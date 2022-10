Proč se Sparta trápí: hloupé fauly i málo muziky za hodně peněz

Video se připravuje ... Sparta se trápí. Z 16 zápasů slavila jen čtyřikrát tříbodovou výhru, na plný bodový zisk čeká už sedm zápasů. S nabitou soupiskou se krčí až na 9. místě Tipsport extraligy s negativním skóre (42:47). Nelze se tak divit, že už se řeší pozice trenéra Pavla Patery. Klub mu ale dal zatím důvěru. Projděte si hlavní důvody, proč se Sparta podle deníku Sport a webu iSport.cz nachází v krizi.

Mnoho hloupých faulů Pouze hradecký Mountfield inkasoval v sezoně více dvouminutových trestů. Opačný konec žebříčku? Třinec, Kometa, Pardubice. Týmy, které mají rády puk a nutí faulovat soupeře. Samy to nemají zapotřebí. Mezi ně by se ráda řadila i Sparta. Ona by měla být ta, která si aktivitou získává přesilovky, jenže to tak není. Nejčastější přestupky? Podražení, hákování. Ve většině případů plynoucí z absence rychlosti nebo podcenění situace. Množství oslabení pak rozbíjí celou hru.

Díry v obraně Při pohledu na zápasy Sparty vám často musí být líto brankářů Jakuba Kováře a Josefa Kořenáře. Dělají, co můžou, většinou chytí i cosi navíc. Ale je to k ničemu. Obraně schází rychlost a důraz. Před sezonou odešli Matuškin, Pavelka a Dvořák. Nahradit se je zatím nepodařilo. Přesto je předpoklad, že defenzivní výkony Pražanů se zlepší. Po zranění se vrátil Michal Moravčík, vedení přivábilo Michala Kempného. Zatím ale schází vzadu jasný řád a systém.

Zase jsou tu kolapsy Stejný problém trápil Spartu taky v minulé sezoně. Dobře rozjeté zápasy plné úsměvů, které nakonec končily s hlavou v dlaních. Naposledy v neděli s Olomoucí. Vedení 2:0, výsledek 2:5. „Zahrajeme dobrou pasáž a pak si asi myslíme, že dál už to půjde samo. Jenže ono to tak není. Musíme šlapat celých šedesát minut, ne jen čtyřicet. Nemůžeme doufat, že se to pak samo ukope. Chce to lepší koncentraci, vždycky tomu dát sto procent,“ říká obránce Michal Moravčík. SESTŘIH: Sparta Praha - Olomouc 2:5. Domácí neudrželi slibné vedení a klesli na devátou příčku Video se připravuje ...

Za hodně peněz málo muziky Daleko za očekáváním jsou výkony některých útočníků. Jen čtyři hráči Sparty v 16 utkáních nasbírali více než šest bodů! Žalostná bilance. Dominik Simon má na kontě dva body, stejně tak Gustaf Thorell. Bratr Erik je na čtyřech bodech. Pryč je jeho forma z minulé sezony. Je extrémně slabý v osobních soubojích, hra bez puku pro něj prakticky neexistuje. Hráčem pro systém zrovna není. A Gustaf? Trenéři ho stále drží na přesilovce. Stejné výkony by ale hravě zvládl pražský odchovanec.