SESTŘIHY: Sparta znovu padla, Motor vyhrál. Kladno poslalo Vervu na dno

Skvělý Lakatoš sestřelil Spartu

Sparta do zápasu vjela v kolejích posledních týdnů. Už po 115 sekundách ztrácela, když Horákovo nedovolené bránění v přesilovce potrestal nejlepší vítkovický střelec Lakatoš, který příklepem od modré čáry prostřelil Kořenáře a zaznamenal svůj jedenáctý gól v sezoně.

Pražané se však z nepovedeného začátku postupně vykřesali a ve 14. minutě dorovnali skóre. V tlačenici na vítkovickém brankovišti prokázal dobrou orientaci Erik Thorell a i zády k brance zvedl puk nad Stezkovu lapačku.

Hosté v nástupu do druhé části mohli stav i otočit, ale Moravčíkovu ránu zlikvidoval Stezka, který pak držel spoluhráče i v hostující přesilovce.

Rovnocenný zápas pak naklonila na vítkovickou stranu spolupráce Lakatoše s Fridrichem, jenž rychlý kontr dva na dva dotáhl vzorným bekhendovým blafákem. Domácí tak od 37. minuty znovu vedli.

Opět bez svého kanonýra Muellera i nejproduktivnějšího obránce Mikuše následně Vítkovice promarnily přesilovku a ve 43. minutě je vytrestal Buchtele, který zblízka pohotovým bekhendem pokořil Stezku a radoval se ze své první trefy v sezoně.

Domácí se přesto opět dokázali nadechnout. Po několika pološancích utkání rozuzlila přesilovka při Poláškově vyloučení v 58. minutě, ve které Lakatoš ze svého typického místa na kruhu skóroval nekompromisní dělovkou. Pražané se už nedokázali vzepřít a počtvrté za sebou nebodovali.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „Já věřím, že si nikdo nemyslel, že Sparta je v tomto rozpoložení lehký soupeř, ba naopak připravovali jsme se na to zodpovědně. Vyšel nám perfektně start do utkání. Nikdy to není lehké nastavit hlavy hned na přesilovou hru, nám se ji podařilo zužitkovat, tak jako tu poslední a to asi rozhodlo. Dnes byl fantastický brankář Stezka a předvedl neuvěřitelný výkon. Chceme poděkovat divákům, že nás takto podporovali. Šedesát minut byli tím pověstným hráčem navíc. Děkuji hráčům, jak k tomu přistoupili. S takto těžkým soupeřem to doma urvat, toho si velmi ceníme.“

Pavel Patera (Sparta): „Do zápasu jsme vstoupili špatně, protože hned v prvním střídání jsme udělali faul, dostali gól a nastartovali Vítkovice. Potom jsme se dostali do zápasu, tlačili jsme se dneska do brány. Myslím si, že jsme měli více šancí, těch tutových, ale bohužel rozhodly speciální formace a Vítkovice v nich byly lepší. Myslím, že dnešní výkon by mohl být odrazový můstek, hráli jsme dobře. Ale hapruje nám disciplína, udělali jsme zbytečný faul a Vítkovice dvakrát využily přesilovku. Jsem připravený na vše, uvidíme, jak se rozhodne vedení.“

SESTŘIH: Vítkovice - Sparta Praha 3:2. Čtvrtá prohra hostů v řadě, rozhodl tříbodový Lakatoš

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:55. Lakatoš, 36:31. Fridrich, 57:05. Lakatoš Hosté: 13:40. E. Thorell, 42:22. Buchtele Sestavy Domácí: Stezka (Klimeš) – Gewiese, Grman, Koch, Raskob, L. Kovář, J. Stehlík, D. Krenželok – Bukarts, Krieger, R. Půček – Fridrich, Chlán, Lakatoš (C) – Dej (A), Lindberg, Kalus – Lednický, Marosz, Krejsa. Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Krejčík, Moravčík, Kempný, Polášek (A), Němeček, Mikliš, Jandus – Horák, Sobotka (A), Řepík (C) – E. Thorell, G. Thorell, Tomášek – Buchtele, D. Vitouch, Konečný – Safin, M. Vitouch, Hauser. Rozhodčí Kika, Obadal – Gebauer, Axman Stadion Ostravar aréna Návštěva 9 095 diváků

Vítězný návrat Vondrky i Gulaše

V dresu domácích se poprvé objevil útočník Vondrka, z marodky se vrátil kapitán Gulaš. V úvodu byli aktivnější hosté. Šance měli Lev a Kelly Klíma, za domácí odpověděl Vondrka, jenž později zaměstnal brankáře Kiviaha také tvrdou střelou z pravé strany a krásnou přihrávkou vybídl ke skórování Pecha. Bezbrankový stav se ale nezměnil.

