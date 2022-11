Sparta pod tlakem. A dohledem Varadi. Kouč sledoval další prohru Pražanů

Trápení Sparty pokračuje. Prohru ve Vítkovicích (2:3) v 18. kole Tipsport extraligy na vlastní oči viděl i trenér Václav Varaďa, který je žhavým kandidátem na místo ohroženého Pavla Patery. Ten těžkou situaci vnímá. „Poslední dobou pořád prohráváme, je to na hovno. Jak jinak to říct?“ reagoval kouč Pražanů expresivně. Je připravený na změny? „Jsme v šampónu a uvidíme, co bude dál. Já jsem připravený na všechno. Uvidíme, jak se rozhodne vedení.“

Devět zápasů, žádné vítězství v základní hrací době a silně negativní skóre 16:30. Sparta sice v Ostravě nehrála špatně, ale je znát, že tým je pod dekou. Drobné detaily, odskočené puky a tutovky, které by takto našlapaný tým normálně trestal, rozhodly o další prohře. Plus velmi slušná fazona Vítkovic, které naplno doma bodovaly i v sedmém utkání. Kromě skvělého brankáře Aleše Stezky na tom měl klíčový podíl Dominik Lakatoš. Dal dva góly, na jeden přihrál.

Ze sektoru B2 vše mezi devíti tisícovkami diváků pozorně sledoval i Václav Varaďa, který třikrát za sebou přivedl třinecké Oceláře k mistrovskému titulu. Naposledy ve finále právě proti Spartě. Na seznamu možných kandidátů na místo kouče Pražanů je první v řadě. Tedy v případě, že Patera jako hlavní trenér opravdu skončí. Pro Spartu představuje Varaďa nejlepší jméno, které je v dosahu, pro Varaďu zase tradiční a silná značka znamená další posun a velkou výzvu.

Úspěšný kouč to zatím komentovat nechce, má i nabídky ze zahraničí. Konkrétně ze Švýcarska. Nijak se ovšem netají tím, že by znovu rád do hokejového kolotoče naskočil. Každodenní akce mu chybí. A Sparta v krizi je. V Ostravě sice nehrála špatně, bojovala, ale na body znovu nedosáhla. Mimo sestavu zůstal trápící se útočník Dominik Simon .

„Začali jsme špatně, hned první střídání faul a gól z přesilovky,“ krčil rameny trenér Pavel Patera. „Dostali jsme se pak do zápasu, tlačili se do brány a měli jsme i víc tutových šancí... Jenže rozhodly speciální formace.“

Trenéři zkusili mančaft probudit změnami v sestavě. „Zkoušíme všechno možné,“ přikývnul Patera. „Dnes by to mohl být odrazový můstek, hráli jsme fakt dobře. Škoda zbytečného faulu na konci, disciplína hapruje. Vítkovice to tam dvakrát flákly z dálky a bylo.“

Je třeba vidět, že Vítkovice jsou rozjeté. I bez zraněných Petera Muellera, Juraje Mikuše a Lukáše Krenželoka šlapou. A kanonýr Dominik Lakatoš má famózní formu. „Nikdo si nemyslel, že Sparta je slabý soupeř,“ přitakal trenér Miloš Holaň. „Ano, měla šance tutové, brankář Stezka byl ale fantastický, předvedl neuvěřitelný výkon. Navíc v takové atmosféře, která žene každého.“

Spartu stíhá jedna rána za druhou. Budoucnost trenéra Pavla Patery u týmu sahá podle všeho na horizont nedělního duelu s Pardubicemi. Před ním má být uveden mezi legendy pražského klubu taky Paterův současný asistent Patrik Martinec. Náhoda, nicméně tohle načasování dokresluje všechno, čím Sparta v poslední době prochází.

Přijde Václav Varaďa? Zájem by byl oboustranný. Ale není to tak, že by nejúspěšnější český trenér posledních sezon žadonil o práci. O nabídky nemá nouzi. Brousí kolem něj švýcarské kluby jako Lugano nebo Lausanne, kde se místo Petra Svobody posunul do funkce sportovního šéfa trenér John Fust a kde coby jeho nástupce měli podle švýcarských zdrojů na radaru taky Geoffa Warda, bývalého kouče Calgary Flames a naposledy asistenta v Anaheimu.

Nejsledovanější český klub může být Varaďovou prioritou z různých důvodů. Kdyby zamířil jinam, byla by to škoda nejen pro Spartu, ale celý český hokej. Navíc se tudy může rýsovat pokračování cesty k reprezentaci, zůstal by blíž rodině. Cokoli dalšího klidně počká.

Padala i jiná jména. Znovu Josef Jandač , Miloslav Hořava, o nějž se nedávno ucházel taky Litvínov. Pavel Gross ve Spartě hrál a dlouho působí v Německu. Už v březnu odmítl nabídku dělat asistenta Karimu Jalonenovi, který tehdy převzal český tým. Václav Prospal vrátil před dvěma lety České Budějovice mezi domácí elitu, po extraligové sezoně 2020/21 tam však skončil. Richard Žemlička vedl Spartu krátce už před devíti lety, trénuje juniory a je šéfem Akademie.

O trenérovi by mělo být jasno do začátku příštího týdne. Sparta mezitím přišla o další body, nicméně dřív by se na střídačku postavil jedině sebevrah. Z týmu se vytratil život, nový trenér potřebuje čas, aby si ho připravil a mužstvo dal dohromady. Reprezentační přestávka k tomu vybízí.

Varaďa je člověk, který chce všechno řídit sám, utvářet ke svému obrazu a mít věci pod kontrolou, aniž by se mu do práce někdo vměšoval. Zákonitě tím vznikají střety, což Varaďa ví, a vědí to i ve Spartě. Pokud by ale přišel a dostal důvěru, je schopen dát týmu jasný řád.

Nejen pro Spartu by bylo špatně, pokud se s Varaďou nepotká a on vyrazí na vandr do ciziny. Záleží, jakou cestou se jako organizace chce dál ubírat. Jestli zašívat trhliny, ale přešlapovat na místě, anebo se pořádně nadechnout a vyrazit směrem, který má cíl a dává smysl.

