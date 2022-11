V+N protáhli Boleslav mezi elitu, ze dne na den končí. Co se stalo?

Radim Vrbata býval zvyklý vstřebávat rady, doporučení či příkazy nadřízených, teď je on tím, kdo udílí pokyny v rámci renovace boleslavské hokejové firmy. • Pavel Mazáč (Sport)

Realizační tým Mladé Boleslavi si již naplno užívá oslavy postupu do semifinále play off • Pavel Mazáč / Sport

Milovníci klišé by prohlásili, že ta zpráva přišla jako blesk z čistého nebe. Vlastně by měli pravdu. Jak taky jinak označit náhlý konec dvou hokejových šéfů Mladé Boleslavi. Pryč je najednou sportovní ředitel Radim Vrbata i jeho pravá ruka Václav Nedorost. O co jde?