Zajímavou příležitost si vypracovala i budějovická dvojice Hanzl - Valský, z protiútoku pronikl Kelly Klíma až před Strmeně, gólman Motoru však byl pozorný. Jihočechům zatrnulo při akci Filipa Pavlíka, jehož nahození z úhlu proletělo podélně celým brankovištěm.

Brzy po první obrátce vyzkoušel pozornost Strmeně hradecký Blain, stále častěji se však prosazovali hráči Motoru. Gulašovu bombu z mezikruží při početní výhodě zastavil obětavě svým tělem Kalina, ale ve 27. minutě už brankář Kiviaho nedosáhl na chytrou střelu Tomana, kterého našel ukázkově bekhendem Čachotský.

Potom se neujala Šenkeříkova rána při hře čtyři na čtyři. Hosté vyrovnali z bleskového přečíslení tři na dva, u levé tyčky zakončoval kapitán Smoleňák. Následně Strmeň zlikvidoval sólo Lva a další příležitost Smoleňáka. Na protější straně se zkusil prosadit Dzierkals a po Gulašově nápřahu z levé strany se rozvlnila boční síťka. Krátce před druhou sirénou hosté trefili tyčku.

Po Štencelově střele od modré čáry ve 47. minutě nastala skrumáž před hradeckou brankou a z nepřehledné situace "vyplaval" kotouč k Přikrylovi, který zblízka skóroval. Rozhodčí ale gól po takzvané trenérské výzvě nakonec neuznali, neboť přerušili hru před zakončením domácího hráče.

V 58. minutě se ale Jihočeši dočkali platného gólu, když po buly přihrál Štencel na modré úplně volnému Vráblíkovi, který střelou po ledě překonal Kiviaha. Hosté sáhli k power play, ale vyrovnat se jim nepodařilo. I proto, že byl vyloučený Smoleňák.

SESTŘIH: České Budějovice - Mountfield HK 2:1. O výhře Motoru rozhodl v závěru Vráblík

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:07. M. Toman, 57:43. Vráblík Hosté: 34:56. Smoleňák Sestavy Domácí: Strmeň (Kalista) – Štencel (A), Vráblík, Šenkeřík, Marcel, Bindulis, Kachyňa, Šedivý – Vondrka, Pech (A), Gulaš (C) – Dzierkals, Hanzl, Valský – Čachotský, M. Toman, Přikryl – Chlubna, Vopelka, Karabáček. Hosté: Kiviaho (J. Růžička) – McCormack, Kalina, Blain, Piegl, F. Pavlík (A), Huttula – Zachar, Lev (A), Okuliar – Jergl, Lalancette (C), Smoleňák – Kel. Klíma, Cingel, R. Pavlík – Štohanzl, Pilař. Rozhodčí Horák, Pražák – Brejcha, Malý Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6308 diváků

Bláznivé derby rozhodl až Mertl

Zastupující kapitán domácích Rachůnek dostal před začátkem zápasu dres se symbolickým číslem 500 značícím počet jeho startů v nejvyšší soutěži. V úvodu duelu byli ale aktivnější i střelecky pohotovější hosté. Lukeš v brance domácích musel postupně zlikvidovat nebezpečné akce Blomstranda, Schleisse a bekhendovou střelu Dvořáka z předbrankového prostoru. Na druhé straně pouze Redlich kontroval pohotovou střelou z mezikruží.

Začátek druhé třetiny ale už i brankově patřil Plzni. Ve 21. minutě nejdříve hosté nastřelili tyč a v čase 21:52 po šikovném objetí Lukeše a bekhendové střele do odkryté branky otevřel skóre zápasu Zámorský.

Energie po úvodním gólu zvýšila svou aktivitu, z které rekrutovala nejdříve nebezpečná střela Koblasy z mezikruží a následně stejný hráč ve 25. minutě, po ideální přihrávce Mikysky, srovnal na 1:1. Domácí povzbuzeni vyrovnávací branku se dále tlačili před Pavláta a o 56 sekund později po závaru v brankovišti otočil vývoj zápasu Jiskra. Na druhé straně byl blízko vyrovnání v předbrankovém prostoru zcela osamocený Holešinský a ve 32. minutě Schleiss, který již podruhé střelou z mezikruží nastřelil horní tyč Lukešovy branky.

Atraktivní derby gradovalo ve třetí třetině Po přečíslení dvou na jednoho díky druhé brance Jiskry odskočili ve 46. minutě soupeři již o dvě branky. Plzeň dostal zpět do hry faul Dlapy a přesilová hra, po jejímž skončení snížil na 2:3 Blomstrand. Za necelou minutu po střele Zámorského od modré bylo srovnáno.

A s domácími bylo ještě hůře, v 55. minutě střelou po ledě, při vyloučení Plutnara, opět překlopil zápas na stranu Plzně slovenský reprezentant Holešinský. Energii se ale v power play podařilo vyrovnat, prodloužení si vynutil Koblasa.

V nastavené pětiminutovce se Plzeň stejně jako před týdnem proti Vítkovicím rozhodla riskovat při hře bez brankáře a opět se to týmu vyplatilo. Karlovarští sice dvakrát těsně netrefili prázdnou branku, tři sekundy před koncem prodloužení se ale prosadil Mertl.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Plzeň 4:5p. Západočeské derby vyhráli po strhujícím závěru hosté

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:16. Koblasa, 25:32. Jiskra, 45:03. Jiskra, 59:02. Koblasa Hosté: 21:52. Zámorský, 48:36. Blomstrand, 49:27. Zámorský, 54:34. Holešinský, 64:57. Mertl Sestavy Domácí: Lukeš (Habal) – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa (A), Havlín, Mikyska, Rulík – Rachůnek (C), Gríger, Kružík – Koblasa, Hladonik, O. Beránek (A) – Redlich, Jiskra, Kohout – Sapoušek, Zadražil, Osmík. Hosté: Pavlát (Mi. Svoboda) – Baránek, Zámorský, Kvasnička, Kremláček, Houdek, Kaňák, Vitaloš – Schleiss (C), Kodýtek (A), Holešinský – Blomstrand, Mertl (A), Rekonen – Suchý, Malát, Hrabík – A. Dvořák, Bitten, Adamec. Rozhodčí Jeřábek, Hejduk – Ondráček, Hynek Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Kladenskou loupež dokonal Plekanec

Souboj Rytířů s mužstvem Vervy nabídl podle očekávání především urputný boj s minimem hokejové krásy. Šance přineslo až vyloučení hostujícího beka Strejčka v páté minutě. V následné početní výhodě zakončoval ranou bez přípravy Kubík, strážce hostující branky Godla ho však vychytal. Ze stejné parkety dopadl po chvilce úplně stejně i Plekanec.

Krátce poté, co se síly na ledě vyrovnaly, zazvonil na tyčku za Bowovými zády Šalda. V 11. minutě slavili Severočeši vedoucí gól, když se odražený puk dostal k Havelkovi, jenž neváhal, zkusil štěstí bekhendem a zaznamenal svůj první gól v probíhající extraligové sezoně. Přesilovku po Plekancově provinění však už Litvínovští nevyužili.

První velkou příležitost ve druhé části měl Procházka, když zakončoval z kruhu pro vhazování, ale Godla schoval kotouč v lapačce. Na druhé straně neuspěl při snaze o navýšení náskoku Straka. Pak se hrálo dlouho bez šancí a zajímavých momentů, pouhých 19 sekund před koncem třetiny však přidal druhý gól hostů Kudrna, když mu nabil Sukeľ, jenž v rohu kluziště zablokoval Dotchinovu rozehrávku.

Kladenští s přeskupenými formacemi sice ani náznakem nerezignovali, ale na dostřel se jim dostat dlouho nedařilo. Ve 45. minutě neposlechl kotouč při zpracování před Godlovou brankou Klepiše. Litvínovští pečlivě hlídali svůj náskok až do finiše, ale nakonec ho neuhlídali.

Dvě a půl minuty před vypršením základní hrací doby vystartoval Bow na střídačku a domácí to zkusili se šesti hráči v poli. A byli úspěšní. V čase 57:56 snížil po teči Slováčkovy rány od modré čáry Kubík. Hosté pak nevyužili pár šancí na třetí gól do prázdné branky, a to se jim vymstilo, když 48 sekund před sirénou vyrovnal úspěšnou dorážkou Zikmund. V prodloužení pak rozjásal domácí po krásné nabídce Cibulskise Plekanec.

