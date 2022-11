ONLINE: Budějovice - Pardubice 0:1. Teč Zohorny v přesilovce končí gólem

Jasná záležitost? Ne tak zhurta. Vedoucí Pardubice usilují na ledě Českých Budějovic v rámci 20. kola o vyšší náskok v čele extraligové tabulky. Dynamu však schází nejen dlouhodobě nemocný Tomáš Hyka, ale nově také bratři David a Adam Musil. Ti se ještě před reprezentační přestávkou pustili do Lukáše Klimka, který spáchal bezpředmětný zákrok v závěru duelu Pardubice - Olomouc. Nyní jsou oba sourozenci v trestu. A to by mohla být šance pro jihočeský Motor, který však prohrává po teči Tomáše Zohorny v přeilovce. Povede se domácím nakonec skolit lídra? ONLINE přenos a VIDEA nejzajímavějších okamžiků sledujte v článku iSport.cz od 17:00.