Hráči týdne podle iSport Score: těsný souboj útočníků. Co beci a brankáři?

Do tohoto vydání byly započítány výkony hráčů z 15., 16. a 17. kola. Čtvrteční duel Pardubic s Olomoucí je zařazen už do dalšího týdne. Výčet začínáme brankářem...

Devětadvacetiletý gólman Olomouce zažívá zatím nejlepší sezonu v kariéře. Když se Branislav Konrád zranil, přišla jeho šance. A zatím ji využívá nejlépe, jak může. V předchozím týdnu byl suverénně nejlepším brankářem extraligy, když si ze třech odchytaných duelů odnesl iSport Score známku 8.50.

Především jeho zásluhou Olomouc brala hned osm bodů z devíti možných. Nejlepší výkon Lukáš předvedl v patnáctém kole proti Mladé Boleslavi, kde pochytal hned 2,77 gólů nad očekávání a jen díky němu byl zápas rozhodnut až v samostatných nájezdech. Vysloužil si za to známku 9,12. Vysoký standard si držel i v následujících utkáních proti Spartě a Karlovým Varům, když vychytal 1,83 gólů nad očekávání proti pražskému celku, respektive 2,01 gólů proti západočeskému celku.

TOP5 gólmanů týdne:

J. Lukáš (Olomouc) – 8.50 Š. Lukeš (Karlovy Vary ) – 7,67 M. Tomek (Litvínov) – 7,34 D. Furch (Kometa Brno) – 6,54 D. Frodl (Pardubice) – 6,50

iSport Score Petera Čerešňáka v uplynulém týdnu • Foto iSport Score

Mezi zadáky kraloval Peter Čerešňák z Pardubic, který ovšem vinou zdravotních problémů odehrál jen dvě utkání ze tří. Minulý týden v Třinci podal nadprůměrný výkon, když přidal jednu primární asistenci, Pardubice si s ním na ledě vytvořily více očekávaných gólů (xG), dále zapsal také jednu střelu a vybojoval i přesilovku. Spolu s ostatními statistikami mu to vyneslo iSport Score 7,21.

Kde se Čerešňákovi velmi zadařilo, tak to byl nedělní duel proti Plzni, svému bývalému zaměstnavateli. Slovenský zadák zapsal dva kanadské body, byl na ledě hned u čtyřech vstřelených gólů při hře pět proti pěti a celkově s ním Dynamo na ledě opět dominovalo. To mu vyneslo vysokou známku 9,62. Čerešňákův nejlepší zápas v dosavadní sezoně podle iSport Score. V konečném součtu to devětadvacetiletému obránci přineslo hodnotu 8,41 za uplynulý týden. Propast mezi ním a druhým nejlepším zadákem týdne je veliká.

Pardubice - Plzeň: Volný puk zametl do sítě Čerešňák, 6:2 Video se připravuje ...

TOP10 obránců týdne:

P. Čerešňák (Pardubice) – 8.41 K. Zile (Litvínov) – 7,15 R. Holland (Kometa Brno) – 6,98 T. Melancon (Liberec) – 6,88 M. Bučko (Pardubice) – 6,72 P. Šenkeřík (České Budějovice) – 6,72 J. Ondrušek (Olomouc) – 6,71 U. Balinskis (Liberec) – 6,66 J. Dotchin (Kladno) – 6,58 J. Štencel (České Budějovice) – 6,57

iSport Score Jakuba Fleka v uplynulém týdnu • Foto iSport Score

Zatímco mezi gólmany a obránci byl vítěz naprosto jasný, mezi útočníky proběhl velmi těsný boj. Ten nakonec vyhrál Jakub Flek, který odehrál taktéž jako Čerešňák jen dvě utkání, ovšem ne vinou zdravotních důvodů, nýbrž úterní utkání mezi Kometou a Libercem bylo odloženo.

Velmi dobrý výkon předvedl Flek minulý pátek proti Českým Budějovicím, kdy zapsal jeden gól a jednu asistenci. Spolu s dalšími sledovanými statistikami mu to přineslo iSport Score 7,69. V nedělním utkání proti Kladnu sice opět vstřelil gól, už to ale nebyl z Flekovy strany tak dobrý zápas jako ten páteční. Musel se spokojit se známkou 6,70.

Ještě před úterním duelem žebříčku útočníků vládl Robert Říčka z Pardubic, ovšem jeho nevýrazný výkon proti Mladé Boleslavi (5,13) ho odsunul až mimo elitní desítku. Tak moc byl v uplynulém týdnu souboj mezi útočníky těsný.

Kometa - České Budějovice: Flek si našel vyražený puk a z úhlu ho pověsil nad rameno Strmeně, 3:0 Video se připravuje ...

TOP10 útočníků týdne:

J. Flek (Kometa Brno) – 7.20 R. Koblížek (Kometa Brno) – 7,12 P. Holík (Kometa Brno) – 7,04 G. Estephan (Litvínov) – 7,00 N. Hlava (Litvínov) – 6,70 L. Nahodil (Olomouc) – 6,67 P. Kodýtek (Plzeň) – 6,66 M. Procházka (Kladno) – 6,62 J. Abdul (Litvínov) – 6,61 J. Orsava (Olomouc) – 6,58

Hráči, kteří získali iSport Score 10 z jednotlivého utkání

D. Hrachovina (České Budějovice) – 1. kolo proti Třinci

M. Svoboda (Plzeň) – 8. kolo proti Kladnu

R. Kousal (Pardubice) – 13. kolo proti Hradci Králové

Š. Lukeš (Karlovy Vary) – 15. kolo proti Hradci Králové

G. McCormack (Hradec Králové) – 17. kolo proti Kladnu

R. Will (Pardubice) – 17. kolo proti Mladé Boleslavi