SESTŘIH: Kladno - Litvínov 3:2p. Velký obrat Rytířů završil v prodloužení Plekanec

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 57:56. Kubík, 59:12. Zikmund, 60:37. Plekanec Hosté: 10:29. Havelka, 39:41. Kudrna Sestavy Domácí: Bow (Brízgala) – Dotchin (A), Slováček, Ticháček, Sotnieks, Babka, Cibulskis, Kehar – Kubík, Plekanec (C), M. Procházka – Michnáč, Klepiš, Zikmund (A) – Melka, Indrák, Bláha – Beran, Filip, Brodecki. Hosté: Godla (Zajíček) – Zile, Zeman, Strejček, Jaks, Demel (A), Wesley, Šalda – Kudrna, Sukeľ (C), Abdul – Š. Stránský, Estephan, Zdráhal (A) – Straka, Gut, Hlava – Zygmunt, Helt, Havelka. Rozhodčí Pilný, Šindel – Lhotský, Hnát Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4379 diváků

Liberec - Mladá Boleslav 6:2

Liberec do utkání vlétnul a již po 79 sekundách hry šel do vedení. Po Vlachově přihrávce otevřel skóre zápasu povedeným bekhendovým blafákem Najman. Na rozdíl dvou branek mohl vzápětí zvýšit Faško-Rudáš, Novotný ale skvěle zasáhnul.

Mladá Boleslav dostala šanci vyrovnat přesilovce pět na tři, Bílí Tygři se ale skvěle ubránili. Po návratu z trestné lavice měl navíc velkou šanci domácí Melancon, tváří v tvář Novotnému ale neuspěl. Hosté následně přebrali aktivitu, častěji se tak hrálo před Kváčou. V 18. minutě se Středočechům podařilo vyrovnat, střelou z mezikruží se prosadil Beránek.

Také úvod druhé části patřil Bruslařům, kteří dokázali otočit skóre utkání ve svůj prospěch. Po zmatcích v liberecké defenzivě si odražený kotouč našel Eberle a propálil Kváču mezi betony.

Poté diváky ze sedadel zvedla tvrdá bitka mezi domácím Vlachem a hostujícím Jeřábkem, kterou ovládl liberecký útočník. Tento moment Severočechy nastartoval a poté, co se ubránili v oslabení, v přesilovce vyrovnali. Novotného podruhé pokořil Najman. Liberečtí poté mohli v další početní výhodě jít dokonce do vedení, Šír s Birnerem ale po velkém závaru nedokázali dotlačit puk za záda mladoboleslavského brankáře.

Třetí část začala náporem Středočechů, kteří si svou aktivitou vybojovali přesilovku. Místo, aby vstřelili třetí gól, ale inkasovali. Šír vystihl chybnou rozehrávku hostů a svůj únik zakončil nekompromisní ranou nad Novotného rameno.

Další ránu do sebevědomí hostů zasadil o 77 sekund později po hezké Ordošově přihrávce Flynn, který se postaral o čtvrtou branku Liberce. Mladá Boleslav se poté musela tlačit dopředu, domácí Liberec ale pozorně bránil. Snížit mohl po individuální akci Aberg, bekhendovým zakončením však orazítkoval pouze horní tyč.

Bílí Tygři si v závěru své vítězství pojistili hned dvěma zásahy v přesilové hře, při hře pět na tři se trefil Balinskis a svůj první hattrick v kariéře následně zkompletoval Najman.

SESTŘIH: Liberec - Mladá Boleslav 6:2. Tygři zdolali Bruslaře. Hattrickem se blýskl Najman

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:19. A. Najman, 31:05. A. Najman, 43:22. Šír, 44:39. Flynn, 56:21. Balinskis, 59:00. A. Najman Hosté: 17:22. M. Beránek, 23:08. Eberle Sestavy Domácí: Kváča (Neužil) – Balinskis, Štibingr, Rosandić, Melancon, Derner, J. Dvořák, Kolmann – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Vlach, A. Najman, Frolík – Ordoš, Jelínek (C), Flynn – Dlouhý, Šír (A), Rychlovský. Hosté: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk (A), R. Jeřábek, Stříteský, Štich, Lintuniemi, Hanousek – Åberg, J. Stránský (C), Šťastný (A) – M. Beránek, Závora, P. Kousal – Šmerha, Kotala, Kantner – Lunter, Bičevskis, Eberle. Rozhodčí Šír, Úlehla – Komárek, Zíka Stadion Home Credit Arena, Liberec