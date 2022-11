Zámorský o gólu v Brně, co nebyl gól: Horáček křičel, ať s tím nepočítám

Viděl jste Hrabíkův před vaším (ne)gólem nedovolený zákrok na brankáře Dominika Furcha?

„Já jsem viděl jenom jeden záznam. Rozhodčí se na to dívali. Nejdřív to uznali, pak ne. Snad ví, co dělají. Jirka Horáček na mě křičel, že to gól nebude. Ať s tím vůbec nepočítám. Asi to viděl líp. Já jsem se ani moc neradoval. Někteří tam hned něco reklamovali.“

Zápas zase rozhodly přesilovky Komety.

„Kluci to hrají dobře. Holas (Petr Holík) si to nachystá, jak potřebuje. Mají to dobře poskládané. Ale je i naše chyba, že jim nabídneme tolik přesilovek.“

Jak vypadal zápas z vašeho pohledu?

„Čekali jsme, že na nás domácí nastoupí. Byli jsme na to připravení. Pro nás dopadla první třetina dobře. Ve druhé se hra srovnala a ve třetí Brno ukázalo zkušenost. Dalo dva góly po našich chybách. A pak si necháme ujet dva na jednoho přes celý bazén. To je pak těžké. Lehnul jsem to přihrávky a jemu (Radkovi Koblížkovi) se to odrazilo zpátky.“

Bylo znát, že se kvůli reprezentační pauze delší dobu nehrálo?

„Na mně určitě. V první třetině jsem byl takový nejistý. Osobně nemám pauzy rád. Nejradši bych hrál furt. Od druhé třetiny se to srovnalo.“

Před vhazováním jste si stihl popovídat s protihráčem Petrem Holíkem, s nímž jste vyrůstal ve Zlíně. Co jste si říkali?

„Ptal jsem se ho, proč hraje s tím černým plexi. Říkal, že ho bolí oči.“

Z té hry?

„Asi už se na to nemůže dívat.“ (úsměv)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:53. Horký, 47:08. Kundrátek, 56:42. Koblížek Hosté: 17:44. Suchý Sestavy Domácí: Furch (Čiliak) – Ščotka, Ďaloga, Hrbas, Kundrátek (A), Gulaši (A), Kučeřík, R. Černý – Flek, Holík, Horký – Zaťovič (C), Strömberg, Koblížek – Vincour, Sallinen, Dufek – Kratochvíl, Zbořil, Šalé. Hosté: Pavlát (Mi. Svoboda) – Baránek, Zámorský, Kvasnička, Vitaloš, Houdek, Kremláček – Schleiss (C), Kodýtek (A), Holešinský – A. Dvořák, Mertl (A), Rekonen – Suchý, Malát, Hrabík – Lang, Bitten, Adamec – Sedlák. Rozhodčí Stano, Vrba – Hlavatý, Lederer Stadion Winning Group Arena

