my ho vyřešili dobře. Potěšilo mě, že nepřišla na řadu kombinace, ale velice vydařená střela na zadní tyč. Kluci to zvládli výborně.“

Co změnil Karel Mlejnek s týmem před pátečním kolem? Najednou je projev týmu o dost jiný.

„Karel Mlejnek nezměnil nic. Karel Mlejnek má akorát trošku štěstí, že tým získal pět bodů. To je celé. O nás trenérech to teď tolik není, ani nebylo. Je to o mužstvu, které jde nyní krok za krokem, střídání za střídáním. Hlavně, aby nám to co nejdéle vydrželo, sezona je dlouhá, jsme v šestnáctém kole. Ale u každého mužstva dochází k výkonnostní křivce, já doufám, že v našem případě nějakou chvíli poroste.“

Do Litvínova nepřicestoval váš nový parťák Robert Reichel. Měl už dříve něco domluveného?

„Jo, jo. Bylo to takhle dopředu domluvené. My jsme strašně rádi, že Roberta v realizačním týmu máme. Odvádí vynikající práci. A už brzy s námi zase bude.“

