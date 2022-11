Pikantní sláva Sparty: mezi legendy i čerstvě vyhozený kouč. Slyšel potlesk

Když Patrik Martinec přicházel po rudém koberci ležícím na ledě pražské O2 areny, aby se oficiálně stal novým členem sparťanského Klubu legend, halou se i přes velký potlesk fanoušků nesla hodně podivná atmosféra.

Ještě před takřka několika hodinami byl jako asistent trenéra Pavla Patery propuštěn vedením Sparty kvůli neuspokojivým výsledkům, se kterými tým s velkým „S“ padl až na dvanácté místo tabulky.

Načasování nebylo nejlepší, což si uvědomují také ve Spartě. „Bohužel. Samozřejmě jsme to řešili. Je to nepříjemná záležitost, ale nedá se nic dělat,“ řekl sportovní manažer Jaroslav Hlinka .

Martinec ale i přes nepříjemnou situaci s odvoláním ze střídačky na ceremoniál dorazil. Někdejší šikovný forvard, který na začátku milénia pomohl Pražanům ukončit nadvládu Vsetína v play off, byl tedy do Klubu legend oficiálně přijat, ale bylo zřejmé, že jednapadesátileté sparťanské legendě není zrovna do smíchu.

Každopádně z obrovské podpory příznivců na tribunách a pocty při skvěle provedeném ceremoniálu zřejmě musel mít nejen Martinec velkou radost. Pražané, kteří jsou pověstní svoji show či doprovodným programem před i během utkání, si dali na uvítání nových členů do Klubu legend opravdu záležet.

Grafika, osvícení, nástupy velkých tváří sparťanské historie doprovázené videem či moderování v podání Libora Boučka muselo zanechat příjemný dojem.

Povedené byly i speciální černozlaté dresy, ve kterých sparťané nastoupili proti Dynamu. Novopečenými členy Klubu legend Sparty se stali vedle Martince či Davida Výborného obránce Karel Masopust (in memoriam), někdejší kapitán Jan Reindl či bývalý bek a dlouholetý mládežnický sparťanský kouč Jiří Kročák. Na dálku pozdravil nové sparťanské legendy také prezident Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif.

Reindl si během zápasu s Pardubicemi přichystal vzkaz pro sparťanské příznivce, kteří momentální týmové trápení nesou dost těžce. „Chtěl bych vzkázat fanynkám a fanouškům, ať věří a mají pokoru. V listopadu roku 1989 jsme byli desátí a nakonec jsme vyhráli titul. Taky se nám nedařilo, ale s hráči jsme si to vyříkali. Někdy to bylo ostrý, ale pomohlo to,“ řekl někdejší zadák, který v „revoluční“ sezoně 1989/90 vybojoval se Spartou mistrovský titul.

Sparta - Pardubice: Do Klubu legend domácích vstoupil útočník Výborný Video se připravuje ...

SESTŘIH: Sparta Praha - Pardubice 2:3. Devátý triumf Dynama v řadě, zářil Košťálek Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:00. Sobotka, 30:04. Horák Hosté: 12:18. Paulovič, 39:18. Říčka, 48:34. Košťálek Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Krejčík, Moravčík, Kempný, Mikliš, Němeček, Jandus, Polášek (A) – Konečný, Sobotka (A), Řepík (C) – E. Thorell, Horák, Tomášek – Buchtele, D. Vitouch, Safin – M. Vitouch, G. Thorell, Hauser. Hosté: Will (Frodl) – T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Bučko, Nedbal, Chabada – R. Kousal (A), Zohorna (A), Radil – Říčka, Cienciala, Matýs – Paulovič, Poulíček (C), Koffer – Rouha, Rákos, Urban. Rozhodčí Stadion O2 Arena

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE