Skromný Will po první nule: Vyhrály Pardubice. Ale cítím se líp a líp

Vychytal první čisté konto v sezoně. Pardubice mohou děkovat za výhru v Mladé Boleslavi především Romanu Willovi. Brankář Dynama pochytal 43 střel, mezi třemi tyčemi působil extrémně jistě. Nula ho potěšila, ale ze všeho nejvíc byl rád za výborný týmový výkon. „Je to týmový sport, dneska vyhrály Pardubice,“ prohlásil skromně po vítězství 1:0.

Od první třetiny jste byli pod tlakem, ale ustáli ho…

„To jsou venkovní zápasy u takhle dobrých týmů, jako je Boleslav. Ukázala se opět naše síla, kdy jsme stáli při sobě. Ať se dělo, co se dělo. Odvedli jsme týmovej výkon, zblokovali jsme spoustu střel, beci přede mnou hráli výborně. Všechno uklízeli, takže jsem měl klid na práci.“

Nastřádal jste 43 zákroků. Jak se vám chytalo?

„Pro gólmana je vždycky trochu lepší, když je v permanenci. Vždycky to pomůže sebevědomí, jak zápas běží a jsou zákroky, tak se člověk cítí líp a líp.“

Mladá Boleslav má v posledních zápasech hodně střel, ale také obrovský problém se střílením branek. Čekal jste tedy tlak?

„Samozřejmě jsme s tím počítali. Ale je to zápas, člověk se snaží soustředit. Gólman relativně čeká, co se bude dít, co bude za šance. Boleslav je velmi dobrej tým, hráli dobře.“

Jak moc jste rád za čisté konto? Je pro vás první v dresu Pardubic.

„Jsem rád za výhru. Už jsem to říkal ikskrát, prostě jsme vyhráli a vezeme tři body. Přijeli nás podpořit skvělí fanoušci, jsem rád, že jsme vyhráli i pro ně. Mám radost z toho, jak jsme bojovali, jak jsme blokovali střely. Říkám to poněkolikátý, ale je to hrozně důležitý. Vrátilo se nám to.“

Mluvíte skromně, ale výhra jde hlavně za vámi.

„Já se v tomhle nebudu měnit. Je to týmový sport a dneska vyhrály Pardubice. Od prvního do posledního hráče jsme odvedli skvělej výkon. A ty nuly nevzniknou jen gólmanovi, je to týmová práce.“

Na stadionu v Mladé Boleslavi bývá velké teplo, byl jste pořád v zápřahu. Kolik jste toho vypotil?

„Zápas byl dobrej, byl jsem v něm. Celých 60 minut se furt někde něco dělo. To pro mě bylo hrozně důležité, pomohlo mi to. Že je teplo, tak se člověk potí. A pro mě je lepší, když se člověk potí, než když mu je zima, takže ideální.“

Osobně to berete jako nejlepší výkon v sezoně?

„Cítím se líp a líp od začátku sezony, adaptoval jsem se. Je to nula, tak to asi byl nejlepší zápas, ale jsem hlavně rád za výhru.“

A těší vás to čisté konto alespoň?

„Samozřejmě! (usměje se) Na konci dne to člověka potěší, to je jasný. Ale je to hrozně vrtkavý. Dneska nula, příště třeba nebude. Nerad se o tom bavím. Vyhráli jsme 1:0. Práce pokračuje zítra ráno na tréninku.“

Vyhráli jste posedmé v řadě. Jaká panuje atmosféra v kabině?

„Atmosféra je samozřejmě dobrá. Ale víme, že nás čeká ještě hodně práce a výhry se nerodí lehce. Makáme, jdeme si za svým den po dni. To je jediné, co nás teď zajímá.“

Na čele tabulky si postupně tvoříte polštář. Vnímáte formu?

„Ne… Jdeme den za dnem. Samozřejmě, když se vyhrává, tak ta denní práce je jednodušší, protože to jde daleko líp. Toho si vážíme. Teď se nám daří a hrajeme dobrý hokej.“

Góly Domácí: Hosté: 37:44. Paulovič Sestavy Domácí: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk, R. Jeřábek, Stříteský, Štich, Lintuniemi, Křepelka – Åberg, J. Stránský, Šťastný – M. Beránek, Závora, P. Kousal – Šmerha, Kotala, Kantner – Lunter, Bičevskis, Eberle. Hosté: Will (Frodl) – T. Dvořák, Košťálek, D. Musil, Chabada, Vála, Bučko – R. Kousal, Zohorna, Radil – Říčka, Poulíček, Cienciala – Paulovič, A. Musil, Matýs – Koffer, Rákos, Urban – Rouha. Rozhodčí Horák, Hejduk – Kajínek, Hynek Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav