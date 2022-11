V Litvínově se kruh uzavřel. Zpátky ke Godlovi: Chci v bráně vydržet

V srpnu 2020 nastoupil Denis Godla poprvé do práce v Litvínově. Páni, tak to je něco! V přípravě vytasil 48 zákroků a vychytal výhru 1:0 nad Libercem. Pokud tohle dovede v létě, co asi předvede, až začne přituhovat? Tak nějak máte pocit, že na tohle se v klubu čeká už třetí rok. Slovenskému brankáři se úplně nevěří, střídal horší výkony s průměrnými a jen občas předvedl zázrak.

Denis Godla působí v Litvínově už třetí sezonu. Na začátku sezony to vypadalo, že klub už definitivně odpískal, že on by měl být brankářem číslo jedna. Vehementně lovil jinde, nejdřív lákal Dominika Furcha. Nevyšlo, upsal se Kometě. Pak létal ve vzduchu trejd s Pardubicemi, že by do Litvínova vyrazil Dominik Frodl. Zase nic. Tou dobou se začínalo i řešit, jestli by nebylo lepší naplno vsadit na Šimona Zajíčka. A nakonec přišel Matej Tomek na měsíční hostování z Komety. Vše mířilo k tomu, že z něj se stane kýžené gólmanské eso.

Jenže všechno se otočilo zpátky ke Godlovi. Tomek utrpěl zlomeninu klíční kosti, takže je teď zase zpátky v Kometě.

Denis Godla chytat umí. Důkaz? Docela dost jich vytáhl v pátek v Hradci. Tím pádem se nabízí celkem prosté téma. Co Denis Godla potřebuje, aby ukázal vysokou výkonnost? „Pořád chytat,“ uslyšíte odpověď. „To se teď děje, takže jsem moc rád, že mám důvěru a chodím do brány. Myslím, že každý zápas by to mohlo být lepší a lepší. Každý gólman by chtěl chytat, zápasy se dostanete do větší pohody a víc si dovolíte.“

Vedení Litvínova už mu tenhle luxus moc dopřát nechtělo, Godla sledoval, jak Furch s Frodlem nevyšli a pak se lovil Tomek. Což znamenalo jen jedno. Verva přestala věřit, že slovenský gólman dovede chystat stabilně dobře. „Když slyšíte, že se shání další brankář, je to těžké období. Ale tohle nijak neovlivním, vše záleží na trenérech, na vedení, jak se oni rozhodnou. Já to musím jedině respektovat a pracovat na tréninku,“ popsal poslední měsíce Godla.

Takže hrábnul? „Ano, pracoval jsem. Teď jsem v brance, chytám, tak se snažím vydržet tady co nejdéle,“ doplnil.

Na druhou stranu je ale taky Godla pod tlakem. Pokud vytáhne zápasy jako v pátek v Hradci, že pochytá 34 střel, inkasuje pouze jednou, bude za hrdinu. Chyby si ale nesmí dovolit, jinak zase ožije téma, že se hledá někdo další. „Jednoduché to není, ale to je hokej. Pokud se někomu nebudete líbit, do brány nejdete. Ale pokud se vám zadaří, dostanete příležitost, získáte si důvěru. Pak se nějaká chybička nebude řešit tolik, rychle se na ni zapomene a i já se třeba budu cítit lépe,“ chtěl by si říct o stabilní místo.

„Doufáme, že tahle forma Denisovi vydrží, chceme, aby takhle chytal dál,“ potěšil Godla samozřejmě i trenéra Karla Mlejnka. „Chceme sestavu na všech pozicích stabilizovat. Nechtěl bych být nějak osobní zrovna k Denisovi, ale bral bych to spíš na celé mužstvo. Nerad bych to zakřiknul, ale snad jsme na nějaké solidní cestě,“ opatrně Mlejnek naznačil, že Godla si velký zápřah může vysloužit.

Gólmanova výkonnostní linka má vzestupnou tendenci, od zranění Tomka chytá výhradně on. Posouvá se. V Českých Budějovicích dostal čtyři góly (úspěšnost zákroků 87,1 %), proti Kladnu a Karlovým Varům inkasoval třikrát (úspěšnost 90,91 % a 93,3 %), v Hradci dostal jeden gól a úspěšnost zákroků vyskočila na 97,14 %. Z pohledu čísel měl lepší zápas naposledy před rokem v prosinci, kdy vychytal výhru 2:0 nad Libercem. V neděli by ho měla prověřit Kometa.

