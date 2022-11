SESTŘIHY: Skvělý návrat Hořavy do Sparty, výhra 5:1! Kometa - Plzeň 3:1

Trápící se Thorell odšpuntoval sebe i skóre

Sparta pod staronovým trenérem nastoupila ve shodné sestavě jako ve středu v Třinci, pouze do obrany se vrátil uzdravený Moravčík.

Hosté měli v úvodu tři slibné šance, brankáře Lukeše však překonat nedokázali. Energie se poprvé předvedla v 9. minutě, Redlichův samostatný nájezd ale Kovář vyrazil.

V 17. minutě se Pražané dostali do vedení, když se Havlínova přihrávka šťastně odrazila k před brankou volnému Gustafu Thorellovi, švédský útočník koncovce nezaváhal a připsal si první gól v sezoně.

O druhý gól hostů se postaral na začátku druhé části obránce Němeček, jenž zužitkoval tlak Sparty po příchodu z kabin. Vzápětí mohl snížit Kohout, ale Západočeši se nedokázali prosadit ani při přesilových hrách při vyloučení Němečka a Erika Thorella.

K ukončení čekání na výhru posunul ve 41. minutě Spartu Tomášek. V závěru druhé třetiny ještě v přesilovce ze slibné příležitosti nestihl zakončit, 19 sekund po začátku závěrečné dvacetiminutovky se ale prosadil střelou od modré čáry.

Hned vzápětí mohl duel zdramatizovat Chalupa, čerstvá karlovarská posila ale trefila jen tyč a dorážku sparťané zablokovali. Když se poté ve 46. minutě prosadil hostující Safin, bylo o osudu utkání rozhodnuto. Vedení Sparty poté dokonce v oslabení navýšil po ukázkovém přečíslení dva na jedno Horák.

Energie se ale nakonec gólu dočkala, trefu Černocha ale rozhodčí uznali až po kontrole u videa. Kovář tak přišel o možné druhé čisté konto v sezoně. Více ale domácí i přes zjevnou snahu nedokázali, Sparta jim tak oplatila porážku z prvního vzájemného souboje v sezoně.

Ohlasy trenérů

David Bruk (Karlovy Vary): „Pro nás je to velmi špatný výsledek. Musím říct, že Sparta odehrála skvělý zápas. Ani my, i přesto, že je výsledek 5:1, tak jsme nebyli odevzdaným soupeřem. Rozdíly byly v tom, že Sparta výborně pokryla předbrankový prostor a my jsme se špatně dostávali před výborně chytajícího brankáře. Beci nás tam moc nepouštěli. Zdálo se mi, že Sparta je trošičku šikovnější nebo důraznější v přesilových hrách. Tam bych viděl největší rozdíl, proč Sparta sebrala tři body a sebrala je zaslouženě.“

Miloslav Hořava (Sparta): „Do Varů jsme přijeli s tím, že víme, že Vary hrají výborně a jsou na šestém místě. My jsme přijeli jako třináctý tým tabulky. Podřídili jsme vše tomu, abychom získali jakýkoliv počet bodů. I s hráči jsme si řekli, že tam musíme nechat všechno, abychom získali nejméně jeden bod. Podařilo se nám získat tři, za což jsme rádi. Celé mužstvo si šlo pro výsledek postupně, i když jsme měli štěstí a podržel nás brankář Kovář, který chytal výborně.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 53:29. Černoch Hosté: 16:26. G. Thorell, 21:27. Němeček, 40:19. Tomášek, 45:46. Safin, 47:56. Horák Sestavy Domácí: Lukeš (Habal) – Huttula, Plutnar, Bartejs, Dlapa, Pulpán (A), Havlín – Bernad, Rachůnek (A), Gríger – Chalupa, Koblasa, Černoch (C) – O. Beránek, Redlich, Hladonik – Kohout, Sapoušek, Jiskra – Kružík. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Polášek (A), Krejčík, Mikliš, Němeček, Jandus, Moravčík – Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – E. Thorell, Horák, Tomášek – Buchtele, D. Vitouch, D. Simon – Konečný, G. Thorell, Safin. Rozhodčí Jeřábek, Ondráček – Brejcha, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Souboj druhého s třetím jasně pro Ostravany

Domácí do zápasu vstoupili s větší aktivitou a rychle se dočkali vedoucího gólu. Lakatoš se v 11. minutě prohnal po levé straně hřiště, přečíslil hostující obranu a ideální přihrávkou nabídl gól Fridrichovi, který zblízka pouze zametl puk za Lukáše.

Poté se ale osmělili i Hanáci a Stezka se zaskvěl především při možnosti Káni. Naopak těsně před první přestávkou zachránila hosty tyčka po Kalusově ráně.

Hned ze startu druhé části Vítkovice odskočily do dvougólového vedení. Krieger v přesilové hře udělal na pohled netaktickou kličku z osy hřiště, ale přesto z kruhu překonal Lukáše švihem pod břevno. Americký forvard si připsal už svou devátou trefu v sezoně.

Po několika příležitostech na obou stranách dostal ve 46. minutě křížnou přihrávku od Stehlíka Chlán a umístěnou střelou potřetí pokořil olomouckého brankáře.

Vzápětí mohla Olomouc zápas ještě zdramatizovat, ale Nahodil po Kalusově nedovoleném zákroku z trestného střílení Stezku pokusem mezi betony nepřekonal.

Třígólový násko už byl pro Ostravské komfortní a pře druhou nejvyšší domácí návštěvou sezony drželi kontrolu nad zápasem. Přidat mohli čtvrtou branku, po Kovářově dělovce zazvonila jen tyč.

Stezka musel své třetí čisté konto v závěru ještě odpracovat při opakovaném pokusu Navrátila a Vítkovice si tak upevnily druhé místo v tabulce.

Ohlasy trenérů

Miloš Holaň (Vítkovice): „My jsme odehráli velice dobré utkání. Vždycky po repre pauze to je taková neznámá, ale řekli jsme si před zápasem jedno slovo - trpělivost. Myslím si, že jsme to hráli celých šedesát minut. Až na jeden výpadek ve druhé třetině. Ale jinak jsme podle mě byli lepší a vyhráli jsme zaslouženě. Také Stezka chytal velice dobře, chytil i trestné střílení, ale celkově výborný týmový výkon.“

Boris Žabka (Olomouc): „Chtěl bych pogratulovat soupeři k zasloužené výhře. Soupeř nás dostával od první třetiny pod tlak a my si nevytvořili moc šancí. Ve druhé třetině to bylo lepší, mohli jsme se chytit nějakým gólem ale nepodařilo se nám to. Od toho se odvíjel zbytek zápasu. Hráčům nemůžeme odepřít snahu, bohužel se nám nepodařilo dát gól.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:21. Fridrich, 22:22. Krieger, 45:06. Chlán Hosté: Sestavy Domácí: Stezka (Bláha) – Koch, Raskob, Gewiese, Mikuš (A), L. Kovář, J. Stehlík, D. Krenželok – Fridrich, Chlán, Lakatoš (C) – Bukarts, Krieger, Bernovský – Dej (A), Lindberg, Kalus – Lednický, Marosz, Krejsa. Hosté: Lukáš (Jak. Sedláček) – Ondrušek (C), Dujsík, Mareš, Škůrek, Řezníček, Švrček, Rutar – J. Káňa (A), Strapáč, Navrátil – Kusko, Knotek (A), Bambula – Kunc, Nahodil, Olesz – Anděl, Menšík, Mácha. Rozhodčí Šír, Cabák – Lučan, Kis Stadion Ostravar aréna Návštěva 7 673 diváků

Dotchinův kiks stál Rytíře výhru

Zápasu předcházela vzpomínka a minuta ticha za zesnulého Jaromíra Jágra staršího, otce hokejové legendy a současného majitele klubu, jenž tentokrát nevypomáhal trenérům na střídačce, ale zápas sledoval z VIP lože. Od juniorského týmu se na střídačku A-týmu Středočechů přesunul naopak bývalý obránce Pavel Skrbek.

Po oboustranně velmi opatrném úvodu zahrozil jako první v sedmé minutě Procházka, jeho dobrý pokus Krošelj kryl, následná Plekancova bekhendová dorážka jednoruč nebyla přesná. Další možnost měl bez přípravy zakončující Filip po Beranově nahrávce, ani on však hostujícího gólmana nepropálil.

V končící 16. minutě selhal Pýcha ve stoprocentní příležitosti, když mu stačilo poslat puk z hranice brankoviště do odkryté kladenské branky, snadné zakončení však k údivu všech přítomných hodně podcenil a brankář Bow ještě stihl vykopnout kotouč bruslí.

