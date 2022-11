Pláškův návrat do Česka, v AHL dostal na výběr: Čekal jsem dost dlouho

Jak se zrodil váš comeback do Česka?

„V minulé sezoně jsem měl dvě zranění, kvůli kterým jsem byl dlouho mimo hru. Musel jsem na operaci kyčle. Přes léto nebyly tréninky takové, jaké jsem si představoval. V AHL jsem dostal na výběr. Kdybych tam zůstal, musel bych ještě chvíli trénovat, než bych skočil do zápasů. Druhá varianta byla, že půjdu do Česka, kde můžu hrát hned. Olomouc projevila zájem. Jsem za to rád. Mám to z Přerova přes kopec. Můžu být s rodinou, s kamarády. Je to super. Hodně kluků v týmu znám.“

Opravdu nastoupíte už v úterý?

„Chci. I trenéři to vědí. Bude to náročné, pár dnů jsem nebyl na ledě, do toho cestování. Ale čekal jsem dost dlouho. Naposledy jsem hrál někdy před sedmi měsíci, ani si to přesně nepamatuju. Vrátil jsem se v neděli odpoledne a hned jsem valil na zápas s Libercem. Kluci hráli dobře, líbilo se mi to.“

Operace kyčle není legrace. Máte následky?

„No, trvalo to dlouho. I teď mě to sem tam pobolívá. Ale myslím, že už můžu normálně hrát na sto procent.“

Seděl vám hokej v zámoří?

„Ani jsem ho nestihl pořádně vyzkoušet, takže nemůžu říct. Hned do prvního zápasu jsem šel s nataženým tříslem. Jít do Olomouce byla pro mě asi nejlepší možnost. Musím poděkovat klubu, že mě vzal. Po sezoně bych se měl vrátit do Kanady. Mám tam smlouvu. Řekli mi, že se mnou počítají. Neodepisují mě. Chtějí, abych se dostal zpátky do zápasového tempa. Budu se tam vracet ještě po konci této sezony v Česku. V AHL se hraje o dva, tři měsíce déle. Možná mi ještě dají nějaký zápas.“

Byla ve hře Kometa, odkud jste do Vancouveru odcházel?

„Já jsem to neřešil, to byla věc mého agenta Marka Vorla. Nevidím do toho. Práva na mě má Kometa, muselo se vyřídit hostování do Olomouce.“