Legenda Výborný: Patery mi je líto. Nový kouč bez spojení se Spartou

Medaile bral kosou v reprezentaci i ve Spartě. Nedivíte se, že David Výborný patřil v neděli mezi pět osobností, které rozšířily sparťanskou sestavu v Klubu legend. Když dojde řeč na Pavla Pateru, mrzí ho, že bývalý reprezentační spoluhráč v „jeho“ Spartě coby trenér neuspěl. „ Je mi líto, že to dopadlo takhle a neudělal úspěch,“ řekl bývalý vynikající útočník. Taky čeká, co se stane v klubu dál.

Sparta vás v neděli uvedla mezi své legendy. Když odmyslíte výsledek zápasu s Pardubicemi, příjemný den?

„Už před zápasem jsme šli na oběd, kde jsem potkal spoustu lidí, které jsem hodně dlouho neviděl. Na hokeje už skoro nechodím a najednou kolem mě zase byli ti, se kterými jsem toho hodně zažil, nebo další lidi, které jsem vnímal jako mladý kluk a oni hráli za Spartu.“

Tahaly se na obědě sparťanské historky?

„Netahaly, ale byl to pohodový a krásný oběd, celé jsem si to moc užil.“

Na hokeji tedy nejste úplně pravidelně, ale asi tušíte, že Sparta se nenachází v úplně výstavní kondici, že?

„No jasně, výsledky vnímám. Jen nejsem zrovna někdo, kdo by chodil na každý zápas. Vím, že se Spartě nedaří, ale neřekl bych, že by měla špatné mužstvo. Snad se jí to povede nějak nakopnout. Nebo snad... Měla by se nakopnout. Tým kvalitní je.“

Před zápasem s Pardubicemi skončil v roli hlavního trenéra Pavel Patera. Překvapilo vás, jaký konec jeho angažmá vzalo?

„S Patýsem se znám desítky let. Jako trenéra ho neznám, ale jako vynikajícího hráče velmi dobře. Myslím, že asi tuším, co chtěl, aby tým pod ním hrál a jak všechno mělo vypadat. Je mi líto, že to dopadlo takhle a neudělal se Spartou úspěch.“

Věříte, že dopadnou námluvy s Václavem Varaďou?

„Vůbec nevím. Nějakého trenéra Sparta určitě přivede, tak se necháme překvapit, který to bude.“

Tátovi Františkovi se do toho už asi nechce, hádám...

„Tátovi určitě ne. (usměje se) Podle mě by to měl být někdo, kdo se Spartou není spojený. Je odehráno něco přes čtvrtinu sezony, nutně to fakt nemusí být nikdo, kdo tady už hrál, nebo trénoval. Můžete jen získat a Sparta taky.“

Často se řeší, jestli každý ve Spartě unese tlak. Vždycky to tak bylo?

„Podle mě jo, Sparta má nejvíc fanoušků, nejvíc se řeší. Faktem je, že je to nejmilovanější i nejvíc nenáviděný tým.“

Vás to někdy taky umělo seknout dolů?

„Byl jsem zvyklej, kluci, kteří jsou tady a hrají v klubu odmalička, to mají v sobě. Je jedno, jestli hrajete za žáky, nebo za juniory, vždycky se na vás ostatní chtějí vytáhnout.“

Když se otočíme ještě k předzápasové slávě. Probleskla hlavou nějaká nejsilnější sparťanská vzpomínka?

„Určitě tituly, první zápas si nepamatuju, ani kde byl. Možná ve Zlíně? Ale první gól si pamatuju dobře, dal jsem ho v Litvínově a nahrával mi na něj Evžen Musil.“

První gól vážně zanechal tak hlubokou stopu?

„Jasně, zrovna jsem se díval do kroniky, byl to první gól, zápas skončil 4:4. Jen rok vám nepovím.“ (usměje se)

Neuteklo všechno moc rychle?

„A víte, že ani ne? Končil jsem docela nedávno, po čtyřicítce. Asi to tak nějak má být. Ani bych neměnil, říkám si, aby mi zůstalo napořád tak nějak kolem padesátky. (usměje se) Chodím hrát tenis, boxovat a začal jsem občas hrát i hokej. Ale ten mě až tak nebaví.“

Nebaví?

„No, zahrál jsem si pár exhibic a musel jsem se jít sklouznout, abych tam nevypadal jako nějakej kašpárek.“