Do vedení tak šli přece jen domácí. Ve 22. minutě Babka z takřka nulového úhlu nahodil puk před brankoviště, kde se přetlačoval Klepiš se Závorou a odražený kotouč skončil ze Krošeljovými zády. Gól byl nakonec připsán Babkovi.

Rytíři měl navíc vzápětí k dispozici početní výhodu, místo navýšení náskoku ale byli rádi, že sami neinkasovali, když přečíslení dvou na jednoho nebezpečně zakončoval Eberle. V polovině základní hrací doby vypálil tvrdě Závora, Bow se štěstím vytlačil puk na tyčku.

Ve 33. minutě nevyužil v přesilovce dobrou šanci na vyrovnání Kousal. Záhy po skončení Filipova trestu se provinil Klepiš a Melka v oslabení nebyl daleko od zvýšení náskoku, těsně před Krošeljem však tísněný nedokázal usměrnit puk za záda mladoboleslavského gólmana.

Úvodní fáze třetího dějství příliš vzruchu nenabídly. Ve 47. minutě však Středočechům hodně zkomplikoval situaci Dotchin, když obdržel trest na pět minut a do konce utkání. Plekanec hned na začátku oslabení ujel hostům, jeho paráda v závěru akce však neměla gólovou tečku. Stejně dopadl po chvilce i Kubík při dobré střele z kruhu.

Kladenští se vcelku bez problémů bránili tři minuty a vedle toho byli nebezpeční i směrem dopředu, jenže pak dostal na kruh nabito Kousal a ranou bez přípravy vyrovnal. V závěru základní doby vypálil nebezpečně Stránský, prodloužení však neodvrátil.

V něm se zaskvěl skvělým zákrokem Bow, když na něho zkoušel bleskový forhendový blafák Kousal. V končící 62. minutě se ale nadechl k parádnímu sólu Kantner a ten už byl s blafákem do bekhendu úspěšný.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:46. Babka Hosté: 49:14. P. Kousal, 61:54. Kantner Sestavy Domácí: Bow (Brízgala) – Slováček, Dotchin (A), Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Babka, Kehar – M. Procházka, Plekanec (C), Kubík – Michnáč, Klepiš, Zikmund (A) – Melka, Indrák, Pytlík – Beran, Filip, Brodecki. Hosté: Krošelj (Novotný) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Stříteský, Štich – Kantner, O. Najman, Åberg – Šťastný (A), Fořt, J. Stránský (C) – M. Beránek, Závora, P. Kousal – Kotala, Bičevskis, Eberle. Rozhodčí Stadion ČEZ stadion, Kladno

Neuznaný gól, pak Horký rozjel cestu k obratu

Kometa vstoupila do zápasu aktivně, dobrým bruslením si vytvořila mírný tlak, ale jejím problémem byla finální přihrávka a koncovka. Do jediné vážnější šance se dostal ve 14. minutě mladý reprezentant Šalé, blafákem však na Pavláta nevyzrál.

Plzeň dobře bránila a vyrážela do brejků a po jednom z nich se dočkala vedoucího gólu, když Malát našel volného Suchého a ten zblízka do odkryté branky skóroval.

V úvodu druhé třetiny dala sice Plzeň druhý gól, který napřed potvrdilo video, nicméně Brno uspělo s trenérskou výzvou a kvůli nedovolenému bránění gólmana Furcha branka uznána nebyla.

Domácí tým vzápětí využil přesilovku, z mezikruží se svým jedenáctým gólem v sezoně blýskl Horký. V dalším průběhu dominovaly spíše obrany, ani jeden tým si nevytvořil vyloženou střeleckou příležitost.

Ve třetím dějství oba celky ještě více zpevnily zadní řady s jasnou snahou nepustit soupeře do šance a neinkasovat. Kometě pomohla k vedení opět přesilovka, tvrdou ranou se prosadil reprezentační obránce Kundrátek, jenž skóroval v sezoně podruhé.

Pojistku vydřeného vítězství přidal v 57. minutě Radek Kolbížek. Brno tak nad Plzní zvítězilo v šestém ze sedmi uplynulých duelů.

