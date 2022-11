Zadrhnutá mašina se rozjíždí. S body to jde lehčeji, hlásil Hudáček

„Skvělé,“ oddechl si Hudáček s úsměvem. „Každého hráče body potěší, zvednou mu sebevědomí a pak to jde lehčeji. Jako teď proti Kladnu, například.“ Na Hudáčkově příkladu je ostatně vidět, že s body kromě pohody přichází i tak často omílané „sportovní štěstíčko“.

V úvodních zápasech slovenskému reprezentantovi při dorážkách do odkryté brány puky odskakovaly, nebo trefil tyčku. Proti Kladnu si připsal hned dvě trefy poté, co puk posílal ostrou přihrávkou před brankoviště a kladenští si ho sami srazili do brány. Poprvé obránce Sotnieks, podruhé útočník Indrák.

„Je třeba zůstat pokorný, pracovat a pak přijde zápas, že dáte i takové góly,“ pochvaloval si Hudáček. „O tom to je. Je třeba být pokorný a jít si za svým cílem. Nakonec je to i o trpělivosti. Víme, na čem každý den pracujeme. Šance máme, když je budeme víc proměňovat, bude to lehčí a budeme psychicky nahoře my. Ne ten druhý tým.“

Trenéři Zdeněk Moták a Vladimír Országh viděli Hudáčka od začátku ve formaci vedle Andreje Nestrašila. Když se v rozjezdu sezony ani jednomu bodově nedařilo, na chvíli je roztrhli. Teď jsou znovu spolu, třetím do party je bojovník Marko Daňo. A šlape jim to výborně.

Třinec - Kladno: Krátce před koncem druhé třetiny Hudáček zkompletoval hattrick, 5:0 Video se připravuje ...

„Libor je hrozně šikovný útočník, centr,“ přitakává Andrej Nestrašil. „Proti Kladnu předvedl, že umí dát gól, v posledních třech zápasech jich nasázel šest. Jsme rádi, že mu to lepí. I Karlis (obránce Čukste) dal první gól, takže super.“

Sám připomněl, že by také potřeboval častěji rozhazovat brankářské sítě. Nestrašil sice drží parádní průměr bodu na zápas, ale trefil se jenom jednou (1+15). „Potřeboval bych gólů dávat víc, ale jsem rád za kluky. Psychicky to nepomůže jenom jim, ale celému týmu.“

Oceláři se po slabším rozjezdu zvedli, ale ani průběžné páté místo podle Hudáčka a Nestrašila neodpovídá ambicím klubu. „Ztratili jsme hodně bodů, jsme rádi za páté místo, ale cíle jsou vyšší,“ má jasno Hudáček. „Musíme se dobře připravit na další část sezony, kvalitně potrénovat a po pauze být ještě lepší.“

Zkušený útočník Nestrašil na druhou stranu ocenil, že po výsledkově dietnějším úvodu nepropukla panika. „Víte co, byl jsem součástí týmu, který prohrál prvních osm zápasů sezony a pak vyhrál Calder Cup v AHL,“ připomněl devět let starý triumf s Grand Rapids. „Jde o to nepanikařit a věřit procesu. Zajíci se sčítají až po honu. Jasně, musí tam být pocit, že když se prohrává, tak je něco špatně a musí se to zlepšit. Ale nesmí být panika. To se povedlo udržet. Odpíchli jsme se několika ubojovanými výhrami a teď je to trošku lepší.“