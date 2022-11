Kladno dostal ze dna šťastný, ale velký obrat. Kouč: Ten nahoře byl při nás

Velký risk proměnil delší pobyt na dně v povzbuzující odskok. Kladenští hokejisté v 18. kole Tipsport extraligy sváděli přímou bitvu o vyhnutí se poslednímu místu, kterou ale po většinu hry nezvládali. Ještě v 58. minutě mířili Rytíři za stavu 0:2 na chvost tabulky, v pořádně riskantní hře bez brankáře ale dokázali za 76 sekund srovnat a v prodloužení urvat druhý bod po výhře 3:2. Verva po třech výhrách v řadě poprvé narazila a vrátila se zpět do suterénu.

Po ztracené patnáctigólové divočině s Hradcem Králové se dlouhou dobu zdálo, že Rytířům došla munice. V pátek na domácím hřišti až do závěru zápasu jen marně ohrožovali branku Denise Godly, který v brance Litvínova dostává prostor vzhledem k marodícímu Mateji Tomkovi. Na Středočeších byla vidět nervozita, ze soupeřů naopak vyzařoval klid. Velká sebedůvěra byla znát na prvním gólu Martina Havelky, který v 7. minutě parádním bekhendem otevřel skóre.

Prvních čtyřicet minut hry bylo Kladno bezradné, což ještě více umocnila trefa litvínovského útočníka Andreje Kudrny do šatny před druhou přestávkou. „Dvě třetiny jsme totálně propadali a tahali za kratší, ale výrazně kratší konec. Litvínov byl jasně lepší, kdyby to bylo po dvou třetinách 0:4 nebo 0:5, nemohl se nikdo moc divit,“ měl jasno kouč Rytířů Miroslav Mach.

Jenže v posledních dvou minutách nastal velkolepý obrat. Rytíři v šesti za necelou minutu a půl proměnili skóre 0:2 na 2:2. Kde vzali Středočeši sílu k bleskovému srovnání? Podle Adama Kubíka začal tým konečně na ledě bojovat.

„Šli jsme konečně do brány, clonili jsme, gólman neviděl a padlo to tam. Konečně jsme ukázali, že bojujeme, což si myslím, že nám v zápasech dost chybí. Je to vidět, kvůli tomu prohráváme,“ uvědomoval si čtyřiadvacetiletý střelec.

Kubík se v následném prodloužení také podílel na vítězném gólu kapitána Tomáše Plekance , který dokonal parádní obrat. Trenér Mach vděčil za páteční vítězství i pořádné dávce štěstí. „Stálo při nás a vrátilo se nám to z Hradce Králové,“ vracel se k divoké porážce 7:8 v prodloužení. „Nyní byl ten nahoře při nás, jsme šťastnější a máme dva body.“

Litvínov může ztracený náskok a vítězství mrzet. Byť se Podkrušnohorci vrátili zpátky na poslední místo, dokázali počtvrté v řadě bodovat a hlavně držet hru pod kontrolou. „Zkrátka jsme nafasovali dva góly, když hráli domácí v šesti, to se někdy stane,“ nedělal si těžkou hlavu trenér Karel Mlejnek. Víc byl zklamaný z momentu, který předcházel kladenskému vyrovnání. „Když odjede gólman z brankoviště a je pískané zakázané uvolnění, tak za nás není buly v našem pásmu,“ řekl nástupce kouče Vladimíra Růžičky .

