Hokejky do záchodu? Možná na to dojde, ulevuje si kapitán Boleslavi

Kdo z extraligových brankářů potřebuje zvednout sebedůvěru, nechť se vypraví do Mladé Boleslavi. Omaskovaní muži si z města aut vezou domů nůši úspěšných zákroků a pomalu i pozvánku do reprezentace. Zkrátka, kdo v posledních dnech nastupuje proti Bruslařům, vyhrává a navrch jako bonus balí do báglu výborná brankářská čísla. Jako v úterý večer, kdy výtečný Roman Will robustní sadou 43 zákroky podpořil triumf Pardubic 1:0 proti Bruslařům. „Třiačtyřicet zákroků? To je o osm míň než minule s Olomoucí,“ povzdechl si kapitán Boleslavi Jan Stránský.

Za sebou máte další dost smolnou porážku, jak se vám hodnotí?

„Máme tu stejný scénář jako při mém posledním rozhovoru tady. Nebyli jsme špatní, nikdo se na to nevybodl, makali jsme až do konce šedesáté minuty, ale nejsme schopni dát gól. Vypracovali jsme si spoustu střeleckých příležitostí, jeli jsme dva na jednoho, měli přesilovku pět na tři… Ale dopadlo to stejně jako minule doma (Olomouc 2:3sn) a naposledy venku (Budějovice 0:3). Těžce se to hodnotí.“

Napadá vás, co je v koncovce špatně?

„Dneska jsme měli i hráče před gólmanem, stejně nám tam nic nepadne. Nedá se nic dělat, musíme dál šlapat, podle mě náš herní obraz nebyl špatný. Nejhorší na všem je psychika. Základ je, že jsme všichni makali, musíme to zvládnout v hlavě. Doufám, že nám tam příště padne aspoň nějaký štěsťák, když už ne gól po pěkné situaci. Čeká nás derby v Liberci, i mezi fanoušky to bude vyhecované. Na tyhle zápasy se vždycky moc těšíme, Liberec teď prochází krizičkou, my taky prohráváme, nedáváme góly. Ale jak říkám, doufám, že se z toho oklepeme.“

Mladá Boleslav - Pardubice: Aberg se Stránským brejk Bruslařů nedotáhli Video se připravuje ...

Oba brankáři podali vynikající výkon, jak pardubický Will, tak boleslavský Novotný, souhlas?

„Oba dva výborně. Mají vysoká procenta úspěšnosti. Na Willa jsme vypálili o osm střel míň než minule doma (43), znovu jsme soupeřili jenom s gólmanem. Ať proti nám hraje kdokoli, Sparta nebo nabité Pardubice, jsme konkurenceschopný soupeř, jenže neproměňujeme příležitosti.“

Hokejky do záchodu jste ještě nenamáčeli, abyste přivolali štěstí?

„Zatím nikdo neříkal, že by něco takového proběhlo. Ale možná na to dojde. Rádi bychom už přišli na ten klíč. Každého z nás to mrzí, nikdo nechce prohrávat. Já vím, že už to fanoušky vytáčí, ale znovu můžu všechny ubezpečit, že nikdo z nás se na nic nevybodl. Šlapeme na tréninku, každý tomu dává sto procent. Ale nezbývá, než se lidem omluvit.“

Jak je složité zůstat trpělivý, věřit systému, byť ovoce nenese?

„Nic jiného nám nezbývá. Máme marodku, lepili jsme díry v sestavě, hrajeme s tím, co máme. Nedíváme se doleva, doprava, nikdo to za nás neodehraje. Ani trenéři. Musíme být na jedné lodi, držet za jeden provaz a myslet pozitivně.“

Ze sestavy vám vypadli rovnou tři centři: Lantoši, Fořt a Najman…

„Někdy se to tak sejde, marodka je každý rok, teď to bohužel odnesli tři centři. Věřím, že se co nejdřív vrátí a nebude to nadlouho. Dneska jsme tu sestavu ale museli nějak splácat.“

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE