Gól po odpískání? Platí! Takové pravidlo neznám, divil se nejen Hořava

Mela kolem branky Jakuba Kováře . Puk není vidět. Pak zazní hvizd rozhodčího. Za moment se puk zjeví za zády gólmana Sparty, těsně přejede brankovou čáru. Evidentně po odpískání. Nikdo v hale neslavil. Proč taky, gól v přerušené hře přece neplatí. Nebo že by...

Platí!

Po dlouhé kontrole videa ho rozhodčí k překvapení všech v KV areně uznali. „Říkal mi to rozhodčí. Prý, i když zapíská, ale puk je dál v pohybu a skončí v brance, tak to nevadí a gól platí. To jsem vůbec nevěděl. Doteď jsem žil v tom, že když se pískne, je hra přerušena. Opravdu ty pravidla úplně neznám, takže si to musím nejdřív zjistit a nastudovat,“ kroutil s úsměvem hlavou trenér Miloslav Hořava.

„Jsem rád, že v tom nejsem sám, protože já to pravidlo taky neznám. Viděl jsem puk za čárou, ale nějakou vteřinu před tím bylo pískáno, takže jsme se ani neradovali,“ přiznal při tiskové konferenci vedle sedící kouč Energie David Bruk.

Branka na 1:5 byla připsána Jiřímu Černochovi. Zázračný obrat domácích ale sporná trefa nenastartovala. „Vůbec jsem to nechopil. Nerozumím tomu. Je to hrozná škoda, mrzí mě to. Přestali jsme hrát, všichni slyšeli hvízdnutí a přestali hrát. Vůbec nechápu, co se to stalo. Rozhodčí ale gól uznali,“ divil se i útočník Pražanů David Tomášek .

Sparta pod novým koučem zabrala, po měsíci vyhrála za tři body.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 53:29. Černoch Hosté: 16:26. G. Thorell, 21:27. Němeček, 40:19. Tomášek, 45:46. Safin, 47:56. Horák Sestavy Domácí: Lukeš (Habal) – Huttula, Plutnar, Bartejs, Dlapa, Pulpán (A), Havlín – Bernad, Rachůnek (A), Gríger – Chalupa, Koblasa, Černoch (C) – O. Beránek, Redlich, Hladonik – Kohout, Sapoušek, Jiskra – Kružík. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Polášek (A), Krejčík, Mikliš, Němeček, Jandus, Moravčík – Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – E. Thorell, Horák, Tomášek – Buchtele, D. Vitouch, D. Simon – Konečný, G. Thorell, Safin. Rozhodčí Jeřábek, Ondráček – Brejcha, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary

