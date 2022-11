Rosandič vyhlížel trejd od startu ligy: Na zádech jsem měl batoh plný kamení

Když se zavrtáte do moderních statistik, tak Mislav Rosandič je hráč kategorie „must have“. Je velmi dobrý v disciplíně, jak dostat puk od vaší branky k té soupeřově. Víc pobytu v útočné třetině znamená víc gólů. Poklad? Liberec to cítil jinak a domluvil se s Hradcem, že si prohodí beky. Z ranaře Richarda Nedomlela je Tygr, Rosandič patří Mountfieldu. „Nepovažuji se jen za vyloženě ofenzivního beka. Hlavně tady chci vyhrávat,“ hlásí staronový hradecký bek.

Co převládlo, když jste se dozvěděl o trejdu do Hradce?

„Překvapený jsem určitě nebyl, výměna se řešila už od začátku sezony. Po druhém zápase jsme se s agentem shodli, že by bylo dobré změnit klub. Od té doby se to táhlo a dlouho se nevědělo, kam mě Liberec pošle. Chtěl jsem zůstat v lize dál a jsem rád, že to vyšlo takhle, že se s rodinou vracíme do Hradce.“

Není příliš brzy dojít po druhém kole k závěru, že je čas změnit vzduch?

„Zažil jsem v Liberci dva super roky. Nechtěl bych ven tahat, co se tam událo a co neudálo. Jde o interní záležitosti a nemá smysl se v nich hrabat. Za sebe řeknu, že jsem otočil list, doufám, že Hradci pomohu a stanu se pro něj platným hráčem.“