Lukáš o nule i příchodu Sedláčka: Uklidnilo mě to, ale chci chytat

Honzo, povězte: je horší rozbitá rolba jako ve Varech, nebo mlha jako v plecharéně?

„Těžko říct. (úsměv) Každopádně jsme rádi, že se tentokrát hrálo. S tím okolo musíte počítat, ale je to dost nepříjemné. Těžký led, puky odskakují, není to tak, jak bychom si představovali. Stojí to hodně sil.“

I vás osobně? Slavíte třetí výhru v řadě.

„Je to příjemné. Nicméně hráli jsme dobře defenzivně, převážnou část zápasu jsme si hlídali nepříjemné brejky Varů a k velkým věcem je nepouštěli. Klukům patří dík a jedeme dál.“

Počkejte, pojďme k vám osobně: trochu déja vú jako loni, ne? Zraněný Konrád, příchod Sedláčka, vy v kase s výbornou formou...

„Jasně, vzpomněl jsem si na to. Příchodem Kuby jsem se ale trošku uklidnil, nestojí to celé jen na mně, člověk si může odfrknout. Kdybych byl sám, přece jenom by nějaká nervozitka možná byla. Tohle přesně je hokej, zničehonic dopadne situace tak, že najednou chytám. Přitom první měsíc jsem se tam moc nedostal, protože Braňo podával kvalitní výkony. Teď je to naopak, snad to vydrží.“

Takže staronového kolegu Sedláčka se nechystáte pustit mezi tři tyče?

„Asi to není otázka na mě, ale já chci určitě co nejvíc chytat. Důležité je pro mě podávat stabilní výkon, zbytek neřeším. Ani popravdě nemám informace, jak to půjde dál. Hrajeme teď v podstatě obden, takže uvidíme, jak to trenéři vymyslí.“

Vaším kariérním maximem v extralize jsou dvě nuly za ročník, teď je máte na začátku listopadu. Řešíte statistiky?

„Člověku se samozřejmě chytá líp, ale jinak to spíš moc neřeším. Jasně, dostává se to ke mně, ale já osobně to zkontroluju tak jednou až dvakrát za sezonu a vždycky si řeknu, že bych to měl zlepšit.“

Jenže nyní není moc co...

„Zatím mě to trefuje, mám i dobře postavené tyče.“ (úsměv)

A celá Olomouc zase formu, díky které je oprávněně mezi nejlepšími celky extraligy. Kdy povolíte?

„Snad nepovolíme, snažíme se fakt pracovat na každém tréninku a pak to přenést do zápasu. Víme, že začátky ročníku jsou důležité, teď je třeba nasbírat co nejvíce bodů, protože výkyv formy přijde na každý tým. Klíčem je pokora. Neřešíme, jestli nás někdo doteď nebral úplně vážně, protože my jsme vždycky byli nepříjemní. Zvlášť doma. Letos nám to zatím lepí, uděláme vše, aby to pokračovalo.“

Lukáš v sezoně

Zápasy: 6 Výhry: 5 Nuly: 2 Průměr inkasovaných gólů: 1,57 Úspěšnost zásahů: 95,24

BORIŠ ŽABKA, kouč Mory o gólmanech

„Řešíme to ze dne na den, děláme týmové rozhodnutí, i když hlavní slovo má trenér brankářů. Jsme rádi, že to Honzovi takhle jde.“

HC Olomouc Vše o klubu ZDE