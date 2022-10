Už je na čase říci to nahlas: Z Tomajka se klube vynikající kouč

Máte typy trenérů, kteří své řemeslo mistrně ovládají, jsou úspěšní a navrch dokážou výsledky své práce zajímavě odpoutat. Dovedou zajímavě povídat, zaujmout odbornou i laickou veřejnost na první dobrou. Ovšem jsou i jiní velmi zdatní trenéři, k nimž se tolik světa okolí nedostává. Právě mezi ně se řadí i šestačtyřicetiletý Tomajko.

Výsledky Hanáků mluví jasnou řečí, avšak největší kredit se dává hráčům – příkladným bojovníkům bez extra velkého jména, mluví se o skvělé partě. To je všechno pravda, nicméně někdo té bandě musí dávat řád a držet v mantinelech. Navrhnout postup, jakým směrem jít, k tomu si vybrat správné hráče po sportovní i mentální stránce, dohlížet na plnění zadání.

Tomajko je muž, jenž to zvládá na výbornou. Vedle Kladna je Olomouc klubem s patrně nejmenším rozpočtem v extralize, ovšem předváděné výkony na ledě tomu absolutně neodpovídají. Přitom u „kohoutů“ musí řádně promýšlet, jaké hráče na trhu sezobnout. Metoda pokus-omyl by se klubu rychle vrátila červenými údaji v účetnictví.

V kancelářích olomoucké plech arény se až na malé výjimky trefují. Manažer Erik Fürst s Janem Tomajkem přesně vědí, co a koho si mohou dovolit, po jakém zboží na marketu je záhodno jít. Znají klima kabiny, do níž přinášejí a dosazují správné kusy.

Tomajkovi nemusí nikdo sáhodlouze vykládat, jak hokej funguje. Zažil v přímém přenosu zlaté vsetínské časy, prorazil i k titulům mistra světa. Samozřejmě, že nenápadně, přesně jak má ve zvyku. Anebo byste bez váhání vypálili, že je dvojnásobným světovým šampionem, čtyřnásobným mistrem extraligy a majitelem devíti ligových medailí?

Zahrál si ve Spartě, prošel si ale i skromnými pracovními adresami. A jako trenér si vzal pod křídla dorost, juniorku, což je pro budoucí dráhu u áčkových týmů vždycky velké plus. Pokud si tohle všechno dáte pod sebe a sečtete, pak už se mnozí z vás možná přestanou ptát, jak to ta Olomouc dělá. Jak to dělá, že s ní nikdo nechce hrát, ačkoli by s ní minimálně deset týmů elitní soutěže nemělo mít větší starosti. Opak je však pravdou.

Tomajko je navíc vzdělaný, má vybrané chování, velmi šikovně dokáže pracovat s emocemi, vůči svěřencům nezneužívá své postavení a pozici síly, jež je spojená s rolí klubového jednatele. Ví, co a kdy na hráče platí. Lidskost je jeho výhodou. Hráči ho za to oceňují.

V českém hokeji nyní hodně rezonuje jméno Václava Varadi. Není divu, třinecký počin v podobě tří mistrovských titulů v řadě je unikátní záležitost. Výrazný strůjce zlatého hattricku si plně zaslouží probírat se zajímavými nabídkami z domova i Evropy. Silnou tváří není rozhodně jenom on.

Až Jan Tomajko vycítí, že je mu Haná malá, měl by vyrazit za interesantní štací i on.

Jsem si jistý, že se rozhodně neztratí.

Nejsem si jistý v tom, že jako hanácký patriot vyrazí v pravou chvíli. Myslet v prvé řadě na sebe je mu totiž poměrně cizí.

