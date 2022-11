Šalé o premiéře i šanci na MS: Za Finy zaostáváme skoro ve všem

Z českých útočníků byl Eduard Šalé na Turnaji pěti v Ostravě, poslední akcí před mistrovstvím světa do 20 let v Halifaxu (26. prosince - 6. ledna), nejmladší. Přesto byl sedmnáctiletý forvard Komety Brno vidět a znát. V elitní formaci nasbíral ze tří zápasů 3 body (2+1), byl nejproduktivnějším hráčem národního týmu do 20 let.

„Poslední zápas s Finskem (0:4) nebyl dobrý, ale první dva jsme jako lajna i jako tým neodehráli špatně,“ hodnotil Šalé po turnaji, který bez prohry ovládla finská reprezentace do 20 let. „Samozřejmě tomu pořád něco chybí. A poslední zápas nebyl vůbec podle našich představ, to nebylo ono.“

Češi v Ostravě postavili dva týmy. Výběr do 20 let a do 19 let. O mistrovství světa se měli podle trenérů šanci porvat všichni. Přestože je zřejmé, že většina nominací bude mířit k hráčům působícím v zámoří. Česká devatenáctka prohrála se Švédskem U20 1:5, Finskem U20 2:8 a Finskem U19 2:3 po nájezdech. Bodově nejúspěšnější byl Alexandr Remeš (3/ 0+2), do dvacítky se v průběhu turnaje posunuli útočníci Michal Vitouch a Jonáš Jungwirth.

Dvacítka padla se Švédy 3:4, porazila Finsko U19 6:3 a nestačila na Finsko U20 0:4. „Konkrétně zápas proti Finům nám ukázal, že zaostáváme skoro ve všem,“ hodnotil kriticky Šalé. „Byl to obrázek všeho – bruslení, osobní souboje, střela, dovednosti... Rozdíl je úplně ve všem. Je znát, že Fiňáci i Švédové mají ve výběru hodně kluků ročníku 2005 a 2004, kteří už dostávají prostor v ligových áčkách. Je to jeden z aspektů a důvodů, proč nás převyšují.“

Šalé už hraje extraligu za Kometu. V šestnácti zápasech nastřádal 6 bodů (3+3). V průměru odehraje solidních 12:33 minut čistého času za zápas. Na přesilovky nebo oslabení se zatím ovšem prakticky nedostane.

„Zápasy v extralize mi pomáhají, samozřejmě,“ pochvaluje si mladý útočník. „Něco už jsem tam nahrál, tak vím, jak se mezi silnějšími soupeři cítit nebo jak se na ledě pohybovat. Přece jenom, mají více kilo, v soubojích jsou silnější, v tom mi to určitě pomohlo.“

Za českou dvacítku si zahrál poprvé. „Zase to bylo trošku jiné než v chlapech v áčku,“ porovnával Šalé. „Jiný styl hokeje, více se po ledě lítalo. Ale myslím, že jsem si navykl dobře a s klukama z lajny jsme si rozuměli. Škoda posledního zápasu, to nebylo podle našich představ a dopadlo to, jak to dopadlo.“

V národním týmu dostal Eduard Šalé hodně prostoru, v průměru měl 16:15 minut na ledě, 1:50 minut v přesilovce. V klíčových momentech chodil na led. Byl u tří vstřelených gólů a u třech inkasovaných.

„Za vytížení jsem byl rád, byla to trošičku jiná role než v Kometě, kde jsem v útoku s Adamem Zbořilem a Andrejem Kollárem a máme trošku jiné úkoly. Tady jsem dostal první lajnu a myslím, že jsme s klukama první dva zápasy neodehráli vůbec špatně. Měli jsme dobré akce, zakončení i nám tam něco napadalo. Ale opakuji, ten poslední zápas se nám nepovedl.“

Šance na mistrovství světa? „Asi to teď nedokážu úplně zhodnotit, nevím, uvidím,“ hodnotil Eduard Šalé bezprostředně po ostravském turnaji. „Sám se na zápasy zpětně kouknu. Nicméně šampionát je jeden z cílů, kterých bych chtěl dosáhnout.“