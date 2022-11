ONLINE: Pardubice - Olomouc 1:0. Dynamo vede! Koffer skóroval bruslí

Kvalitní předkrm, který by měl bezpochyby nalákat na další hokejový víkend. Hokejisté Pardubic se v rámci předehrávky 18. kola pustili do zápasu s Olomoucí. Domácí měli v přesilovce velkou šanci, ale Roberta Říčku skvěle vychytal brankář Jan Lukáš. V 16. minutě dostal trest do konce utkání olomoucký Rostislav Olesz. Oba týmy mají jinak parádní formu. Vedoucí Dynamo vyhrálo sedm duelů v řadě a drží se na špici tabulky. Hanáci mají na kontě tři výhry za sebou a ve čtvrtečním střetnutí se mohou posunout na třetí místo. ONLINE přenos a VIDEA z utkání sledujte na iSport.cz.