Ohlasy trenérů

Martin Pešout (Kometa Brno): „My jsme odehráli asi nejlepší úvod zápasu v celé sezoně, ale bohužel jsme z toho nedali branku. Naopak po dvou chybách jsme nešťastně inkasovali, což ovlivnilo druhou třetinu. Ta se nám nepovedla, paradoxně zase byla nejhorší. Nedostali jsme gól, tým se o přestávce uklidnil a v přesilovkách rozhodli. Soupeř pak tlačil, ale my jsme si to pohlídali. Byl to výborný zápas po pauze.“

Petr Kořínek (Plzeň): „Úvod nebyl z naší strany úplně ideální, Brno hrálo doma a mělo tam dvě tři šance, které nevyužilo. Pak jsme se dostali do hry a přišlo z toho naše vedení. Bohužel pro nás rozhodly o výsledku speciální formace v přesilovkách, v nichž jsme dvakrát inkasovali. Pak jsme to honili a musím kluky pochválit za bojovný výkon, i když jsme gól nedali. Soupeři gratuluji.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:53. Horký, 47:08. Kundrátek, 56:42. Koblížek Hosté: 17:44. Suchý Sestavy Domácí: Furch (Čiliak) – Ščotka, Ďaloga, Hrbas, Kundrátek (A), Gulaši (A), Kučeřík, R. Černý – Flek, Holík, Horký – Zaťovič (C), Strömberg, Koblížek – Vincour, Sallinen, Dufek – Kratochvíl, Zbořil, Šalé. Hosté: Pavlát (Mi. Svoboda) – Baránek, Zámorský, Kvasnička, Vitaloš, Houdek, Kremláček – Schleiss (C), Kodýtek (A), Holešinský – A. Dvořák, Mertl (A), Rekonen – Suchý, Malát, Hrabík – Lang, Bitten, Adamec – Sedlák. Rozhodčí Stano, Vrba – Hlavatý, Lederer Stadion Winning Group Arena

Nepovedená premiéra pro Nedomlela

V domácí sestavě se po zranění objevil kapitán Michal Bulíř, premiéru v sezoně si odbyl bek Michal Ivan a také nová akvizice do defenzívy z Hradce Králové Richard Nedomlel.

Začátek utkání byl ve znamení vlažnějšího rozjezdu obou týmů. První větší šanci měl v sedmé minutě hostující Nestrašil, který pálil z pravého kruhu. Domácí odpověděli až v 15. minutě, kdy po hezké kombinaci celého útoku trefil do sestavy se navrátivší kapitán Bulíř tyč Kacetlovy branky.

Oceláři vzápětí podnikli bleskový protiútok a po přiťuknutí Chmielewského otevřel skóre střelou na Kváčovu vyrážečku Dravecký. Domácí pak odolali i dlouhému zámku při přesilovce Ocelářů.

Druhá třetina prakticky probíhala v režii třineckých Ocelářů. Ve 24. minutě Kváča vychytal ve veliké šanci Hudáčka. Ojedinělou šanci domácí po závaru před Kacetlem neproměnili ve vyrovnání, naopak udeřili hosté. Ve 34. minutě se znovu utkali Hudáček a Kváča, spokojenější byl třinecký útočník, který zvýšil na 2:0. O tři minuty později se prodral k brance domácích Růžička a jeho přihrávku si Kváča srazil do branky.

Na začátku třetí třetiny hráli domácí přesilovku, ale ani ta je nenastartovala k většímu náporu. Jedinou nebezpečnou střelu Melancona Kacetl zlikvidoval. Na druhé straně se individuální akcí prezentoval Daňo, ale Kváča byl na místě.

V polovině třetí třetiny nabídli domácí hostům téměř minutu dlouhou dvojnásobnou přesilovku. Tu sice Slezané nevyužili, ale v pokračující klasické přesilovce pět na čtyři se z levého kruhu trefil přesně Hudáček. Tentýž hráč pak svým faulem nabídl domácím přesilovku, kterou již po sedmi sekundách využil Ordoš. Připravil tak Kacetla o čisté konto. Na vítězství hostů se ale nic nezměnilo.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): „Musím pogratulovat soupeři, odvedl parádní výkon, hrál velice dobře. My jsme nehráli dobře. Myslím, že jsme to soupeři dnes moc neztížili, proto jsme prohráli. Dlouho jsme nehráli, potřebujeme se dostat do toho zápasového tempa. To utkání se nám nepovedlo, věřím, že v těch dalších budeme lepší.“

