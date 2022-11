Hoří! Řve požární alarm. Tak Hořava zapálil Spartu, chválu pak odmítal

Bezvládí skončilo. Miloslav Hořava se v pátek poprvé postavil na střídačku Sparty. A jeho švédské kapky zabraly. Pod huňatou dekou zavrtaný tým vystrčil hlavu. Po bolavých pěti týdnech dokázali Pražané urvat tři body, Karlovy Vary zdemolovali jednoznačně 5:1! „Můj přínos? Žádný. Po jednom tréninku? To ani nejde. Výkon byl ale skvělý, prostě se to tak občas sejde,“ krčil rameny pokorně a s úsměvem Hořava.

Že je na stadionu, bylo cítit už před zápasem. Dřív než padlo úvodní buly duelu, začal na chodbách KV Areny houkat požární alarm. „Asi přijel Hořava,“ smáli se přítomní. Poplach to byl naštěstí planý. Spartu však Miloslav Hořava opravdu zapálil. Zadupal doutnající průšvih, zažehnul novou naději.

K pražské grupě se vrátil po 204 dnech. Při příchodu z kabiny si ťuknul s maséry, kustody a všemi kolegy v realizačním týmu. Pak obešel hráče, poplácal je po ramenou. Na přelidněné střídačce s Hořavou stáli i František Ptáček, Jaroslav Hlinka a Petr Ton. Až zkraje příštího týdne by měl dorazit uznávaný švédský kouč Hans Wallson.

Postavil se za beky, které si dirigoval i při minulé kooperaci s Josefem Jandačem. Den po výročí Sametové revoluce zvládl ve Spartě udělat vlastní revoluci. Bodovou. „Přijeli jsme sem bodovat. Dorazili jsme jako třináctý tým na led šestého. Byli jsme pokorní. Nakonec máme všechny tři body, takže skvělé. Víte, někdy se to prostě takhle sejde. Skvěle vám zachytá gólman, proměníte šance,“ hodnotil duel Hořava.

Z šesti předchozích zápasů odcházela Sparta bez bodu. Poslední výhra za tři body se urodila 14. října. Od té doby jedenáct utkání s pouze čtyřmi vykutanými body za dvě výhry v přidaném čase.

Co stihl Hořava ve hře Pražanů změnit? „Vůbec nic! Jako vážně, v žádném případě, to se ani nedá,“ rozesmál se. Jak bude vypadat střídačka Sparty v dalším zápase? Zůstanou na ní i manažeři? „Nemám jasno vůbec o ničem. Uvidíme,“ pravil opět stručně a svižně trenér. Že by nadšeně juchal po gólech? Vůbec, to není jeho styl. Spíše hned cepoval hráče, aby mysleli na další střídání. Na emoce ho neužije, výsledek ale doručí.

Když rudí ve 48. minutě zvyšovali už na 5:0, desítky fanoušků Energie se sebralo a znechuceně zamířilo na parkoviště k zasněženým autům. To příznivci Pražanů, kteří i v plískanici vážili cestu na západ Čech, během třetí třetiny nadšeně vyvolávali jméno staronového a oblíbeného kouče.

Nadšení jsou z Hořavova návratu i hráči. „Vynikající trenér, vynikající psycholog. Možná trochu škoda, že jsme pár věcí nepořešili už před zápasem v Třinci. Ale stalo se. Jsem strašně rád, že je zpátky. Varaďa i Hořava jsou neskutečné trenérské persony. Jsem rád, že teď s panem Hořavou můžeme navázat na práci z minulé sezony,“ pravil útočník David Tomášek, jeden ze střelců utkání.

„Dalo nám to impulz. Měli jsme jeden ostrý trénink. Je to nová energie, dobře jsme se připravili a přineslo to ovoce. Je před námi ale ještě dlouhá cesta. Spadl z nás obrovský kámen. Přijeli jsme pro body, sebrali jsme všechny. Paráda. Nemůžeme se teď však uspokojit, je potřeba dál makat,“ přidal stejně naladěný obránce David Němeček.

Už před utkání Hořava hlásil: „Fanoušky můžeme získat zpátky na svou stranu jedině tím, že budeme hrát líp, necháme na ledě všechno a začneme vyhrávat.“ První čárku narýsoval. Teď má týden, aby s týmem vyladil, co potřebuje. Další utkání čeká Spartu až v pátek doma s Libercem. „To je pro nás strašně důležité, ten čas potřebujeme. A na co se zaměříme? Na všechno,“ odrovnal znovu novináře Hořava.

„Už v posledních zápasech jsme šli nahoru, ale prohrávali jsme je o gól. Rozhodla psychika, bylo vidět, že jsme nebyli v pohodě. To byla nejdůležitější věc. Teď se to přiklopilo k nám. Jsem za tým strašně rád. Čeká nás ještě velká šichta, ale jestli budeme takhle makat i dál a vyladíme detaily, vůbec se o nás nebojím,“ dodal Tomášek.

