Sparta by byla hloupá, kdyby Varaďu nechtěla, míní Nestrašil z Třince

Třinečtí Oceláři zničili před reprezentační přestávkou Kladno 8:0 . Hattrickem se v 19. kole Tipsport extraligy blýsknul Libor Hudáček, třemi přihrávkami Andrej Nestrašil. Jednu gólovou asistenci vybojoval pro Marka Daňa i při vlastním oslabení. „Doteď jsme měli problém dávat góly v pět na pět a dneska nám to tam napadalo,“ pochvaloval si jedenatřicetiletý Nestrašil, který se po demolici Rytířů vyjádřil i k případnému příchodu Václava Varadi do pražské Sparty. Oceláři s ní doma hrají hned po pauze. „Sparta by byla hloupá, kdyby ho nechtěla,“ má jasno Nestrašil.

Rozjíždíte se, Kladno jste zničili 8:0, není škoda, že bude reprezentační pauza?

„Upřímně musím říct, že jsem rád, že je pauza. Tyhle zápasy, kdy je to o hodně gólů, jsou na konci takové, že si chce každý s pukem pohrát a toho já nejsem moc velký fanoušek. Je dobré, že si od hokeje odpočineme, sejdeme se ve čtvrtek a zase půjdeme do práce. Je to pro nás trošku lepší, že bude pauza.“

Hned po reprezentační pauze vás čeká Sparta, která hledá trenéra. Ve hře je i váš bývalý kouč Václav Varaďa - sedl by vám osobně do Sparty?

„Myslím, že to vůbec není o tom, jestli by tam seděl nebo ne. Venca je velmi dobrý trenér, který tady vyhrál tři tituly v řadě. Sparta by byla hloupá, kdyby ho nechtěla (usmívá se) Tak to prostě je. Je to určitě skvělý kandidát na tuhle pozici, je to na něm. Nebo nevím, jak to probíhá, jestli tam chce nebo nechce. Ale myslím si, že každému týmu, do kterého by přišel, dá šanci vyhrát.“

Čistě hypoteticky, dovedete si představit, že by Sparta přijela 16. listopadu do Třince s Varaďou? A jaké by to bylo?

„Myslím, že by tady byli Sportsnet, TSN a CNN.... (usmívá se) Byla by tady celá zeměkoule na takový zápas. Uvidíme, necháme se překvapit. My se soustředíme na to, co se děje tady v kabině. Máme nové trenéry, nové kluky a hlavně chceme, aby nám to šlapalo. A další jsou okolní věci, které zase tolik neřešíme.“

SESTŘIH: Třinec - Kladno 8:0. Debakl bezzubých Rytířů, Hudáčkův hattrick Video se připravuje ...

Vítězství nad Kladnem bylo hodně jednoznačné, rozhodla vaše produktivita, nebo chyby Kladna?

„Výsledkově to jednoznačné bylo, určitě dobrý zápas před pauzou. Říkali jsme si, že by bylo fajn do ní jít s výhrou. Že bude až taková, s tím jsme nepočítali. Rozhodla hlavně naše produktivita. Doteď jsme měli problém dávat góly v pět na pět a dneska nám to tam napadalo.“

Utkání bylo věnováno dětem, ale neměl by v pohádce drak s rytířem prohrát?

(usměje se) „Já musím říct, že před sebou máme pořád hodně práce a bereme každou výhru. Nejsme spokojení s tím, kde v tabulce jsme. Každý zápas chceme vyhrát, tahle mentalita tu byla vždycky. Takže nejsme spokojení s tím, kde jsme, míříme určitě výš.“

Rozjezd jste měli výsledkově slabší, sedá si nově skládaný tým?

„Víte co, já jsem byl součástí týmu, který prohrál prvních osm zápasů sezony a pak vyhrál Calder Cup v AHL. Jde o to nepanikařit a věřit procesu. Zajíci se sčítají až po honu. Sezona je hrozně dlouhá. Jasně, musí tam být určitý pocit, že když se prohrává, tak je něco špatně a musí se to zlepšit. Ale nesmí být panika. To se povedlo udržet. Odpíchli jsme se několika ubojovanými výhrami a teď je to trošku lepší.“

Váš spoluhráč Libor Hudáček měl na začátku sezony spoustu šancí, ale nepadalo mu to tam. Teď mu góly začaly sypat, Kladno sestřelil hattrickem. Jaký je to ve vašich očích hráč?

„Hrozně šikovný útočník, centr. Dneska předvedl, že umí dát gól, v posledních třech zápasech dal šest gólů. Jsme rádi, že mu to lepí. I Karlis (Čukste) dal první gól, super. Já bych taky potřeboval trošku už góly dávat víc (16/ 1+15), ale jsem rád za kluky. Psychicky to nepomůže jenom jim, ale celému týmu.“

Od začátku sezony vám chybí kapitán, pomáhá vám mimo led?

„My máme kapitána Martina Růžičku, skvělý lídr za mě. (usměje se) To je borec, který dokazuje dlouhodobě skvělou výkonnost, pořád chce vyhrávat, takže kapitán super. Jestli myslíte Havrana (Petra Vránu), samozřejmě nám chybí. Už se tady začal objevovat častěji, jsme za to rádi. Je to pro nás i psychická vzpruha, že tady je a po zápase mi nezapomene připomenout, že mám začít jezdit.“ (usměje se)