Pěsti na konec. Nesmysl a prasárna, nechápal Klimka kouč lídra z Pardubic

Poslední čárka byla zvlášť důležitá, neboť šlo o speciální střetnutí – Dynamo během něj děkovalo osobnostem, zachraňujícím lidské životy. „Skvělá práce a díky do kabiny,“ potěšil odpracovaný večer Richarda Krále, jednoho z pardubických trenérů. Na konci duelu to v něm však docela vařilo…

Hosté prožili poměrně divný zápas. Už v 16. minutě skončil pro Rostislava Olesze, jenž nezvyklým zákrokem trefil Tomáše Urbana a musel do sprch. K incidentu došlo poté, co se pardubický útočník u hrazení podsmekl a přijíždějící olomoucký mazák ho bokem trefil „do oblasti hlavy a krku“. Urban byl ve zranitelné pozici a dle pravidel se podle toho měl Olesz zachovat. Sudí měli rychle jasno a bývalého reprezentanta poslali okamžitě k píchačkám uzavřít čtvrteční šichtu.

Ve druhém dějství mohlo dojít k vyřazení dalšího hráče hostí, to když se uprostřed hrací plochy smolně srazili spoluhráči Navrátil s Kuncem. Prvně jmenovaný dostal od kumpána ramenem do hlavy, skácel se k zemi, chvíli se nehýbal. Otřesený se dobelhal na střídačku, ale nakonec se naštěstí vrátil do hry.

Pardubice - Olomouc: Nepříjemná srážka dvou olomouckých hráčů ve středním pásmu Video se připravuje ...

Ale teď to zásadní. Třiadvacet vteřin před koncem došlo na pěsti. Na festival pěstí.

Velkou rozmíšku rozjel nešetrným zákrokem olomoucký útočník Lukáš Klimek, když naremploval nebezpečně na mantinel Davida Musila. Ten z karambolu vyvázl bez zranění, zato pachatel ostrého zákroku měl podle kouče Jana Tomajka namířeno do špitálu. Nejspíš s podezřením na zlomeninu v obličeji po úderech pěstí mstitelů.

„Něco mu je, ale nevíme co,“ pokrčil rameny Tomajko. „Emoce pracovaly, Lukáš soupeře zbytečně dohrál. Ale pecka, kterou pak dostal, mu dal hráč, s nímž nebyl v té bitce. Náš hráč to trošku přehnal, reakce však byla neadekvátní.“

Richarda Krále vypjatá koncovka nadzvedla. „Hráči by k sobě měli mít respekt. Udělat tohle nějakých dvacet vteřin před koncem je totální nesmysl a prasárna. Úplně zbytečné,“ vadila mu Klimkova tečka za čtvrteční předehrávkou. „Konec byl zbytečně vypjatý, někdy to tak je,“ uzavřel to Tomajko ze svého pohledu.

Pardubice - Olomouc: Olesz fauloval Urbana ve zranitelné pozici Video se připravuje ...

Olomoucký útočník Lukáš Nahodil byl ze závěru partie a ataku na parťáka Klimka přepadlý. „Byli tam tři nebo čtyři hráči, co k tomu říct víc… Dál asi bez komentáře, abych nedostal nějaký trest,“ řekl jen.

Byl to on, kdo mohl Dynamo dostat do úzkých vedoucím gólem, ale v duelu s Romanem Willem prohrál a z následného brejku skórovali domácí. „Dát gól my, bylo by to stoprocentně jiné, ale kdo ví, jak by se to vyvíjelo dál. Jiné by to bylo, ale nevíme jak…“