Vladimír Országh (Třinec): „My jsme za tento výsledek velmi rádi. Liberec má kvalitní mužstvo. Myslím, že dnes jsme poctivě pracovali šedesát minut a čekali jsme na šance. Když přišly, tak jsme je využili. Škoda inkasovaného gólu, protože brankář nás několikrát podržel a byl důležitým článkem naší výhry. Ale každý hráč k tomu přispěl a pro nás jsou to důležité body.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 53:46. Ordoš Hosté: 14:22. Dravecký, 33:42. Hudáček, 36:01. M. Růžička, 51:00. Hudáček Sestavy Domácí: Kváča (Král) – Nedomlel, Balinskis, Melancon, Ivan, J. Dvořák, Derner, Kolmann – Faško-Rudáš, Bulíř (C), Birner (A) – Frolík, Filippi, Ordoš – Flynn, A. Najman, Vlach – Rychlovský, Jelínek (A), Šír. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Ročák, Čukste, J. Jeřábek, Jaroměřský, Zahradníček – Voženílek, Marcinko (A), M. Růžička (C) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Chmielewski, Roman, Hrehorčák – Buček, Dravecký (A), Kurovský – Hrňa. Rozhodčí Pilný, Šindel – Kajínek, Ondráček. Stadion Home Credit Arena, Liberec

Čekání na gól ukončil až Cingel, zářil Godla

Po lepším startu hradeckých hokejistů měl první vyloženou šanci v 10. minutě litvínovský Demel, brankář Kiviaho ale jeho dorážku vytěsnil. Hru víc rozjely teprve fauly na obou stranách, paradoxně v přesilovce hostů nejvíce zahrozili Jank a z úniku Štohanzl. Verva se mohla opřít o výkon gólmana Godly, jenž se v tlaku před přestávkou vytáhl zejména proti ráně Kevina Klímy. Za první třetinu pochytal sedmnáct střel.

Litvínov si za zvýšenou aktivitu vysloužil 80 sekund dlouhou přesilovku pěti proti třem, do jediného zajímavějšího zakončení se ale dostal Kudrna. Hala potom ztichla po Zacharově nájezdu, když hradecký útočník v nezaviněném pádu narazil nožem brusle přímo do Godly. Slovenský brankář naštěstí skončil jen s naříznutou látkou na kalhotách.

Poprvé ho překonal až ve 45. minutě krajan Cingeľ, který završil vlastní akci střelou k tyči pod lapačku. Protože Zachar v dalším úniku podklouzl a Jergl nezpracoval puk před prázdnou brankou, Verva necelé tři minuty před sirénou odvolala Godlu na střídačku. Zápas pod drobnohledem reprezentačního kouče Kariho Jalonena však definitivně rozhodli Okuliar a Lalancette.

Ohlasy trenérů

Petr Svoboda (Mountfield HK): „Do utkání jsme dobře vstoupili, měli dobrý pohyb. Strašně důležité bylo ubráněné oslabení tři na pět ve druhé třetině. Udělali jsme spoustu faulů a Litvínov dostali do hry, chtěl bych ale pochválit speciální týmy na oslabení, které odvedly opravdu dobrou práci ve třech i ve čtyřech. Výborně nám zachytal i gólman a byli jsme i gól šťastnější. Moc si ceníme výkonu a toho, že kluci byli trpěliví.“

Karel Mlejnek (Litvínov): „Hradci podle mě velmi pomohlo úterní utkání s Färjestadem, což bylo vidět v úvodu zápasu. Tam jsme ještě prostor v obranném pásmu pokrývali, ale v závěru první třetiny měl Hradec tři čtyři tutové příležitosti a gólman nás opravdu podržel. Druhá třetina byla velmi vyrovnaná a do třetí se šlo s tím, že kdo dá gól, vyhraje. Dal ho soupeř, my jsme nedali žádný a zápas de facto skončil 1:0.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 44:01. Cingel, 58:15. Okuliar, 59:16. Lalancette Hosté: Sestavy Domácí: Kiviaho (J. Růžička) – Jank, McCormack, Pilař, Blain, Rosandić, F. Pavlík (A), Piegl – Okuliar, Lev (A), Zachar – Kev. Klíma, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Cingel, Kel. Klíma – Smoleňák (C), Štohanzl, Doležal. Hosté: Godla (Zajíček) – Zile, Zeman, Strejček, Jaks, Demel (A), Wesley, Freibergs – Kudrna, Sukeľ (C), Abdul – Š. Stránský, Estephan, Zdráhal (A) – Straka, Gut, Hlava – Zygmunt, Helt, Havelka. Rozhodčí Pražák, Obadal – Zíka, Rampír Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové