Pláškovi: Kluk vypadal jako klokan, ví táta. Co pohled talentu na podpis?

Sportují spolu, štengrují se. Táta se synem a zároveň velcí parťáci. Nejen v hokeji. „Přišlo mi, že se to zlomilo, když jsme spolu hráli v Přerově. Když to řeknu blbě, jsme teď jako kámoši,“ líčí Karel Plášek (20), jenž se podpisem tříleté smlouvy s Vancouverem Canucks přiblížil NHL. Jeho otec Karel Plášek (47) válel roky v extralize a v téměř osmačtyřiceti letech pořád hraje.

Kdo zná oba útočníky, má jasno: geny se nezapřou. Lehkonohé bruslení, přihrávka má přednost před střelou, spoluhráč před individuální akcí. Karel Plášek senior je hrdý na to, že jde syn v jeho stopách. A nejspíš to dotáhne ještě dál. Brněnskou Kometu opouští a zkusí prorazit za mořem. „Něco v něm je, ale musí zabrat,“ zdůrazňuje jeho otec ve dvojrozhovoru pro iSport.cz.

Šokovala vás dohoda s Vancouverem?

Plášek st.: „Překvapení to bylo. Nečekal jsem to, ale jako rodič jsem to chtěl. (úsměv) Na druhou stranu byl draftovaný, takže se to dalo předpokládat. Celý život jsme pro to v rodině dost dělali. Ale ještě to není NHL. Je před ním spousta práce, aby se do ní dostal. Šanci má, záleží na něm. Taky jde o štěstíčko, to mít musíte.“

Plášek ml.: „Nikdo to nečekal. Určitě to byl šok. I pro mě. Těším se a zároveň jsem nervózní. O zájmu Vancouveru jsem se dozvěděl čtrnáct dní před podpisem smlouvy. Řešil to agent, já jsem v tom prsty neměl. Bylo mi jedno, o jaké jde peníze. Chtěl jsem to prostě podepsat.“

Zrovna po minulé sezoně se zdálo, že taková nabídka není moc reálná, že?

Plášek ml.: „Přesně tak, nebyla z mé strany moc přesvědčivá. Nic extra. Čekal jsem od sebe víc. Ale asi mě draftovali proto, že ve mně něco viděli. Už jsem tam byl dvakrát na kempu.“

Plášek st.: „Celá covidová sezona byla taková mrtvá, divná. Když ta možnost přišla, byl nadšenej. Musí to jít zkusit, takové nabídky se neodmítají. Býval trošku lajdák, ale teď vidím, že na sobě opravdu pracuje. Za pokus to stojí. Myslím, že si ho v Americe upraví podle svých potřeb.“

KAREL PLÁŠEK ml. Narozen: 28. července 2000 (20 let) Pozice: útočník Klub: HC Kometa Brno (od nové sezony Vancouver Canucks) Draft: v roce 2019 v šestém kole jako 175. v pořadí (Vancouver) V extralize: 124 zápasů, 23 bodů (12+11) V reprezentaci: 1 zápas, 1 bod (1+0)

Opravdu na sobě dřete víc než dřív?

Plášek ml. „Asi jo. Po akcích s reprezentací jsem si nedal žádné volno a hned jsem začal trénovat. V Brně pracuju s kondičním koučem Martinem Iterským. Dřív jsem si oddělal svoje, ale nic moc navíc. Myslím, že už se to zlomilo. Srovnal jsem si to v hlavě. Řekl jsem si, co chci a pro co si jdu.“

Dá se říct, že syn dřív hřešil na talent?

Plášek st.: „Od mládí mu všechno šlo, líný v žádném případě nebyl. Tlačili jsme ho do sportu. Dělal čtyři – florbal, tenis, hokej, fotbal. Jenom jsem ho vozil z tréninku na trénink. Třeba jsem ho nahlásil na tenis a pán mi řekl, že zrovna mají turnaj. Dal jsem mu raketu a on to vyhrál. Přitom tam byl poprvé. To bylo ještě ve Znojmě, kde jsem tehdy hrál. Tenis hrál pět let, byl šikovný. Po přestěhování zpátky do Přerova s ním skončil. Už to nešlo kombinovat.“

Dnes vás porazí?

Plášek st.: Chtěl jsem ho naučit tenis, ať si aspoň spolu zapinkáme. Je to mezi námi vyrovnané. Ještě před dvěma lety jsem ho pořád porážel, teď je to tak půl na půl. Jsem samouk. On má lepší údery, nekroutí se u toho jako já. Vypadá tenisověji. Neříkám, že je ve všem dobrý, ale každý sport si s ním můžu zahrát. Umí se k tomu postavit, nestojí tam jako tvrdé y.“

Plášek ml.: „V tenise už na mě táta nestačí.“ (směje se)

Věříte si, že uděláte rovnou první tým?

Plášek ml.: „Bylo by to super, ale na NHL to asi ještě nebude. Počítám s farmou. Vancouver poslední dobou dost sleduju. Strašně se mi líbí Elias Pettersson. Šance dostat se za pár let nahoru by tam být mohla. Budu o to bojovat, dokud to půjde. Je můj sen si v NHL zahrát.“

KAREL PLÁŠEK st. Narozen: 16. října 1973 (47 let) Pozice: útočník Klub: HC Kohouti Česká Třebová (krajská liga) Předchozí kluby: Přerov, Pardubice, Znojmo, Vítkovice, Plzeň, Písek, Šumperk V extralize: 708 zápasů, 262 bodů (127+135) Největší úspěch: 3. místo se Znojmem (2006)

Je potřeba před odletem do zámoří zesílit?

Plášek st: „Určitě. Už vypadá líp. Váhu, výšku má. V sezoně byl po operaci ramena, takže trénoval jenom nohy. Vypadal jako klokan. Říkal jsem, že mu našiju na břicho kapsu. Měl obrovská stehna a slabý vršek. Je mladý kluk, dá se s ním pracovat. Možná potřebuje trošku syrového masa, aby byl dravější a tlačil se víc do brány. Ale myslím, že to do něj v Americe natlučou.“ (úsměv)

Plášek ml: „O tom klokanovi mi táta říkal. (směje se) Odmlada jsem měl silnější spodek.“

Ladné bruslení má po vás, že?

Plášek st.: „No, já jsem menší. Přeskočil mě. Má delší, čapí nohy. Je po mém tátovi, který má sto devadesát centimetrů. Vzal to přes koleno. V bruslení asi trošku podoba je. Hlavně mě těší, že chce hrát hokej, spolupracovat se všemi. Nesebere puk a nechce to urvat sám. To má po mně. Třeba na dvacítkách se mi nelíbí, že každý vezme puk za bránou a snaží se ukázat sám. Ostatní čtyři kluci na něj koukají, jestli se mu to povede, nebo ne. Karel je naopak týmový hráč. Samozřejmě by se mi taky líbilo, kdyby projel celé hřiště. Ale to se vám v chlapech povede jednou dvakrát za sezonu.“

Plášek ml: „Někdy je to moje minus. Radši někomu nahraju, než abych jel sám dál. Uvidíme, jestli to ze mě vytřískají v zámoří. Snažili se o to i tady v Brně a moc to nevyšlo.“ (úsměv)

Syn je každopádně rychlejší.

Plášek st.: „Teď už jo, ale dřív v žádném případě.“ (smích)

Neměl by dávat víc gólů?

Plášek st: „Člověk by chtěl víc. Ale na ten ice-time, co měl v Kometě, to není zas tak špatné. Na přesilovky skoro nechodil. Z jeho ročníku extraligu moc kluků nehrálo. Vyskočil akorát Blümel. Mladí si to musí vybojovat, prokousat se. Když jdete na led dvakrát za třetinu, moc toho udělat nejde. Ale chápu to, taky jsem to zažil. Kromě těch největších talentů to potká každého.“

Plášek ml.: „Určitě mi chybí góly. Na střelbě se taky snažím hodně pracovat. Chci zlepšit zakončení. Táta mi pořád říká, že bych se měl víc tlačit do brány. A nejen on. Jenže já jsem bohužel po něm. (úsměv) Hodně lidí tvrdí, že jsme podobní. Asi na tom něco bude.“

Zvládne se junior o sebe ve světě postarat?

Plášek st.: „Zamlada byl mamánek. Ale už toho procestoval hodně, je otrkanější. Bude v pohodě. Navíc si s sebou vezme přítelkyni. Je super, že teď bude mít Vancouver první rok farmu ve městě. To mu hezky vyšlo. Bude víc na očích. Předtím byla v New Yorku (Utica Comets). Tam by se na něho asi dívat nejezdili.“

Vy ještě hrajete, že?

Plášek st: „Jezdím v sezoně v podstatě obden sto kilometrů do České Třebové. Jsou tam super podmínky, lidi chodí. Zdravíčko slouží, baví mě to. V Přerově teď udělali led, už jsem tam byl čtyřikrát. K tomu chodím do práce. Moc času už mi nezbývá, ale další sezonu ještě odehraju. Soupeři se na mě vždycky podívají a řeknou: Tebe budou muset zastřelit.“ (úsměv)

Obdivujete otce, jak se udržuje?

Plášek ml.: „Hrozně moc. Už nemusí, přesto je každý den v posilovně. On je blázen. Nevypadá to, že budu jednou taky takový. (úsměv) Ale když ho to baví…“