Mandát míří zpět do Pardubic! Dědek změnil názor. Má co vracet, napsal

Odpykal si trest za doping, tedy kokainový prohřešek. A teď se Jan Mandát vrátí tam, odkud ho po provalení průšvihu vyhodili: do Pardubic! Na Twitteru to potvrdil majitel klub Petr Dědek. „Navzdory mým původním prohlášením dostane druhou šanci,“ napsal šéf, který proti hříšníkovi vystupoval hodně tvrdě.

„Odpyká si zasloužený trest, pořád na sobě pracuje, u hokeje zůstal a navzdory mým původním prohlášením dostane druhou šanci. Má co vracet. Věříme, že nám pomůže,“ hlásil Dědek na Twitteru.

„Před dvěma lety jsem udělal blbost, která mě málem stála nejen mou hokejovou kariéru, ale mnohem více. Doufal jsem, že dostanu druhou šanci, a jsem rád za to, že přišla. O to více, že právě z Pardubic. Chtěl bych moc poděkovat Petru Dědkovi, ale také celému vedení Dynama a všem lidem, kteří mi tu druhou šanci dali. A věřím, že ji dostanu i od fanoušků,“ vzkázal Mandát za zámoří, kam se na necelé dvě sezony „uklidil“ kvůli trestu do nižší americké ECHL.

O služby 26letého útočníka byl v Česku zájem, chtěly ho třeba Vítkovice. Ale nakonec se vrátí do Dynama.

„Velmi nás tehdy zklamal. Byl jedním z lídrů nově se utvářejícího Dynama, měl za sebou premiérové starty v reprezentaci a všichni jsme věřili, že je důležitou součástí naší budoucnosti. O to větším šokem pro nás tehdejší události byly,“ vracel se k Mandátově škraloupu Dědek na pardubickém webu.

Pardubické vedení se ale shodlo, že si každý zaslouží druhou šanci. „Honza Mandát se z velké životní chyby skutečně poučil. Nezlomilo ho to, na hokej nezanevřel a dokázal se prosadit v nižší zámořské soutěži. I proto jsme se rozhodli mu dát ještě jednu šanci. Má nám co vracet. A za vším udělat tlustou čáru,“ dodal boss Dynama.

