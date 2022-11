Godla udusil nápor, ale Verva stejně nulová. Tančilo se i na schodech

Že není Denis Godla ten pravý pro Litvínov? Po první třetině jste si v Hradci mohli klidně zařvat nahlas: OH MY GOD(la). Brankář Vervy podal božský výkon, kryl 17 střel. „Utkání se podle mě odvíjelo už od úterý, kdy hrál Hradec s Färjestadem Ligu mistrů a velmi mu to pomohlo,“ trefně poznamenal litvínovský kouč Karel Mlejnek. Jeho parta nakonec obří tlak zastavila, ale byla marná v dlouhé přesilovce pět na tři. Hlavně proto bral Mountfield výhru 3:0, dvakrát se trefil do prázdné.

Při songu Sweet Caroline, který se v Hradci vyhrává, když je týmu hej, vysportovaný padesátník tančil na schodech. Oliver Okuliar právě trefil prázdnou bránu a dal na 2:0. Litvínov pak při své power play schytal ještě jeden kus ve své síti. V táboře Mountfieldu vládla dobrá nálada. Výhra chutnala.

Ale nejdřív to vypadalo, že domácí sestavu utýrá brankář Denis Godla. Podle začátku zápasu byste tipovali, že z tabulek rekordů možná i smázne historický zápis Jána Lašáka v počtu zákroků za jedno utkání. Ten totiž v roce 2007 pochytal při výhře Pardubic nad Libercem 5:3 neskutečných 66 střel. Hradec vyletěl na led v hodně bláznivém tempu. Všechny čtyři formace si užily tlak v útočném pásmu, než se Litvínov dostal k puku a měl možnost zaútočit, trvalo to tři minuty.

Z Godly se za úvodní část kouřilo, kryl 17 ran. Nejvíc se vytáhl, když v oslabení zkrotil nájezd Martina Štohanzla a za pár minut se v rozštěpu natáhl lapačkou po ráně Kevina Klímy.

Tuhle divočinu Litvínov přežil. Vůbec byste neřekli, že někdy v sezoně tým řešil krizi v brankovišti a Verva pochybovala, jestli Godla je vlastně ten pravý, kdo dovede tým podržet.

Všechno nakonec rozčísla střela Lukáše Cingela ze 45. minuty. „Vůbec, to byla bomba k tyči!“ rozchechtal se poznámce, jestli ho gólová rána nepřekvapila. Slovenský pracant se trefil teprve podruhé od 25. září.

Cingel přejel přes osu hřiště a pak vypálil na vzdálenější tyč. Jinak výtečný Godla na střelu nedosáhl. Zacloněný výhled přes beky? „Ale ne viděl jsem na ni dobře, jen střela, která jde mezi kruhy je dost těžká. Měli bychom tam hráče dostat pod větší tlak,“ zakroutil hlavou gólman.

Ne, Godla nakonec na rekord nemířil, protože Litvínov pokličku papiňáku odšrouboval. Do hry ho dostaly přesilovky. Jenže? Taky to mělo vadu, když měl tu největší možnost a hrál skoro minutu a půl pět na tři, počínal si vyloženě hanebně. Počet střel: slovy jedna.

„Měli jsme těžký začátek sezony, poztráceli jsme tam hodně bodů a teď potěší každý zisk. Mrzí hodně, že to dnes dopadlo takhle. Vlastně to bylo 1:0 pro Hradec, dvakrát jsme tam pak dostali gól do prázdné, o to pak všechno štve víc, opravdu nechybělo moc,“ mrzelo Godlu, že po pěti zápasech v řadě, kdy Verva zapisovala čárky do tabulky hráběmi, vyšla poprvé naprázdno.

Mountfield ukázal, že se lehce posouvá. Byl to totiž zápas, kde si právě i díky úvodnímu tlaku říkáte, že tady musí Hradec vyhrát, jinak je něco špatně. V úvodu sezony tyhle bitvy ale prohrával. Tlak, netlak, očekávané góly, neočekávané. Body si užíval soupeř.

„Ano, hlavně na začátku ročníku jsme měli poměrně hodně takových zápasů. Tlačíme, gól nedáme a pak dostaneme. Teď bylo super, že jsme pořád drželi naši hru, soustředili jsme se i na obranu. Někdy na ni totiž zapomínáme a jen chceme dávat góly,“ poznamenal Cingel.

Mountfieldu taky chyběl zápas, kdy dovede s jedním vstřeleným gólem uválčit výsledek. Teď mu ho Henri Kiviaho dopřál. Už mu tedy chybí jen objevit střelce. „Utkání se podle mě odvíjelo už od úterý, kdy hrál Hradec s Färjestadem Ligu mistrů a velmi mu to pomohlo. Důkazem toho byl úvod zápasu,“ pokýval hlavou ještě litvínovský kouč Karel Mlejnek.

